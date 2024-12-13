Créateur de Vidéos de Déploiement d'Entreprise : Lancez des Produits avec l'AI

Créez facilement des vidéos de déploiement d'entreprise et de lancement de produits convaincantes à partir de scripts grâce à nos capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI.

Créez une vidéo de lancement de produit captivante de 45 secondes ciblant votre équipe de vente interne et les premiers adoptants externes. Le style visuel doit être dynamique et énergique, avec des coupes rapides et des plans produits excitants, complétés par une voix off AI enthousiaste. Exploitez la puissante génération de voix off de HeyGen pour créer une piste audio professionnelle et engageante qui captivera votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de déploiement interne de 60 secondes destinée à informer tous les employés de l'entreprise d'une nouvelle initiative. Adoptez une esthétique propre et moderne avec des infographies engageantes et des transitions fluides pour transmettre les informations clés clairement. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la production et maintenir une image de marque professionnelle et cohérente tout au long de la vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration de produit informative de 30 secondes pour les clients potentiels et les investisseurs, mettant en avant une fonctionnalité clé. La présentation visuelle doit être élégante et explicative, intégrant des enregistrements d'écran clairs avec des visuels complémentaires. Améliorez votre narration en explorant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des séquences et des images pertinentes, assurant une démonstration soignée et complète.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo courte captivante de 20 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour la notoriété de la marque ou le recrutement de talents. Ce défi de créateur de vidéos d'entreprise se concentre sur un style amusant, original et visuellement attrayant, conçu pour attirer rapidement l'attention. Donnez vie à votre message en mettant en avant un avatar AI charismatique créé avec HeyGen, ajoutant un visage unique et mémorable à votre communication de marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Déploiement d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de déploiement d'entreprise professionnelles et engageantes en quelques minutes pour informer et enthousiasmer votre audience sur de nouvelles initiatives.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script textuel. Notre plateforme exploite le texte-à-vidéo à partir de script pour convertir instantanément vos mots en scènes vidéo dynamiques, formant la base de votre annonce de déploiement.
2
Step 2
Sélectionnez des Modèles Vidéo
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos personnalisables conçus pour la communication professionnelle. Adaptez-les avec le branding de votre entreprise pour créer rapidement une vidéo de déploiement percutante.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Sous-titres
Générez une voix off à son naturel pour votre script afin de délivrer votre message de manière professionnelle. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une meilleure accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Distribuez votre vidéo de déploiement d'entreprise captivante sans effort à votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Marketing de Lancement Impactantes

Concevez des créations publicitaires performantes et des vidéos promotionnelles pour commercialiser efficacement votre nouveau déploiement d'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production vidéo créative pour les entreprises ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé conçu pour simplifier la création de vidéos professionnelles avec des modèles de vidéos personnalisables, des avatars AI et des voix off AI. Sa riche bibliothèque de médias et son Kit de Marque garantissent que votre contenu est à la fois engageant et cohérent avec l'esthétique de votre marque, parfait pour la production vidéo créative.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration de produit convaincantes ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos de produit AI idéal pour des vidéos de démonstration de produit convaincantes. Vous pouvez exploiter sa fonctionnalité de texte-à-vidéo, ajouter des voix off AI dynamiques et incorporer vos captures d'écran de produit ou démos UI pour illustrer clairement les fonctionnalités et les avantages à votre audience.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les modèles de vidéos personnalisables ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques aux modèles de vidéos personnalisables et aux scènes. Cela garantit que chaque vidéo, des vidéos de déploiement d'entreprise aux vidéos pour les réseaux sociaux, reflète constamment l'identité de votre entreprise et maintient une apparence professionnelle.

Comment HeyGen permet-il la création efficace de vidéos professionnelles ?

En tant que créateur de vidéos AI, HeyGen rationalise la production de vidéos professionnelles grâce à ses capacités intuitives de texte-à-vidéo et son éditeur glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu engageant avec des avatars AI réalistes, une riche bibliothèque de médias et des sous-titres automatiques, rendant le processus de création de vidéos professionnelles incroyablement efficace et convivial.

