Simplifiez la conformité avec un générateur de présentation de politique d'entreprise

Rationalisez l'intégration et améliorez la conformité légale. Transformez vos politiques d'entreprise en présentations vidéo engageantes grâce aux avatars AI de HeyGen.

Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables RH et aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment un `générateur de manuel de l'employé` simplifie l'`intégration`. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec un avatar AI amical guidant les spectateurs tout au long du processus, tandis qu'une piste audio entraînante joue. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen pour offrir une présentation professionnelle mais accessible des nouvelles politiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les équipes juridiques et de conformité ou les fondateurs, démontrant la rapidité et la précision d'un `générateur de politique AI` pour atteindre la `conformité légale` avec des `politiques personnalisées`. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des coupes rapides et une génération de voix off autoritaire, soulignant l'efficacité de la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script avec HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux coordinateurs de formation, illustrant la facilité de mise à jour et de partage des `politiques d'entreprise` et de la `documentation des flux de travail` à l'aide d'un `générateur de présentation de politique d'entreprise`. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos procédurales engageantes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour le personnel IT/Admin (et finalement tous les employés), en se concentrant sur les avantages d'un `manuel de l'employé numérique` avec un `contrôle de version` robuste. Cette vidéo doit présenter un ton professionnel et rassurant, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et en tirant parti de son redimensionnement d'aspect-ratio et de ses exports pour la distribution sur diverses plateformes, contribuant finalement à la `réduction des risques`.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de présentation de politique d'entreprise

Transformez sans effort vos politiques d'entreprise en présentations vidéo engageantes, assurant une communication claire et une conformité pour votre équipe.

1
Step 1
Créez le contenu de la politique
Saisissez ou générez directement vos "politiques d'entreprise". Les capacités de la plateforme vous permettent de convertir instantanément le texte en vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme d'"avatars AI" pour narrer votre présentation de politique de manière professionnelle et avec une voix "alimentée par l'AI".
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Personnalisez votre présentation en incorporant des "contrôles de branding" tels que votre logo et vos couleurs d'entreprise pour un look cohérent tout au long de la vidéo.
4
Step 4
Exportez votre présentation
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement d'aspect-ratio et les exports" pour la générer dans des formats adaptés à votre "manuel de l'employé numérique" ou d'autres plateformes.

Génération rapide de contenu de politique

Générez rapidement des présentations vidéo percutantes pour les nouvelles politiques d'entreprise ou les procédures opérationnelles mises à jour, économisant temps et ressources.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier nos présentations de politiques d'entreprise ?

HeyGen transforme les politiques d'entreprise complexes en présentations vidéo engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion texte-en-vidéo, rendant l'intégration et la formation des employés plus efficaces. Cette approche innovante simplifie le processus de création d'un document visuellement attrayant pour votre manuel de l'employé numérique.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour nos vidéos de manuel de l'employé ?

Absolument ! HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de votre marque dans vos vidéos de manuel de l'employé et autres guides d'instruction grâce à des contrôles de branding robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés. Vous pouvez créer des politiques personnalisées qui résonnent avec l'identité de votre entreprise en utilisant les modèles de HeyGen.

Quels avantages offre HeyGen pour assurer la conformité légale dans la communication des politiques ?

HeyGen améliore la conformité légale en fournissant une communication claire et cohérente des politiques par le biais de vidéos, réduisant les malentendus et aidant à la réduction des risques. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres, HeyGen garantit que la documentation des flux de travail cruciaux est facilement comprise par tous les employés.

HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration pour les nouvelles recrues concernant les politiques d'entreprise ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'intégration en fournissant un moyen accessible et engageant pour les nouvelles recrues de comprendre les politiques d'entreprise grâce à des présentations vidéo alimentées par l'AI. Les responsables des ressources humaines peuvent facilement créer des manuels numériques complets pour les employés, assurant une gestion efficace des politiques dès le premier jour.

