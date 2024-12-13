Rationalisez le Changement avec Notre Générateur de Vidéos de Restructuration d'Entreprise
Transformez facilement vos scripts de restructuration en communications internes claires en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de notre générateur de vidéos AI, assurant des transitions fluides.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les employés passant à de nouveaux rôles ou à des rôles révisés, créez un module de formation vidéo de 2 minutes. Ce contenu doit être visuellement informatif et épuré, avec une voix off amicale et instructive les guidant à travers les nouveaux processus. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour construire une expérience d'apprentissage structurée, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour créer des vidéos de formation efficaces.
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes conçue pour les parties prenantes externes et l'équipe de direction, détaillant les avantages stratégiques et la direction future après la restructuration. La présentation visuelle doit être soignée et d'entreprise, avec des éléments de style infographique, soutenue par une voix off confiante et stratégique. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, soutenant une solution de génération de vidéos de bout en bout.
Une annonce concise de 30 secondes est nécessaire pour informer à l'avance tous les employés d'une initiative de restructuration à venir. La vidéo doit adopter un style visuel moderne, dynamique et engageant, associé à une voix off AI optimiste et concise générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen. Maximisez sa portée et son impact en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes, mettant en valeur la création de vidéos native aux invites.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouveaux processus et rôles pendant la restructuration avec des vidéos de formation AI engageantes.
Communiquez les Mises à Jour de Restructuration Externement.
Créez rapidement des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux afin d'informer les parties prenantes externes des changements et de la vision de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à l'aide de l'AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme votre texte en vidéo à partir d'un script en contenu captivant. Il utilise l'AI générative pour la génération de vidéos de bout en bout, intégrant des voix off AI réalistes et des visuels dynamiques pour rationaliser votre flux de travail.
Puis-je personnaliser les avatars AI dans HeyGen pour représenter ma marque ?
Absolument. HeyGen vous permet de choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou de créer vos propres avatars personnalisés. Cela garantit que la création de votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec vos actifs et messages de marque.
Quels types de vidéos HeyGen peut-il m'aider à produire ?
HeyGen est polyvalent, vous permettant de créer une large gamme de vidéos, y compris des communications internes, des vidéos marketing et des projets de création de vidéos explicatives. Avec des modèles et scènes étendus, vous pouvez rapidement produire du contenu engageant pour n'importe quel objectif.
Est-il facile de commencer avec la création de vidéos native aux invites dans HeyGen ?
Oui, HeyGen rend la création de vidéos native aux invites incroyablement intuitive. Il vous suffit d'entrer votre script ou vos idées, et l'AI de HeyGen vous aide à générer votre vidéo, parfaite pour tout, des mises à jour rapides aux vidéos de formation complètes.