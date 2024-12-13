Créateur de Vidéos sur l'Histoire de l'Entreprise : Construisez Votre Héritage avec l'IA

Transformez l'héritage de votre entreprise en vidéos documentaires captivantes en générant des visuels riches directement à partir de votre script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Et si vous pouviez développer une "Vidéo Historique" engageante de 45 secondes qui explore une innovation ou un tournant crucial dans le passé de votre entreprise ? Conçue pour les passionnés du secteur et les clients férus de technologie, cette vidéo présenterait un style graphique dynamique et moderne avec une bande sonore entraînante. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour narrer l'histoire, apportant une touche unique et futuriste à votre récit historique.
Produisez une vidéo authentique de style "documentaire" de 90 secondes mettant en vedette un fondateur ou un employé de longue date réfléchissant aux débuts et à la croissance de l'entreprise. Cette pièce réfléchie est parfaite pour le personnel interne et les clients fidèles, combinant des segments d'interview émouvants avec un "diaporama" de photographies historiques et une musique de fond chaleureuse et évocatrice. Créez votre récit efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen.
Créez une vidéo percutante de 30 secondes conçue pour les "réseaux sociaux", offrant un récapitulatif rapide des principales réalisations de votre entreprise. Destinée au grand public et à vos abonnés sur les réseaux sociaux, cette vidéo nécessite un style visuel rapide et dynamique avec une musique de fond accrocheuse et des couleurs vives. Assurez une présentation optimale sur diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour "Personnaliser la Vidéo" pour différents canaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos sur l'Histoire de l'Entreprise

Créez sans effort des vidéos captivantes sur l'histoire de l'entreprise qui racontent votre histoire unique et engagent votre audience avec notre générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Sélectionnez parmi une variété de "modèles de vidéos" professionnels ou commencez avec une toile vierge en utilisant notre fonctionnalité "Modèles & scènes" pour commencer à élaborer le récit de votre entreprise.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources
Utilisez notre "bibliothèque multimédia" complète pour télécharger les logos, images et vidéos de votre marque, garantissant que votre vidéo historique est authentique et visuellement riche avec notre "Support de bibliothèque multimédia/stock".
3
Step 3
Appliquez des Touches Personnalisées
Pour "Personnaliser la Vidéo", appliquez des contrôles de marque uniques et sélectionnez un "Avatar AI" pour narrer, garantissant que votre vidéo sur l'histoire de l'entreprise reflète véritablement l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement la "Vidéo" dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur vos canaux de réseaux sociaux et plateformes internes, mettant en valeur le parcours de votre entreprise en utilisant "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".

Cas d'Utilisation

Inspirez avec l'Histoire de Votre Marque

Créez des vidéos puissantes et inspirantes à partir de l'héritage de votre entreprise pour motiver employés, partenaires et clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur l'histoire de l'entreprise ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos captivantes sur l'histoire de l'entreprise. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et notre vaste bibliothèque multimédia pour mettre en valeur vos étapes clés et l'histoire de votre marque avec un flair professionnel.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur de vidéos AI pour le storytelling de marque ?

HeyGen exploite des Avatars AI avancés et des fonctionnalités de texte en vidéo, vous permettant de personnaliser facilement le contenu vidéo. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos contrôles de marque garantissent que le récit de votre entreprise est présenté exactement comme vous l'imaginez, du concept à l'exportation.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos de style documentaire ou diaporama de haute qualité sur l'histoire ?

Absolument, HeyGen fournit les outils pour créer des formats documentaires et diaporamas professionnels pour vos vidéos historiques. Avec des fonctionnalités comme les animations de texte et une riche bibliothèque multimédia, vous pouvez présenter efficacement des récits complexes et des étapes significatives.

Comment HeyGen soutient-il le partage de vidéos sur l'histoire de l'entreprise sur des plateformes comme les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie le processus d'exportation de contenu vidéo dans divers ratios d'aspect, parfait pour partager vos vidéos sur l'histoire de l'entreprise sur les réseaux sociaux et autres canaux numériques. Assurez-vous que votre histoire atteint un public plus large avec une sortie de haute qualité.

