Créateur de Vidéos de Déploiement d'Entreprise : Lancez des Produits avec l'AI
Créez facilement des vidéos de déploiement d'entreprise et de lancement de produits convaincantes à partir de scripts grâce à nos capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de déploiement interne de 60 secondes destinée à informer tous les employés de l'entreprise d'une nouvelle initiative. Adoptez une esthétique propre et moderne avec des infographies engageantes et des transitions fluides pour transmettre les informations clés clairement. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et maintenir une image de marque professionnelle et cohérente tout au long de la vidéo.
Développez une vidéo de démonstration de produit informative de 30 secondes pour les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant une fonctionnalité clé. La présentation visuelle doit être élégante et explicative, intégrant des enregistrements d'écran clairs avec des visuels complémentaires. Améliorez votre narration en explorant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des séquences et des images pertinentes, assurant une démonstration soignée et complète.
Produisez une vidéo courte captivante de 20 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour la notoriété de la marque ou le recrutement de talents. Ce défi de créateur de vidéos d'entreprise se concentre sur un style amusant, original et visuellement attrayant, conçu pour attirer rapidement l'attention. Donnez vie à votre message en mettant en avant un avatar AI charismatique créé avec HeyGen, ajoutant un visage unique et mémorable à votre communication de marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Déploiement Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'annoncer le dernier produit ou initiative de votre entreprise.
Améliorez la Formation et l'Éducation sur les Produits.
Améliorez la compréhension des employés et des clients sur les nouveaux produits ou processus avec des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer ma production vidéo créative pour les entreprises ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de vidéos professionnelles avec des modèles de vidéos personnalisables, des avatars AI et des voix off AI. Sa riche bibliothèque de médias et son Kit de Marque garantissent que votre contenu est à la fois engageant et cohérent avec l'esthétique de votre marque, parfait pour la production vidéo créative.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration de produit convaincantes ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos de produit AI idéal pour des vidéos de démonstration de produit convaincantes. Vous pouvez exploiter sa fonctionnalité de texte-à-vidéo, ajouter des voix off AI dynamiques et incorporer vos captures d'écran de produit ou démos UI pour illustrer clairement les fonctionnalités et les avantages à votre audience.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les modèles de vidéos personnalisables ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques aux modèles de vidéos personnalisables et aux scènes. Cela garantit que chaque vidéo, des vidéos de déploiement d'entreprise aux vidéos pour les réseaux sociaux, reflète constamment l'identité de votre entreprise et maintient une apparence professionnelle.
Comment HeyGen permet-il la création efficace de vidéos professionnelles ?
En tant que créateur de vidéos AI, HeyGen rationalise la production de vidéos professionnelles grâce à ses capacités intuitives de texte-à-vidéo et son éditeur glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant avec des avatars AI réalistes, une riche bibliothèque de médias et des sous-titres automatiques, rendant le processus de création de vidéos professionnelles incroyablement efficace et convivial.