Développez une vidéo concise d'une minute destinée aux nouveaux employés d'une entreprise technologique dynamique, présentant les politiques essentielles de l'entreprise issues du manuel de l'employé. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des avatars AI amicaux pour guider les spectateurs à travers les points clés de conformité avec une voix off claire et accueillante générée par AI. Cette vidéo doit exploiter efficacement les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour rendre les informations complexes digestes.

Générer une Vidéo