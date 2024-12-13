Créateur de Vidéos d'Actualités d'Entreprise : Créez des Mises à Jour Engagées Rapidement

Créez rapidement des actualités captivantes pour les réseaux sociaux avec des modèles de vidéos intuitifs et des scènes, simplifiant la création de vidéos pour toute équipe.

Créez une vidéo d'actualités d'entreprise concise d'une minute destinée aux employés internes, détaillant le déploiement de la dernière mise à jour logicielle. Le style visuel et audio doit être professionnel et informatif, utilisant une narration en voix off claire pour expliquer les fonctionnalités clés. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres précis générés par HeyGen pour améliorer l'accessibilité pour tous les membres de l'équipe. Cette vidéo sert d'outil essentiel de communication interne.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle technique de 90 secondes ciblant les utilisateurs avertis en technologie et les développeurs, démontrant le nouveau processus d'intégration API. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant avec des visuels animés étape par étape pour clarifier les concepts complexes. Exploitez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement un script technique détaillé en un guide visuel convaincant, rendant le processus de configuration clair et concis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 2 minutes destinée aux parties prenantes et à la presse, annonçant une étape importante de l'entreprise. La présentation visuelle et audio doit être formelle, autoritaire et livrée dans un format de style journal télévisé poli. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les nouvelles avec un comportement professionnel, donnant à l'annonce une apparence crédible et de haute valeur de production sans avoir besoin d'un porte-parole en direct à l'écran, en faisant une expérience de création de vidéo d'actualités convaincante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs et créateurs de contenu, illustrant des moyens efficaces de naviguer sur la plateforme HeyGen en utilisant l'éditeur glisser-déposer. Le style visuel et audio doit être dynamique, amical et instructif, incorporant du texte et des graphiques à l'écran pour plus de clarté. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un guide visuel attrayant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités d'Entreprise

Produisez sans effort des vidéos d'actualités d'entreprise professionnelles en quelques minutes. Notre plateforme intuitive simplifie la génération de scripts, le branding visuel et le partage fluide pour tenir votre équipe informée.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Actualités
Utilisez notre générateur de script AI ou collez votre propre contenu pour former la base de votre vidéo d'actualités, en exploitant notre puissante capacité de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Votre Marque
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos professionnels et appliquez votre Kit de Marque pour assurer un look cohérent et conforme à votre marque pour vos actualités d'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des outils AI comme la génération de voix off, intégrez divers médias de notre bibliothèque, et ajoutez facilement des sous-titres pour augmenter l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'actualités d'entreprise en l'exportant dans divers ratios d'aspect, optimisés pour le partage sur vos canaux internes ou plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Réalisations et Histoires de Succès

Transformez les étapes importantes de l'entreprise et les histoires de réussite client en vidéos captivantes alimentées par l'AI, démontrant efficacement l'impact et renforçant la réputation de la marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos d'actualités efficace ?

HeyGen rationalise la production de vidéos d'actualités en utilisant des outils AI avancés. Ses capacités de conversion de texte en vidéo et de synthèse vocale, combinées à un générateur de script AI et un éditeur glisser-déposer intuitif, vous permettent de transformer rapidement les titres d'actualités en contenu vidéo professionnel.

HeyGen peut-il personnaliser le branding et l'apparence de mes vidéos d'actualités ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue pour maintenir votre identité de marque. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités du Kit de Marque, des modèles de vidéos préconçus, des intros et outros d'actualités, et des tiers inférieurs personnalisables pour garantir que le résultat de votre créateur de vidéos d'actualités d'entreprise s'aligne sur vos standards visuels.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la publication de contenu d'actualités ?

HeyGen améliore l'accessibilité et la portée de vos vidéos d'actualités avec des sous-titres automatisés et des options d'exportation polyvalentes. Vous pouvez facilement adapter votre contenu pour diverses plateformes de réseaux sociaux en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect, assurant une diffusion professionnelle sur tous les canaux.

HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos d'actualités de dernière minute ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos d'actualités de dernière minute en vous permettant de générer des vidéos directement à partir d'un script. Sa puissante fonctionnalité de conversion de texte en vidéo et son générateur de script AI réduisent considérablement le temps de production, faisant de HeyGen un créateur idéal de vidéos d'actualités de dernière minute.

