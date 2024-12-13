Générateur de Vidéos sur la Culture d'Entreprise pour Engager les Équipes

Créez rapidement des vidéos de formation et d'intégration professionnelles en utilisant la puissante conversion de texte en vidéo à partir de script.

Développez une vidéo vibrante de 45 secondes sur la culture d'entreprise, destinée aux nouveaux employés et aux candidats potentiels, qui met en avant les succès et les célébrations de l'équipe. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides des activités de l'équipe, accompagnées d'une musique de fond énergique et entraînante et d'une narration claire et enthousiaste. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement ce contenu engageant, le rendant parfait pour vos besoins de générateur de vidéos sur la culture d'entreprise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo captivante de 60 secondes sur une "journée dans la vie", conçue pour les chercheurs d'emploi et le moral de l'équipe interne, mettant en vedette des employés partageant leurs expériences authentiques. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et accueillante, utilisant des segments de style interview avec un éclairage naturel et un ton audio conversationnel, subtilement soutenu par de la musique instrumentale. Exploitez les "avatars AI" avancés de HeyGen pour offrir des témoignages cohérents et personnalisés de divers membres de l'équipe, démontrant votre approche innovante en tant que générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes articulant les valeurs fondamentales de l'entreprise, destinée aux parties prenantes externes et aux clients, tout en les renforçant pour les employés. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et cinématographique, employant des graphismes soignés et des images percutantes, complétées par une musique instrumentale forte et une voix off articulée. Exploitez la fonction précise de "Génération de voix off" de HeyGen pour garantir un message audio cohérent et professionnel tout au long du script, augmentant votre capacité à créer des vidéos qui résonnent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 50 secondes mettant en avant les avantages uniques du bureau et l'environnement de travail dynamique, destinée aux candidats potentiels et aux plateformes de médias sociaux. L'exécution visuelle doit être ludique et rapide, avec des mouvements de caméra dynamiques et de la musique pop contemporaine, avec un texte à l'écran engageant. Implémentez les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen pour garantir une large accessibilité et engagement, surtout pour le visionnage sans son sur diverses plateformes de médias sociaux, mettant en valeur votre expertise en tant que générateur de vidéos sur la culture d'entreprise.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur la Culture d'Entreprise

Créez facilement des vidéos captivantes sur la culture d'entreprise avec l'AI, mettant en valeur vos valeurs et attirant les talents. Partagez votre histoire sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour lancer votre vidéo sur la culture d'entreprise, fournissant une base solide pour votre message.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant un avatar AI pour représenter votre équipe et transmettre la personnalité unique de votre entreprise.
3
Step 3
Générez un Audio Engagé
Utilisez notre fonctionnalité avancée de génération de voix off pour ajouter une narration au son naturel qui complète parfaitement votre contenu visuel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Exportez facilement votre vidéo finale sur la culture d'entreprise dans des formats optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux, prête à inspirer et informer votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Inspirantes sur la Culture

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour renforcer les valeurs de l'entreprise et motiver vos membres d'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes sur la culture d'entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de haute qualité sur la culture d'entreprise en utilisant une large gamme de modèles vidéo professionnels. Sa plateforme intuitive permet une production rapide, rendant la création de vidéos accessible à tous.

Puis-je générer des avatars AI réalistes et des voix off pour mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument ! Les fonctionnalités avancées d'AI de HeyGen vous permettent de donner vie à votre script avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off au son naturel, simplifiant votre production de texte en vidéo.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour personnaliser mes vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer vos éléments de marque comme les logos et les palettes de couleurs spécifiques dans vos vidéos. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer du contenu polyvalent pour différentes plateformes de médias sociaux ?

HeyGen offre des outils flexibles, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations en MP4, pour vous aider à créer des vidéos optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux. Vous pouvez produire efficacement du contenu diversifié pour atteindre votre audience où qu'elle soit.

