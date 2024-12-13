Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les communications internes, annonçant une nouvelle structure d'entreprise qui favorise l'innovation et la croissance. Le style visuel doit être moderne et optimiste, avec des graphiques animés dynamiques et une musique de fond inspirante et entraînante. Cette vidéo est destinée à tous les employés, et vous devriez utiliser les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés de manière directe et personnelle.

Générer une Vidéo