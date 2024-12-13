créateur de vidéos de manuel d'entreprise : Créez des formations RH engageantes
Rationalisez la formation de vos employés et stimulez l'engagement en transformant le texte en vidéos captivantes avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les employés existants, détaillant une nouvelle mise à jour procédurale pour rationaliser les flux de travail. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré et direct, incorporant des organigrammes animés et du texte à l'écran pour mettre en évidence les changements. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et de sous-titres/captions pour garantir clarté et accessibilité à tous les membres de l'équipe.
Créez un module de formation RH détaillé de 90 secondes pour les responsables RH sur un aspect spécifique de la conduite des employés. Le style visuel et audio doit être informatif mais engageant, utilisant des graphiques modernes et une voix calme et autoritaire. Exploitez les modèles et scènes préconçus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour construire rapidement un module complet au sein de la plateforme AI générative.
Concevez une vidéo d'aperçu dynamique de 30 secondes pour les chefs d'équipe, résumant les sections critiques du manuel de l'entreprise pour une référence rapide et une productivité accrue. Le style visuel doit être rapide avec des visuels percutants et une voix off AI professionnelle et énergique. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement de la formation des employés.
Exploitez les vidéos AI pour rendre les politiques et procédures complexes de l'entreprise plus engageantes, améliorant significativement la compréhension et la rétention des employés pendant la formation.
Rationalisez l'intégration et la communication interne.
Générez rapidement des manuels vidéo détaillés et des supports d'intégration, garantissant une communication interne cohérente dans l'ensemble de votre personnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer notre manuel d'entreprise en documentation vidéo engageante ?
HeyGen, en tant que plateforme AI générative, vous permet de créer une documentation vidéo captivante à partir du contenu existant de votre manuel d'entreprise. En exploitant la vidéo AI, vous pouvez rationaliser les flux de travail pour la communication interne, rendant les informations complexes facilement digestes et augmentant l'engagement des employés.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation des employés alimentées par AI ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des avatars AI avancés et une fonctionnalité précise de texte-à-vidéo à partir de script. Notre plateforme inclut la génération de voix off AI et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos supports de formation des employés soient professionnels, accessibles et très efficaces pour des audiences diverses.
HeyGen peut-il améliorer la création de matériel d'intégration et de formation des employés ?
Absolument, HeyGen améliore considérablement l'intégration et la création de matériel de formation des employés en permettant une création rapide de contenu dynamique. Utilisez nos modèles préconçus et les capacités vidéo AI pour offrir une formation RH cohérente et de haute qualité qui améliore la productivité et l'engagement dans toute votre organisation.
HeyGen prend-il en charge la cohérence de la marque pour les vidéos de communication interne ?
Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de communication interne s'alignent avec votre marque grâce à des contrôles de branding complets. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs, et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour adapter les vidéos à diverses plateformes, maintenant une culture d'entreprise professionnelle et cohérente.