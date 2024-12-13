créateur de vidéos de manuel d'entreprise : Créez des formations RH engageantes

Rationalisez la formation de vos employés et stimulez l'engagement en transformant le texte en vidéos captivantes avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Développez une vidéo concise d'une minute destinée aux nouveaux employés d'une entreprise technologique dynamique, présentant les politiques essentielles de l'entreprise issues du manuel de l'employé. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des avatars AI amicaux pour guider les spectateurs à travers les points clés de conformité avec une voix off claire et accueillante générée par AI. Cette vidéo doit exploiter efficacement les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour rendre les informations complexes digestes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les employés existants, détaillant une nouvelle mise à jour procédurale pour rationaliser les flux de travail. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré et direct, incorporant des organigrammes animés et du texte à l'écran pour mettre en évidence les changements. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script et de sous-titres/captions pour garantir clarté et accessibilité à tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Créez un module de formation RH détaillé de 90 secondes pour les responsables RH sur un aspect spécifique de la conduite des employés. Le style visuel et audio doit être informatif mais engageant, utilisant des graphiques modernes et une voix calme et autoritaire. Exploitez les modèles et scènes préconçus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour construire rapidement un module complet au sein de la plateforme AI générative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'aperçu dynamique de 30 secondes pour les chefs d'équipe, résumant les sections critiques du manuel de l'entreprise pour une référence rapide et une productivité accrue. Le style visuel doit être rapide avec des visuels percutants et une voix off AI professionnelle et énergique. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de manuel d'entreprise

Rationalisez l'intégration des employés et la communication interne en transformant votre manuel d'entreprise en documentation vidéo engageante alimentée par AI avec facilité.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par structurer le contenu de votre manuel d'entreprise en un script clair. Utilisez la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir sans effort vos politiques et directives écrites en scènes vidéo dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez votre vidéo de formation des employés en choisissant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre manuel. Cela ajoute une touche personnalisée et engageante, donnant vie à votre communication interne.
3
Step 3
Appliquez le branding à votre vidéo
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec la culture de l'entreprise en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" pour personnaliser son apparence. Cela rend votre vidéo de manuel distinctement vôtre pour un engagement efficace des employés.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo de manuel
Finalisez votre vidéo engageante de manuel d'entreprise. Exploitez le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre contenu pour diverses plateformes de communication interne, facilitant le partage pour l'intégration des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les explications de politiques complexes

Transformez les manuels textuels denses en documentation vidéo claire et concise, rendant les politiques de l'entreprise et les informations de conformité facilement digestes pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer notre manuel d'entreprise en documentation vidéo engageante ?

HeyGen, en tant que plateforme AI générative, vous permet de créer une documentation vidéo captivante à partir du contenu existant de votre manuel d'entreprise. En exploitant la vidéo AI, vous pouvez rationaliser les flux de travail pour la communication interne, rendant les informations complexes facilement digestes et augmentant l'engagement des employés.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation des employés alimentées par AI ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des avatars AI avancés et une fonctionnalité précise de texte-à-vidéo à partir de script. Notre plateforme inclut la génération de voix off AI et des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos supports de formation des employés soient professionnels, accessibles et très efficaces pour des audiences diverses.

HeyGen peut-il améliorer la création de matériel d'intégration et de formation des employés ?

Absolument, HeyGen améliore considérablement l'intégration et la création de matériel de formation des employés en permettant une création rapide de contenu dynamique. Utilisez nos modèles préconçus et les capacités vidéo AI pour offrir une formation RH cohérente et de haute qualité qui améliore la productivité et l'engagement dans toute votre organisation.

HeyGen prend-il en charge la cohérence de la marque pour les vidéos de communication interne ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de communication interne s'alignent avec votre marque grâce à des contrôles de branding complets. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs, et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour adapter les vidéos à diverses plateformes, maintenant une culture d'entreprise professionnelle et cohérente.

