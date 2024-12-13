Simplifiez la conformité avec un générateur de présentation de politique d'entreprise
Rationalisez l'intégration et améliorez la conformité légale. Transformez vos politiques d'entreprise en présentations vidéo engageantes grâce aux avatars AI de HeyGen.
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les équipes juridiques et de conformité ou les fondateurs, démontrant la rapidité et la précision d'un `générateur de politique AI` pour atteindre la `conformité légale` avec des `politiques personnalisées`. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, utilisant des coupes rapides et une génération de voix off autoritaire, soulignant l'efficacité de la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script avec HeyGen.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux coordinateurs de formation, illustrant la facilité de mise à jour et de partage des `politiques d'entreprise` et de la `documentation des flux de travail` à l'aide d'un `générateur de présentation de politique d'entreprise`. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des vidéos procédurales engageantes.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour le personnel IT/Admin (et finalement tous les employés), en se concentrant sur les avantages d'un `manuel de l'employé numérique` avec un `contrôle de version` robuste. Cette vidéo doit présenter un ton professionnel et rassurant, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et en tirant parti de son redimensionnement d'aspect-ratio et de ses exports pour la distribution sur diverses plateformes, contribuant finalement à la `réduction des risques`.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'engagement dans la formation aux politiques.
Augmentez la compréhension et la rétention des politiques et procédures d'entreprise complexes par les employés grâce à des présentations vidéo engageantes, alimentées par l'AI.
Échelle de diffusion des politiques et des manuels.
Développez de nombreuses explications de politiques et manuels numériques pour les employés sous forme de modules vidéo, assurant une diffusion cohérente à tous les employés dans le monde entier.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier nos présentations de politiques d'entreprise ?
HeyGen transforme les politiques d'entreprise complexes en présentations vidéo engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion texte-en-vidéo, rendant l'intégration et la formation des employés plus efficaces. Cette approche innovante simplifie le processus de création d'un document visuellement attrayant pour votre manuel de l'employé numérique.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour nos vidéos de manuel de l'employé ?
Absolument ! HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de votre marque dans vos vidéos de manuel de l'employé et autres guides d'instruction grâce à des contrôles de branding robustes, y compris des logos et couleurs personnalisés. Vous pouvez créer des politiques personnalisées qui résonnent avec l'identité de votre entreprise en utilisant les modèles de HeyGen.
Quels avantages offre HeyGen pour assurer la conformité légale dans la communication des politiques ?
HeyGen améliore la conformité légale en fournissant une communication claire et cohérente des politiques par le biais de vidéos, réduisant les malentendus et aidant à la réduction des risques. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres, HeyGen garantit que la documentation des flux de travail cruciaux est facilement comprise par tous les employés.
HeyGen peut-il améliorer l'expérience d'intégration pour les nouvelles recrues concernant les politiques d'entreprise ?
Oui, HeyGen améliore considérablement l'intégration en fournissant un moyen accessible et engageant pour les nouvelles recrues de comprendre les politiques d'entreprise grâce à des présentations vidéo alimentées par l'AI. Les responsables des ressources humaines peuvent facilement créer des manuels numériques complets pour les employés, assurant une gestion efficace des politiques dès le premier jour.