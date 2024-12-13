Créateur de Vidéo de Mission d'Entreprise pour une Narration Engagée

Élevez votre récit d'entreprise avec des avatars AI. Créez facilement des vidéos de mission engageantes, donnant vie à l'histoire de votre marque.

Créez une "vidéo de déclaration de mission" captivante de 60 secondes destinée aux clients potentiels et aux nouveaux membres de l'équipe, en mettant l'accent sur la "narration authentique". Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en scène des membres d'équipe diversifiés collaborant, accompagné d'une musique orchestrale inspirante et d'une voix off professionnelle et rassurante générée à l'aide de la fonctionnalité "Voiceover generation" de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de vision" engageante de 45 secondes ciblant les investisseurs et la communauté technologique, mettant en avant nos innovations futures. Cette vidéo doit utiliser des graphismes élégants et futuristes et des animations dynamiques, rehaussés par une bande sonore électronique moderne. Employez les "AI avatars" de HeyGen pour articuler les objectifs avant-gardistes de l'entreprise, lui donnant une présentation à la pointe de la technologie.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo de culture d'entreprise" dynamique de 30 secondes destinée à la promotion sur les réseaux sociaux et à la motivation interne de l'équipe, mettant en lumière les "vidéos de mise en avant des employés". L'esthétique visuelle doit être lumineuse et spontanée, capturant des interactions authentiques, accompagnée d'une bande sonore indie-pop entraînante. Utilisez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment "explainer video maker" concis de 90 secondes pour présenter une nouvelle fonctionnalité de produit aux prospects B2B, en mettant l'accent sur ses "vidéos de proposition de valeur". La vidéo nécessite des graphismes instructifs et clairs et un texte à l'écran précis, soutenus par une narration confiante et informative. Utilisez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir efficacement un script détaillé en une présentation vidéo soignée.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Mission d'Entreprise

Créez facilement une vidéo de déclaration de mission captivante avec notre plateforme alimentée par l'AI, transformant votre récit en vidéos d'entreprise engageantes qui résonnent.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller le script de la déclaration de mission de votre entreprise. Notre plateforme utilise la technologie de conversion de texte en vidéo pour donner vie à vos mots.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Renforcez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos ou en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre mission avec professionnalisme.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec votre identité d'entreprise en utilisant nos contrôles de branding pour ajouter votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de mission en la prévisualisant puis en l'exportant. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter votre vidéo à n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne et l'Intégration

Communiquez clairement la mission et les valeurs fondamentales de votre entreprise aux employés, assurant l'alignement et renforçant l'engagement avec des messages organisationnels essentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de déclaration de mission captivantes ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen permet aux entreprises de réaliser des vidéos de déclaration de mission percutantes et des vidéos d'histoire de marque. Utilisez nos avatars AI et la capacité de conversion de texte en vidéo pour offrir une narration authentique avec des visuels cinématographiques, transformant votre message en une vidéo de mission d'entreprise captivante.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos en ligne ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne complet avec divers modèles de vidéos et un éditeur glisser-déposer convivial pour simplifier la création de contenu. Produisez facilement du contenu vidéo animé, des vidéos promotionnelles ou des campagnes marketing avec génération de voix off intégrée et des ressources multimédias riches.

HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle dans la conversion de texte en vidéo à partir de scripts, vous permettant de donner vie à votre écriture de script instantanément. Choisissez parmi une variété d'avatars AI réalistes pour présenter votre message, ce qui est idéal pour les créateurs de vidéos explicatives et le contenu vidéo explicatif professionnel sans montage complexe.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos d'entreprise ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos d'entreprise s'alignent parfaitement avec votre identité de marque. Personnalisez des éléments tels que les logos et les couleurs dans le créateur de vidéos en ligne pour créer des vidéos de culture d'entreprise cohérentes et d'autres contenus professionnels de manière constante.

