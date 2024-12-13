Le Générateur Ultime de Vidéos d'Histoire d'Entreprise

Transformez l'histoire unique de votre marque en vidéos de haute qualité avec de puissantes fonctionnalités de Texte-en-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo authentique de style documentaire de 45 secondes, parfaite pour les passionnés d'histoire et les abonnés des réseaux sociaux, racontant une histoire captivante avec une musique chaleureuse et évocatrice et une voix off claire et humaine, facilement créée grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo Historique AI de 30 secondes conçue pour les éducateurs et les créateurs de contenu, présentant un diaporama rapide et visuellement entraînant de photographies historiques avec des couleurs vives et une musique de fond éducative et accrocheuse, en s'appuyant largement sur la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vue d'ensemble de 90 secondes du Créateur de Vidéo d'Histoire d'Entreprise pour les équipes internes et les départements marketing, adoptant une vidéo percutante avec un style graphique moderne et dynamique et une musique contemporaine et entraînante, construite rapidement avec les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Histoire d'Entreprise

Transformez sans effort le parcours et les étapes clés de votre entreprise en récits vidéo captivants qui informent, engagent et inspirent.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller le script de l'histoire de votre entreprise dans le générateur. Notre plateforme convertira instantanément votre texte en scènes vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une gamme de modèles de vidéos personnalisables, y compris des formats professionnels de documentaire et de diaporama, pour représenter visuellement votre récit.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez votre histoire en ajoutant des avatars AI réalistes pour narrer les étapes clés, donnant vie à l'histoire de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo soignée et exportez-la dans divers formats d'aspect, assurant qu'elle soit prête pour toute plateforme ou présentation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Inspirantes de l'Histoire de la Marque

Développez des vidéos de haute qualité et inspirantes détaillant le parcours et les réalisations de votre entreprise pour inspirer les employés, les partenaires et les futurs clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo d'histoire d'entreprise ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI intuitif, simplifiant la production de vidéos d'histoire d'entreprise engageantes. Notre plateforme vous permet de créer efficacement des vidéos de style documentaire authentiques, donnant vie à l'héritage de votre organisation avec facilité.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos historiques ?

HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque puissants pour garantir que votre vidéo historique reflète votre histoire unique. Vous pouvez exploiter notre vaste bibliothèque de médias, ajouter des animations de texte dynamiques et incorporer des avatars AI pour créer des présentations engageantes et soignées.

Puis-je utiliser un script pour générer une vidéo historique avec AI ?

Absolument, la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir de script vous permet de transformer votre récit directement en vidéos historiques AI captivantes. Nos avatars AI avancés peuvent narrer votre histoire, facilitant la création de formats documentaires et diaporamas professionnels pour une présentation soignée.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait visuel de mes vidéos historiques ?

HeyGen améliore l'attrait visuel avec des avatars AI avancés et une bibliothèque de médias riche et étendue pour enrichir vos vidéos historiques. Incorporez des animations de texte dynamiques et divers styles visuels pour garantir une sortie de haute qualité et une expérience de visionnage véritablement engageante.

