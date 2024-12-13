Créateur de Vidéos de Restructuration d'Entreprise : Simplifiez le Changement

Communiquez les changements clairement et engagez les employés avec des avatars AI, transformant des mises à jour complexes en vidéos simples et professionnelles.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les communications internes, annonçant une nouvelle structure d'entreprise qui favorise l'innovation et la croissance. Le style visuel doit être moderne et optimiste, avec des graphiques animés dynamiques et une musique de fond inspirante et entraînante. Cette vidéo est destinée à tous les employés, et vous devriez utiliser les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés de manière directe et personnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une production vidéo d'entreprise claire et concise de 60 secondes expliquant le nouvel organigramme et les avantages des récents changements. Le style visuel et audio doit être professionnel, rassurant et axé sur les données, utilisant des infographies épurées et une voix off confiante et articulée. Cette pièce de montage vidéo en ligne est destinée aux cadres supérieurs et aux parties prenantes clés, en tirant parti des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour une clarté structurelle.
Exemple de Prompt 2
Concevez un contenu vidéo court de 30 secondes engageant pour mettre en avant les expériences positives des employés suite à la restructuration, incarnant le storytelling de marque. Le style doit être authentique et énergique, avec des coupes rapides de membres d'équipe diversifiés et une musique de fond entraînante. Cette vidéo est destinée aux recrues potentielles et aux partenaires externes, et doit être facilement générée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'entreprise inspirante de 50 secondes qui présente les nouveaux chefs d'équipe et leur vision dans le cadre de l'entreprise mis à jour. Le style visuel doit être collaboratif et tourné vers l'avenir, avec des transitions fluides et une bande sonore motivante et aspirante. Ce contenu de créateur de vidéos de restructuration d'entreprise, adapté aux campagnes de marketing interne, doit utiliser la génération de voix off de HeyGen pour assurer un ton cohérent et professionnel dans toutes les présentations.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Restructuration d'Entreprise

Créez efficacement des mises à jour vidéo claires et professionnelles pour votre équipe lors de la restructuration d'entreprise en utilisant notre plateforme AI intuitive pour assurer des communications internes fluides.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Initiale
Commencez par générer votre annonce de restructuration en utilisant nos divers modèles et scènes pour un aspect professionnel, assurant un message clair et cohérent pour votre entreprise.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme d'avatars AI réalistes pour délivrer votre message, ou téléchargez vos propres séquences, renforçant la confiance et l'engagement dans vos communications internes.
3
Step 3
Ajoutez les Détails Clés et la Narration
Affinez votre message avec une génération de voix off précise et intégrez facilement toutes les informations nécessaires, rendant les changements complexes simples à comprendre pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Finalisez votre production vidéo d'entreprise et utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes internes, assurant que vos mises à jour importantes atteignent efficacement chaque membre de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Rationalisez le Partage d'Informations Internes

Diffusez efficacement des informations vitales sur la restructuration de l'entreprise et les nouvelles politiques à tous les employés, assurant clarté et cohérence.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing et le storytelling de marque ?

HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo court convaincant pour vos campagnes marketing et un storytelling de marque robuste. Avec une large sélection de modèles personnalisables, vous pouvez rapidement produire des vidéos d'entreprise engageantes qui captent l'attention de votre audience, le tout dans un éditeur vidéo en ligne intuitif.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour une production vidéo d'entreprise efficace ?

HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide, pour rationaliser votre production vidéo d'entreprise. Ce générateur de vidéos AI transforme les scripts en vidéos soignées, réduisant considérablement le temps et l'effort de création.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de contenu vidéo professionnel ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un éditeur vidéo en ligne accessible, rendant la création de contenu vidéo professionnel simple pour tout le monde. Son éditeur glisser-déposer convivial et sa vaste bibliothèque de modèles permettent aux utilisateurs de produire des vidéos de haute qualité sans expertise préalable en montage.

HeyGen peut-il faciliter les communications internes, telles que les vidéos de restructuration d'entreprise ?

Absolument. HeyGen sert de créateur de vidéos de restructuration d'entreprise efficace, vous permettant de communiquer clairement des informations vitales à travers un contenu vidéo professionnel. Vous pouvez facilement générer un script vidéo et ensuite le concrétiser en utilisant des avatars AI, assurant un message cohérent pour les communications internes.

