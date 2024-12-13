Générateur d'Explications de Politiques d'Entreprise : Simplifiez les Communications RH
Rationalisez les communications internes pour les professionnels des RH. Transformez des politiques complexes en contenu engageant grâce à la transformation de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour tous les employés, expliquant la politique mise à jour de remboursement des frais de manière engageante et accessible. Le style visuel et audio doit être amical et moderne, avec un ton dynamique et des avatars AI qui aident à présenter l'information, soulignant la fonctionnalité diversifiée des avatars AI de HeyGen.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers et chefs d'équipe, axée sur une nouvelle réglementation de conformité qui réduit les risques juridiques. Le style visuel doit être conforme à l'image de marque et aux directives de l'entreprise, avec des modèles prêts à l'emploi pour assurer un déploiement rapide et un message cohérent, mettant en avant les modèles et scènes de HeyGen pour une diffusion rapide des politiques.
Concevez une vidéo de 75 secondes spécifiquement pour les employés des départements à haute conformité, détaillant un générateur d'explications de politiques d'entreprise crucial pour la confidentialité des données. Le style visuel et audio doit être sérieux et très informatif, utilisant des graphismes clairs et concis et une voix off professionnelle qui souligne les points clés, exploitant la génération de voix off de HeyGen pour une prononciation et un ton précis.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation aux Politiques.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement des employés et la rétention des informations cruciales sur les politiques d'entreprise.
Échelle de Diffusion des Politiques Internes.
Générez efficacement de nombreuses vidéos d'explication de politiques, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale avec un message cohérent et clair.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes avec des explications de politiques ?
HeyGen transforme des politiques complexes en contenu engageant grâce à son générateur de vidéos AI, rendant les communications internes plus claires et efficaces. Notre plateforme simplifie la création de vidéos explicatives animées qui résonnent vraiment avec les employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de conformité ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour générer des vidéos de conformité, y compris des avatars AI et une génération avancée de voix off. Vous pouvez facilement créer des vidéos à partir de scripts, assurant précision et cohérence dans vos explications de politiques.
Pouvons-nous personnaliser l'image de marque de nos vidéos explicatives de politiques d'entreprise ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toute vidéo explicative animée. Utilisez nos modèles prêts à l'emploi pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos communications internes.
Comment HeyGen soutient-il les professionnels des RH dans l'explication de politiques complexes ?
HeyGen permet aux professionnels des RH d'articuler clairement des politiques complexes, réduisant considérablement la confusion et les risques juridiques potentiels. Notre Générateur d'Explications de Politiques Internes rationalise le processus, permettant une diffusion efficace et percutante d'informations cruciales.