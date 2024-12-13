Boostez Votre Marque avec un Générateur de Vidéos de Leadership d'Entreprise

Créez des vidéos de leadership convaincantes en quelques minutes en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour une communication d'entreprise professionnelle.

Développez une vidéo de formation technique de 90 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur les protocoles d'utilisation des logiciels internes. Cette vidéo professionnelle, destinée aux nouvelles recrues des départements techniques, doit comporter une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer vos instructions détaillées en un guide visuel captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une annonce d'entreprise engageante de 60 secondes à partir d'un avatar AI représentant un nouveau chef d'équipe, s'adressant spécifiquement à tout le personnel de l'entreprise au sujet d'une initiative technique à venir. Le style visuel doit être accueillant mais professionnel, en tirant parti des avatars AI de HeyGen et des modèles professionnels pour transmettre le message de manière claire et concise.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les chefs de projet démontrant une nouvelle fonctionnalité de notre outil interne de gestion de projet. Ciblant les équipes nécessitant une formation pratique, cette vidéo doit adopter un style visuel propre et étape par étape avec les sous-titres de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de présentation de 45 secondes mettant en avant une récente avancée technique ou une mise à jour de produit pour les parties prenantes externes. Cette communication d'entreprise dynamique et visuellement riche, destinée aux investisseurs et clients potentiels, doit tirer parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une présentation optimale sur diverses plateformes, complétée par une génération de voix off professionnelle pour un impact maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Leadership d'Entreprise

Créez facilement des vidéos de leadership percutantes avec des outils pilotés par AI, des modèles professionnels et des options personnalisables pour transmettre votre message clairement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre message de leadership dans l'éditeur de script. Notre AI convertira automatiquement votre texte en paroles, posant ainsi les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux le ton et le message de votre entreprise. Personnalisez son apparence pour correspondre à votre marque et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Intégrez harmonieusement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding complets pour maintenir une identité d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez votre vidéo de leadership de haute qualité. Exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur des plateformes comme les réseaux sociaux ou les canaux de communication internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Messages Inspirants

.

Créez des vidéos de leadership puissantes et motivantes pour inspirer les équipes et favoriser une culture d'entreprise positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles à partir de texte ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre script en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off naturelle, simplifiant considérablement votre processus de création de vidéos en ligne. Ce puissant générateur de vidéos AI permet une communication d'entreprise et des vidéos de formation efficaces.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la communication d'entreprise ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des modèles professionnels. Cela garantit que toutes vos vidéos de leadership et de formation maintiennent une identité de marque cohérente et reconnaissable.

HeyGen peut-il prendre en charge la production de vidéos multilingues avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?

Oui, HeyGen prend en charge les capacités multilingues, y compris la génération automatique de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la portée. Cela fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour la communication d'entreprise mondiale.

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos de leadership convaincantes ?

HeyGen offre un puissant générateur de vidéos de leadership d'entreprise avec une bibliothèque de modèles de vidéos de leadership professionnels et des avatars AI réalistes. Cela vous permet de produire des vidéos de haute qualité et engageantes pour la communication d'entreprise avec une rapidité sans précédent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo