Créez un montage dynamique de 45 secondes mettant en avant les moments énergiques de votre dernière retraite d'entreprise, idéal pour renforcer le moral de l'équipe et attirer de nouveaux talents pour le branding employeur. Mettez l'accent sur des coupes rapides, une musique pop entraînante et des visuels lumineux et engageants pour capturer le plaisir et la camaraderie, facilement assemblés à l'aide des divers Modèles & scènes de HeyGen pour une finition professionnelle et enrichis par une génération de Voix off dynamique.

