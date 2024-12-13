Créateur de Vidéos de Rapport d'Entreprise : Créez des Rapports Professionnels

Transformez vos données en vidéos professionnelles captivantes sans effort. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo simplifie la création de rapports.

Créez une vidéo de rapport d'entreprise de 30 secondes captivante mettant en avant vos réalisations annuelles pour les parties prenantes et les investisseurs, en utilisant un style visuel professionnel et corporatif avec une voix off autoritaire générée par les avatars AI de HeyGen, garantissant un produit final soigné.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo d'entreprise animée de 45 secondes engageante pour les équipes marketing et les clients potentiels, adoptant un style visuel et audio moderne et amical avec une musique de fond entraînante, transformant rapidement votre script en visuels dynamiques grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Comment produiriez-vous une vidéo de rapport informative de 60 secondes pour les équipes internes ou les nouveaux employés, utilisant un style visuel épuré et une voix off calme et explicative, enrichie par une musique de fond subtile et inspirante, en tirant parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création ?
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de profil d'entreprise dynamique de 15 secondes adaptée aux abonnés des réseaux sociaux et aux recrues potentielles, présentant un style visuel riche avec des superpositions de texte percutantes et une voix off énergique, garantissant une accessibilité et un engagement maximum avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport d'Entreprise

Transformez vos données d'entreprise en vidéos de rapport captivantes sans effort. Notre plateforme intuitive vous aide à créer des présentations professionnelles qui captivent votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre vidéo de rapport en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo et de scènes conçus professionnellement, ou partez de zéro pour créer une présentation unique.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et Médias
Intégrez facilement vos données, textes, images et vidéos. Utilisez la bibliothèque multimédia/stock robuste pour enrichir votre récit avec des visuels et graphiques pertinents.
3
Step 3
Appliquez la Cohérence de Marque
Assurez-vous que votre vidéo de rapport s'aligne avec l'identité de votre marque. Appliquez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets (logo, couleurs) pour un aspect professionnel et soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Examinez votre vidéo de rapport complétée puis exportez-la dans divers formats et résolutions. Profitez du redimensionnement et des exports de rapport d'aspect pour optimiser votre vidéo pour toute plateforme ou besoin de présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser les Communications Internes

Améliorez la compréhension et l'engagement des employés avec les rapports internes de l'entreprise en les transformant en présentations vidéo claires et dynamiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Découvrez comment HeyGen améliore la création de vidéos professionnelles et animées pour les rapports d'entreprise.

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos AI, transformant vos rapports d'entreprise en vidéos captivantes et professionnelles avec des avatars AI et des voix off personnalisées. Cela permet aux entreprises de produire du contenu créatif de haute qualité sans effort.

Quel type de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour diverses campagnes commerciales et marketing ?

HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo et de scènes conçus pour divers objectifs, des vidéos de profil d'entreprise aux supports de campagne marketing. Ces options préconçues simplifient votre processus de production vidéo, facilitant la création de contenu percutant.

Comment HeyGen permet-il aux entreprises de maintenir une cohérence de marque sur tout leur contenu vidéo ?

HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo et les couleurs spécifiques de votre entreprise dans vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo professionnelle s'aligne parfaitement avec votre kit de marque, renforçant votre identité d'entreprise.

HeyGen peut-il facilement transformer des scripts en contenu vidéo dynamique pour des rapports d'entreprise engageants ?

Absolument. La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de générer des vidéos directement à partir de scripts textuels en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo et des avatars AI. Cela simplifie le processus de création de vidéos de rapport captivantes sans montage complexe.

