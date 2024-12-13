Générateur d'Explications de Politiques d'Entreprise : Simplifiez les Communications RH

Rationalisez les communications internes pour les professionnels des RH. Transformez des politiques complexes en contenu engageant grâce à la transformation de texte en vidéo de HeyGen.

Développez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux professionnels des RH et aux nouveaux employés, conçue pour démystifier une politique d'entreprise complexe sur le télétravail. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphismes épurés et une voix off autoritaire mais accessible, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, expliquant la politique mise à jour de remboursement des frais de manière engageante et accessible. Le style visuel et audio doit être amical et moderne, avec un ton dynamique et des avatars AI qui aident à présenter l'information, soulignant la fonctionnalité diversifiée des avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, axée sur une nouvelle réglementation de conformité qui réduit les risques juridiques. Le style visuel doit être conforme à l'image de marque et aux directives de l'entreprise, avec des modèles prêts à l'emploi pour assurer un déploiement rapide et un message cohérent, mettant en avant les modèles et scènes de HeyGen pour une diffusion rapide des politiques.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 75 secondes spécifiquement pour les employés des départements à haute conformité, détaillant un générateur d'explications de politiques d'entreprise crucial pour la confidentialité des données. Le style visuel et audio doit être sérieux et très informatif, utilisant des graphismes clairs et concis et une voix off professionnelle qui souligne les points clés, exploitant la génération de voix off de HeyGen pour une prononciation et un ton précis.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Explications de Politiques d'Entreprise

Transformez rapidement des politiques d'entreprise complexes en vidéos animées engageantes et faciles à comprendre pour des communications internes et une conformité efficaces.

Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles prêts à l'emploi conçus pour la communication de politiques internes. Ces modèles fournissent une base professionnelle pour votre vidéo explicative.
Step 2
Entrez Votre Script de Politique
Collez simplement votre texte de politique détaillé dans l'éditeur de script. La plateforme utilise la technologie de transformation de texte en vidéo pour créer une narration captivante pour votre explication.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Donnez vie à votre politique en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs professionnels articuleront clairement votre message, rendant les sujets complexes plus accessibles.
Step 4
Générez Votre Vidéo Explicative
Examinez votre vidéo explicative animée et apportez les ajustements finaux. Une fois satisfait, générez et exportez votre vidéo de haute qualité, prête à être partagée sur vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques d'Entreprise Complexes

Transformez facilement des politiques d'entreprise complexes en vidéos AI simples et digestes, assurant une meilleure compréhension et conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes avec des explications de politiques ?

HeyGen transforme des politiques complexes en contenu engageant grâce à son générateur de vidéos AI, rendant les communications internes plus claires et efficaces. Notre plateforme simplifie la création de vidéos explicatives animées qui résonnent vraiment avec les employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de conformité ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour générer des vidéos de conformité, y compris des avatars AI et une génération avancée de voix off. Vous pouvez facilement créer des vidéos à partir de scripts, assurant précision et cohérence dans vos explications de politiques.

Pouvons-nous personnaliser l'image de marque de nos vidéos explicatives de politiques d'entreprise ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toute vidéo explicative animée. Utilisez nos modèles prêts à l'emploi pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications internes.

Comment HeyGen soutient-il les professionnels des RH dans l'explication de politiques complexes ?

HeyGen permet aux professionnels des RH d'articuler clairement des politiques complexes, réduisant considérablement la confusion et les risques juridiques potentiels. Notre Générateur d'Explications de Politiques Internes rationalise le processus, permettant une diffusion efficace et percutante d'informations cruciales.

