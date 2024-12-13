Rationalisez le Changement avec Notre Générateur de Vidéos de Restructuration d'Entreprise

Transformez facilement vos scripts de restructuration en communications internes claires en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de notre générateur de vidéos AI, assurant des transitions fluides.

Générez une vidéo de communication interne d'une minute expliquant la restructuration de l'entreprise à tous les employés. Le style visuel doit être professionnel et rassurant, complété par une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement les changements clés, et intégrez des avatars AI pour une touche personnalisée, en abordant le but principal d'un générateur de vidéos de restructuration d'entreprise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les employés passant à de nouveaux rôles ou à des rôles révisés, créez un module de formation vidéo de 2 minutes. Ce contenu doit être visuellement informatif et épuré, avec une voix off amicale et instructive les guidant à travers les nouveaux processus. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour construire une expérience d'apprentissage structurée, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour créer des vidéos de formation efficaces.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes conçue pour les parties prenantes externes et l'équipe de direction, détaillant les avantages stratégiques et la direction future après la restructuration. La présentation visuelle doit être soignée et d'entreprise, avec des éléments de style infographique, soutenue par une voix off confiante et stratégique. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, soutenant une solution de génération de vidéos de bout en bout.
Exemple de Prompt 3
Une annonce concise de 30 secondes est nécessaire pour informer à l'avance tous les employés d'une initiative de restructuration à venir. La vidéo doit adopter un style visuel moderne, dynamique et engageant, associé à une voix off AI optimiste et concise générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen. Maximisez sa portée et son impact en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes, mettant en valeur la création de vidéos native aux invites.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Restructuration d'Entreprise

Créez rapidement des communications internes professionnelles et des vidéos de formation sur la restructuration d'entreprise avec des avatars AI, des voix off personnalisées et des modèles de marque.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script d'annonce de restructuration. Exploitez notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre texte en une chronologie vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur de votre message. Ces avatars AI livreront votre contenu avec un ton professionnel et cohérent.
3
Step 3
Ajoutez Vos Actifs de Marque
Intégrez le logo, les couleurs et autres actifs de votre entreprise pour assurer la cohérence. Nos contrôles de branding vous permettent de maintenir votre identité d'entreprise à travers toutes les communications internes.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, utilisez notre génération de vidéos de bout en bout pour la produire et l'exporter dans divers formats. Partagez facilement votre message avec les employés sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez le Moral et la Vision Internes

Diffusez des communications internes inspirantes et des vidéos motivationnelles pour aligner et rassurer les employés pendant le changement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à l'aide de l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme votre texte en vidéo à partir d'un script en contenu captivant. Il utilise l'AI générative pour la génération de vidéos de bout en bout, intégrant des voix off AI réalistes et des visuels dynamiques pour rationaliser votre flux de travail.

Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen pour représenter ma marque ?

Absolument. HeyGen vous permet de choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou de créer vos propres avatars personnalisés. Cela garantit que la création de votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec vos actifs et messages de marque.

Quels types de vidéos HeyGen peut-il m'aider à produire ?

HeyGen est polyvalent, vous permettant de créer une large gamme de vidéos, y compris des communications internes, des vidéos marketing et des projets de création de vidéos explicatives. Avec des modèles et scènes étendus, vous pouvez rapidement produire du contenu engageant pour n'importe quel objectif.

Est-il facile de commencer avec la création de vidéos native aux invites dans HeyGen ?

Oui, HeyGen rend la création de vidéos native aux invites incroyablement intuitive. Il vous suffit d'entrer votre script ou vos idées, et l'AI de HeyGen vous aide à générer votre vidéo, parfaite pour tout, des mises à jour rapides aux vidéos de formation complètes.

