Créateur de Vidéo de Mission d'Entreprise pour une Narration Engagée
Élevez votre récit d'entreprise avec des avatars AI. Créez facilement des vidéos de mission engageantes, donnant vie à l'histoire de votre marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo de vision" engageante de 45 secondes ciblant les investisseurs et la communauté technologique, mettant en avant nos innovations futures. Cette vidéo doit utiliser des graphismes élégants et futuristes et des animations dynamiques, rehaussés par une bande sonore électronique moderne. Employez les "AI avatars" de HeyGen pour articuler les objectifs avant-gardistes de l'entreprise, lui donnant une présentation à la pointe de la technologie.
Produisez une "vidéo de culture d'entreprise" dynamique de 30 secondes destinée à la promotion sur les réseaux sociaux et à la motivation interne de l'équipe, mettant en lumière les "vidéos de mise en avant des employés". L'esthétique visuelle doit être lumineuse et spontanée, capturant des interactions authentiques, accompagnée d'une bande sonore indie-pop entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant.
Concevez un segment "explainer video maker" concis de 90 secondes pour présenter une nouvelle fonctionnalité de produit aux prospects B2B, en mettant l'accent sur ses "vidéos de proposition de valeur". La vidéo nécessite des graphismes instructifs et clairs et un texte à l'écran précis, soutenus par une narration confiante et informative. Utilisez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir efficacement un script détaillé en une présentation vidéo soignée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos de Mission d'Entreprise Inspirantes.
Développez des vidéos captivantes qui articulent le but, la vision et les valeurs de votre entreprise, motivant efficacement les audiences internes et externes.
Créez des Vidéos d'Histoire de Marque Authentiques.
Utilisez l'AI pour produire des récits engageants mettant en lumière le parcours de votre entreprise et ses principes fondamentaux, rendant l'histoire de votre marque profondément résonnante.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de déclaration de mission captivantes ?
Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux entreprises de réaliser des vidéos de déclaration de mission percutantes et des vidéos d'histoire de marque. Utilisez nos avatars AI et la capacité de conversion de texte en vidéo pour offrir une narration authentique avec des visuels cinématographiques, transformant votre message en une vidéo de mission d'entreprise captivante.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos en ligne ?
HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne complet avec divers modèles de vidéos et un éditeur glisser-déposer convivial pour simplifier la création de contenu. Produisez facilement du contenu vidéo animé, des vidéos promotionnelles ou des campagnes marketing avec génération de voix off intégrée et des ressources multimédias riches.
HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI ?
Oui, HeyGen excelle dans la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, vous permettant de donner vie à votre écriture de script instantanément. Choisissez parmi une variété d'avatars AI réalistes pour présenter votre message, ce qui est idéal pour les créateurs de vidéos explicatives et le contenu vidéo explicatif professionnel sans montage complexe.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos d'entreprise ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos d'entreprise s'alignent parfaitement avec votre identité de marque. Personnalisez des éléments tels que les logos et les couleurs dans le créateur de vidéos en ligne pour créer des vidéos de culture d'entreprise cohérentes et d'autres contenus professionnels de manière constante.