Générateur de Vidéo d'Aperçu d'Entreprise par IA pour le Storytelling d'Affaires

Transformez rapidement votre script en vidéos d'aperçu d'entreprise captivantes grâce à de puissantes capacités de texte en vidéo.

Produisez une vidéo d'aperçu d'entreprise concise de 45 secondes destinée aux investisseurs potentiels et aux nouveaux clients, avec un style visuel soigné et professionnel, une musique de fond entraînante et une narration claire. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement votre message principal en visuels captivants, garantissant que vos besoins en création de vidéos d'entreprise sont satisfaits avec une sortie de haute qualité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit énergique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, en utilisant un style visuel dynamique avec des graphismes modernes et une musique de fond accrocheuse. Cette vidéo doit mettre en avant les caractéristiques clés, réalisée sans effort avec les modèles et scènes préconçus de HeyGen et des avatars animés par l'IA, parfaits pour des campagnes de marketing vidéo percutantes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo sophistiquée de 60 secondes pour les responsables marketing et les stratèges de marque, en mettant l'accent sur la cohérence de la marque grâce à un style visuel professionnel et une musique d'ambiance subtile, accompagnée d'une génération de voix off autoritaire. Assurez une accessibilité universelle en incorporant des sous-titres, renforçant votre message sur diverses plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 3
Développez une publicité de générateur de vidéo IA de 15 secondes pour les entrepreneurs occupés et les équipes de services créatifs, adoptant une esthétique visuelle rapide et futuriste avec des effets sonores minimaux. Intégrez sans effort des avatars IA pour présenter des faits rapides, démontrant comment les capacités de HeyGen peuvent transformer le texte en vidéo efficacement pour une création de contenu rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo d'Aperçu d'Entreprise

Créez facilement des vidéos d'aperçu d'entreprise professionnelles en quelques minutes grâce à l'IA, améliorant votre présence de marque sans montage vidéo complexe.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement ou commencez avec une scène vierge. Utilisez la vaste bibliothèque multimédia de HeyGen pour rapidement poser les bases de votre vidéo d'aperçu d'entreprise.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Entreprise
Incorporez votre texte spécifique, vos images et vos éléments de marque. Appliquez facilement votre logo, vos couleurs et vos polices de marque pour maintenir un message de marque cohérent tout au long de votre vidéo.
3
Step 3
Générez un Contenu Captivant
Améliorez votre narration en générant des voix off naturelles à partir de texte ou en présentant des avatars IA réalistes pour présenter votre aperçu d'entreprise. Cela rend votre message dynamique et captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo d'aperçu d'entreprise terminée dans divers formats d'aspect, prête pour n'importe quelle plateforme. Exportez un fichier MP4 de haute qualité à partager sur les réseaux sociaux, les sites web ou les présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

.

Produisez des vidéos IA percutantes pour mettre en avant les témoignages de clients et renforcer la confiance dans les solutions de votre entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéo d'aperçu d'entreprise ?

HeyGen utilise une IA avancée pour simplifier la création de vidéos d'aperçu d'entreprise captivantes, permettant aux entreprises de produire efficacement du contenu vidéo de haute qualité pour divers besoins marketing.

Quelles fonctionnalités innovantes HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos d'entreprise ?

HeyGen propose une suite d'outils alimentés par l'IA, y compris des avatars IA personnalisables et des capacités robustes de texte en vidéo, pour transformer facilement les scripts en vidéos animées captivantes.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tous les efforts de marketing vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des modèles et des contrôles de marque, permettant aux utilisateurs d'incorporer facilement leurs logos et couleurs de marque dans chaque vidéo, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle pour tout le marketing vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage et de production vidéo ?

L'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen et sa vaste bibliothèque multimédia, y compris des séquences vidéo de stock, permettent une création vidéo rapide. Vous pouvez facilement télécharger votre vidéo d'entreprise finale en tant que fichier MP4 de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo