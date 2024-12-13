Boostez Votre Marque avec un Générateur de Vidéos de Leadership d'Entreprise
Créez des vidéos de leadership convaincantes en quelques minutes en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour une communication d'entreprise professionnelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une annonce d'entreprise engageante de 60 secondes à partir d'un avatar AI représentant un nouveau chef d'équipe, s'adressant spécifiquement à tout le personnel de l'entreprise au sujet d'une initiative technique à venir. Le style visuel doit être accueillant mais professionnel, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et des modèles professionnels pour transmettre le message de manière claire et concise.
Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les chefs de projet démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre outil interne de gestion de projet. Ciblant les équipes nécessitant une formation pratique, cette vidéo doit adopter un style visuel propre et étape par étape avec les sous-titres de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Générez une vidéo de présentation de 45 secondes mettant en avant une récente avancée technique ou une mise à jour de produit pour les parties prenantes externes. Cette communication d'entreprise dynamique et visuellement riche, destinée aux investisseurs et clients potentiels, doit tirer parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une présentation optimale sur diverses plateformes, complétée par une génération de voix off professionnelle pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation d'Entreprise.
Augmentez l'engagement et la rétention pour la formation d'entreprise et les communications internes avec des vidéos captivantes alimentées par l'AI.
Élargissez les Communications de Leadership.
Produisez efficacement plus de messages de leadership et de cours internes pour atteindre tous les employés à l'échelle mondiale avec un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles à partir de texte ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre script en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off naturelle, simplifiant considérablement votre processus de création de vidéos en ligne. Ce puissant générateur de vidéos AI permet une communication d'entreprise et des vidéos de formation efficaces.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la communication d'entreprise ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des modèles professionnels. Cela garantit que toutes vos vidéos de leadership et de formation maintiennent une identité de marque cohérente et reconnaissable.
HeyGen peut-il prendre en charge la production de vidéos multilingues avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?
Oui, HeyGen prend en charge les capacités multilingues, y compris la génération automatique de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour la communication d'entreprise mondiale.
Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de leadership convaincantes ?
HeyGen offre un puissant générateur de vidéos de leadership d'entreprise avec une bibliothèque de modèles de vidéos de leadership professionnels et des avatars AI réalistes. Cela vous permet de produire des vidéos de haute qualité et engageantes pour la communication d'entreprise avec une rapidité sans précédent.