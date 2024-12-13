Générateur de Profil d'Entreprise : Créez des Profils d'Entreprise Professionnels

Générez des profils d'entreprise professionnels et modifiables en utilisant des outils alimentés par l'IA et profitez de modèles et de scènes robustes pour une présence en ligne puissante.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux entrepreneurs férus de technologie, démontrant comment l'outil alimenté par l'IA de HeyGen simplifie la création d'un profil d'entreprise professionnel. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec un avatar IA guidant les spectateurs à travers le processus d'utilisation des `options d'exportation multiples` avec une voix off claire et autoritaire. Cette vidéo mettra en avant l'intégration transparente de notre `générateur de profil d'entreprise` dans les flux de travail modernes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les entreprises internationales, montrant comment notre plateforme `supporte plusieurs langues` pour la création de leur `profil d'entreprise`. La narration visuelle doit être rapide, affichant des scènes mondiales diverses, tandis qu'un `texte en vidéo à partir d'un script` transmet le message, complété par des `sous-titres/légendes` pour une accessibilité maximale. Mettez en avant la capacité unique où `l'OCR est intégré` pour une saisie de données sans effort à travers différentes régions.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel précis d'une minute pour les responsables marketing, illustrant l'efficacité de la manière de `télécharger facilement les détails de l'entreprise` sur notre plateforme pour créer des `profils d'entreprise modifiables`. Le style visuel doit être professionnel et instructif, utilisant des `modèles et scènes` prêts à l'emploi pour démontrer le processus étape par étape, avec un fort accent sur la fonctionnalité `Chat pour Éditions Personnalisées` pour un ajustement immédiat et un alignement de la marque. Cela garantit une génération de contenu rapide et efficace pour divers supports marketing.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'entreprise détaillée de 2 minutes destinée aux équipes de relations avec les investisseurs, mettant en avant les `fonctionnalités avancées` disponibles pour créer un `profil d'entreprise professionnel` véritablement. Le style visuel doit être sophistiqué et soigné, utilisant un avatar IA crédible pour expliquer comment optimiser les profils `pour les sites web et les présentations`, démontrant spécifiquement le `redimensionnement et l'exportation flexibles des ratios d'aspect` pour s'adapter à diverses plateformes numériques et présentations aux investisseurs. La vidéo soulignera la capacité de la plateforme à créer des récits d'affaires convaincants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Profil d'Entreprise

Générez des profils d'entreprise professionnels en quelques minutes. Notre outil alimenté par l'IA simplifie la création, offrant personnalisation et multiples options d'exportation pour une présence commerciale soignée.

1
Step 1
Téléchargez les Détails de l'Entreprise
Commencez par télécharger vos informations essentielles sur l'entreprise. Notre outil alimenté par l'IA utilisera ces détails pour générer le brouillon initial de votre profil d'entreprise professionnel.
2
Step 2
Créez Votre Profil
Notre outil alimenté par l'IA crée instantanément un brouillon de profil d'entreprise complet, en utilisant des mises en page de profil d'entreprise professionnelles et structurées pour une utilisation immédiate.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez
Utilisez les options de personnalisation pour ajuster le contenu, le ton et le style d'écriture de votre profil d'entreprise, garantissant qu'il correspond parfaitement à votre marque et à votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Profil
Exportez facilement votre profil d'entreprise finalisé dans divers formats, ou partagez-le instantanément pour des supports marketing, des listes en ligne ou des présentations aux investisseurs en utilisant plusieurs options d'exportation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant la Crédibilité de l'Entreprise

.

Utilisez des vidéos IA pour mettre en avant des histoires de réussite client, améliorant votre profil d'entreprise professionnel et renforçant la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles pour les entreprises ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars IA et générer des voix off naturelles, simplifiant considérablement la production de profils d'entreprise professionnels et de supports marketing.

Quelles options de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, permettant aux entreprises d'intégrer leurs logos et leurs schémas de couleurs préférés dans leurs vidéos. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une bibliothèque de modèles et de scènes, ainsi qu'un support de bibliothèque multimédia, pour créer des profils d'entreprise entièrement personnalisés et modifiables qui maintiennent une identité visuelle cohérente.

HeyGen offre-t-il des capacités d'exportation et de partage flexibles pour les vidéos générées ?

Oui, HeyGen prend en charge plusieurs options d'exportation, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs vidéos générées par l'IA dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes. Cette fonctionnalité avancée garantit que les entreprises peuvent partager instantanément leur contenu sur des sites web, des réseaux sociaux ou des présentations avec une qualité et un format optimaux.

HeyGen peut-il prendre en charge différentes langues et fonctionnalités d'accessibilité pour des audiences mondiales ?

HeyGen est conçu pour prendre en charge plusieurs langues grâce à ses capacités de génération de voix off, le rendant accessible à des audiences diverses. De plus, la plateforme génère automatiquement des sous-titres et des légendes, garantissant que vos vidéos de profil d'entreprise professionnel sont inclusives et atteignent un marché mondial plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo