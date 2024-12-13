Créateur de Vidéos de Culture d'Entreprise : Attirez & Engagez les Meilleurs Talents
Créez des vidéos dynamiques de marque employeur avec les avatars AI de HeyGen pour mettre en avant vos valeurs d'entreprise uniques et inspirer les chercheurs d'emploi.
Développez une vidéo authentique de 60 secondes pour les parties prenantes internes et les employés actuels, axée sur l'amélioration de l'engagement des employés en offrant une perspective "une journée dans la vie". Le style visuel doit être chaleureux et sincère, intégrant des témoignages authentiques d'employés filmés de manière documentaire, complétés par un son clair et naturel. Employez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir que toutes les voix des employés soient clairement comprises, même dans des environnements de travail diversifiés, illustrant notre engagement envers l'équilibre travail-vie personnelle.
Produisez une vidéo de recrutement concise de 30 secondes spécifiquement pour les plateformes de médias sociaux, ciblant les chercheurs d'emploi potentiels, qui met en avant notre culture d'entreprise innovante et aide à attirer des talents. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des "avatars AI" diversifiés expliquant les avantages clés et notre environnement de travail unique. Exploitez la capacité des "avatars AI" de HeyGen pour une génération de personnages fluide et pour donner vie aux dialogues scénarisés, en faisant une vidéo de marque employeur percutante.
Concevez une vidéo informative mais engageante de 50 secondes pour les communications internes, destinée à tous les employés, pour célébrer une nouvelle initiative de l'entreprise et renforcer notre vision partagée. La présentation visuelle doit être soignée et professionnelle, utilisant des séquences vidéo de haute qualité pour illustrer les concepts clés, accompagnée d'une voix off confiante et claire. Implémentez le "Support de bibliothèque multimédia/stock" de HeyGen pour sélectionner des visuels pertinents qui s'alignent avec nos objectifs pour créer des vidéos de culture d'entreprise, favorisant une connexion plus forte à notre mission collective.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Amplifiez la Marque Employeur sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des clips vidéo engageants et partageables pour mettre en avant votre culture d'entreprise et attirer les meilleurs talents sur les plateformes.
Améliorez l'Engagement des Employés & les Communications Internes.
Développez des vidéos dynamiques pour l'intégration, les annonces internes et le renforcement des valeurs de l'entreprise pour favoriser une culture connectée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de culture d'entreprise ?
HeyGen agit comme votre générateur de vidéos AI de premier choix, vous permettant de créer des vidéos de culture d'entreprise captivantes qui résonnent vraiment. Utilisez des modèles conçus professionnellement et des avatars AI pour mettre en avant vos valeurs d'entreprise et renforcer l'engagement des employés efficacement.
HeyGen propose-t-il des modèles conçus professionnellement pour la marque employeur ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles conçus professionnellement spécifiquement créés pour des vidéos de marque employeur percutantes. Ces modèles personnalisables vous aident à attirer les meilleurs talents et à mettre en avant votre culture de travail unique lors des processus de recrutement.
Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de contenu de recrutement engageant ?
Les avatars AI de HeyGen sont cruciaux pour créer un contenu de recrutement dynamique et engageant, vous permettant de 'passer le script' et de délivrer des messages personnalisés. Ils aident à humaniser votre marque employeur, rendant vos vidéos plus attrayantes pour les chercheurs d'emploi et vous aidant finalement à attirer des talents.
HeyGen peut-il aider à rationaliser la création de vidéos de communication interne diversifiées ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise intuitif qui simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos pour les communications internes. Notre plateforme favorise la collaboration et vous permet de produire rapidement un contenu cohérent et de haute qualité pour tout, des mises à jour de l'entreprise aux initiatives de rétention des employés.