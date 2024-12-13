Créateur de Vidéos de Procédures d'Entreprise : Simplifiez la Formation

Rationalisez la documentation vidéo et les vidéos de formation sans effort en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de scripts.

Créez une vidéo d'intégration convaincante de 90 secondes destinée aux nouveaux employés, les guidant à travers les étapes essentielles pour rejoindre l'entreprise, répondant aux questions courantes et présentant les personnes clés. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec des avatars AI présentant les informations avec une voix off amicale et informative générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, et renforcée par des sous-titres clairs.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation d'une minute démontrant une procédure logicielle complexe pour le personnel interne, en se concentrant sur la simplification de chaque étape avec des visuels clairs à l'écran. Cette vidéo, destinée aux utilisateurs adoptant de nouveaux outils internes, doit adopter un style visuel net et instructif avec une narration de script précise, assurant que chaque détail est transmis avec précision grâce à la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Tous les employés doivent comprendre notre dernière politique de conformité ; produisez une vidéo d'entreprise complète de 2 minutes pour documenter ces mises à jour cruciales de manière efficace. Cette vidéo essentielle, ciblant les responsables de la conformité et l'ensemble du personnel, doit maintenir un style visuel formel mais engageant, en utilisant les modèles et scènes professionnels de HeyGen et en présentant des avatars AI pour délivrer l'information avec gravité.
Exemple de Prompt 3
Comment pouvons-nous rationaliser les opérations quotidiennes de notre équipe ? Créez une vidéo de communication interne concise de 60 secondes qui met en avant les meilleures pratiques pour une tâche récurrente spécifique, la rendant accessible aux membres de l'équipe cherchant l'efficacité. La vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique et illustrative, incorporant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, enrichie par des voix off AI claires expliquant chaque étape de manière conviviale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Procédures d'Entreprise

Transformez sans effort vos procédures d'entreprise en vidéos de formation claires et engageantes et en documentation vidéo pour des communications internes fluides.

1
Step 1
Créez Votre Procédure
Commencez par coller le texte de votre procédure d'entreprise directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité puissante de création de texte-à-vidéo génère instantanément un brouillon vidéo initial, posant les bases de votre guide visuel.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour narrer votre procédure d'entreprise. Améliorez l'engagement visuel et assurez-vous que votre message est transmis clairement.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo de procédure avec des voix off AI de haute qualité, assurant une narration claire et cohérente. Cela rend vos vidéos de formation plus engageantes pour les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Distribuez votre nouvelle production de créateur de vidéos d'entreprise à travers vos canaux de communication interne pour informer et éduquer votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes

Transformez les procédures d'entreprise complexes et les directives de conformité en vidéos explicatives animées faciles à comprendre pour un apprentissage amélioré.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les procédures d'entreprise ?

L'interface conviviale de HeyGen propose un éditeur par glisser-déposer, facilitant la création de vidéos engageantes sur les procédures d'entreprise. Vous pouvez facilement combiner la création de texte-à-vidéo avec des avatars AI pour donner vie à votre contenu.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres à mes vidéos d'entreprise ?

Oui, HeyGen génère automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et la compréhension de toutes vos vidéos d'entreprise. Cette capacité technique assure des communications internes claires et une documentation vidéo efficace.

Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour le branding et la personnalisation ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans n'importe quelle vidéo. Utilisez nos divers modèles de vidéos et notre bibliothèque de médias pour créer des créations vidéo AI visuellement cohérentes et professionnelles.

Comment fonctionne la technologie de voix off AI de HeyGen pour les vidéos de formation ?

HeyGen utilise une technologie avancée de voix off AI pour transformer vos scripts en discours naturel pour les vidéos de formation. Cette capacité de création de texte-à-vidéo permet une production rapide de contenu de haute qualité, idéal pour les vidéos d'intégration et les bibliothèques de tutoriels vidéo.

