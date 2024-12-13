Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise : Création Vidéo Facilitée par l'IA

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec du texte en vidéo à partir d'un script, sans compétences en montage requises.

Produisez une vidéo explicative d'entreprise de 60 secondes, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs, démontrant comment introduire efficacement un nouveau service. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes épurés et une musique de fond d'entreprise entraînante avec une voix off générée par l'IA, facilement créée en entrant un texte en vidéo à partir d'un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo explicative dynamique de 45 secondes présentant une nouvelle application éducative, ciblant les startups et les éducateurs à la recherche de contenu engageant. La vidéo doit comporter des éléments animés vivants et des avatars IA amicaux expliquant les fonctionnalités clés, accompagnés d'une musique de fond légère et encourageante. La capacité des avatars IA de HeyGen rend ce processus créatif accessible à tous.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes expliquant un concept complexe de manière simple, parfaite pour les utilisateurs non techniques ou les personnes novices en création vidéo. Le style visuel doit être minimaliste avec des icônes claires et des transitions fluides, accompagné d'une voix IA calme et informative. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour lancer la production sans aucune expérience préalable en montage vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 60 secondes spécifiquement pour les chefs de produit et les marketeurs des réseaux sociaux, mettant en avant les avantages uniques d'un outil SaaS B2B. Adoptez un style rapide et visuellement riche avec des coupes rapides et des superpositions de texte à l'écran, soutenu par une bande sonore énergique et une génération de voix off précise. Utilisez la bibliothèque multimédia complète de HeyGen pour enrichir la narration visuelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Explicatives d'Entreprise

Transformez vos idées en vidéos explicatives engageantes sans effort. Créez des vidéos explicatives animées et alimentées par l'IA de qualité professionnelle en quelques minutes, sans expérience en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Histoire
Commencez votre projet en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos explicatives professionnelles, offrant une base rapide et facile pour votre récit.
2
Step 2
Générez Vos Visuels
Donnez vie à votre script en ajoutant des avatars IA pour présenter votre message. Sélectionnez les personnages qui représentent le mieux votre marque et engagez votre audience.
3
Step 3
Personnalisez Facilement
Affinez chaque détail de votre vidéo à l'aide de notre éditeur intuitif par glisser-déposer. Ajustez les mises en page, ajoutez des médias et assurez-vous que votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre vision.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Finalisez votre vidéo explicative et exportez-la en tant que vidéo explicative professionnelle. Partagez votre contenu finalisé sur toutes les plateformes pour atteindre votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés

.

Développez des vidéos de formation dynamiques et des vidéos explicatives d'intégration qui augmentent l'engagement et améliorent la rétention des connaissances parmi le personnel de manière efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui permet à quiconque de créer facilement des vidéos explicatives professionnelles. Notre interface conviviale, dotée d'un éditeur par glisser-déposer et de nombreux modèles de vidéos explicatives, élimine le besoin d'une expérience complexe en montage vidéo.

Puis-je générer des vidéos animées sans expérience préalable avec HeyGen ?

Absolument ! La plateforme intuitive de HeyGen, avec ses avatars IA et la création de texte en vidéo, permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos animées de haute qualité. Il vous suffit de taper votre script, et HeyGen s'occupe du reste, y compris la génération de voix IA naturelle.

Quels types de fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des avatars IA personnalisables, un générateur de voix IA avec diverses voix, et une création de texte en vidéo fluide à partir de votre script. Vous pouvez également utiliser des contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia pour améliorer vos vidéos explicatives d'entreprise.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des démonstrations de produits engageantes et du contenu pour les réseaux sociaux ?

HeyGen est parfait pour créer rapidement et efficacement des démonstrations de produits engageantes et du contenu pour les réseaux sociaux. Utilisez nos modèles de vidéos explicatives polyvalents et nos puissantes capacités IA pour produire des vidéos animées captivantes qui communiquent efficacement votre message sur diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo