Devenez le Créateur de Culture d'Entreprise Dont Votre Équipe a Besoin
Boostez l'engagement des employés et clarifiez les valeurs fondamentales en créant des vidéos culturelles engageantes avec la fonctionnalité Texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes conçue pour les chefs d'équipe et les cadres dirigeants, illustrant le rôle crucial du leadership dans la définition et la mise en œuvre des valeurs fondamentales au sein d'une organisation. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques d'entreprise élégants et une voix off confiante et articulée. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre message stratégique en une présentation soignée et percutante.
Produisez une vidéo énergique de 30 secondes destinée aux chefs de projet et aux responsables de département, mettant en avant comment cultiver une culture de travail qui prône l'innovation et la collaboration. L'esthétique visuelle doit être dynamique avec des coupes rapides et des animations engageantes, accompagnées d'une bande sonore moderne et excitante. Expérimentez avec les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo visuellement époustouflante et informative qui résonne avec vos leaders d'équipe.
Imaginez une vidéo chaleureuse et accueillante de 50 secondes pour tous les employés et les équipes RH, explorant l'importance de la sécurité psychologique et de la promotion d'une véritable culture d'appartenance. Le style visuel doit être doux, inclusif et centré sur l'humain, avec des prises de vue franches d'interactions positives, accompagnées d'une musique de fond douce et rassurante. Assurez une accessibilité et une compréhension maximales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant à chaque membre de l'équipe de saisir ce message vital.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Apprentissage et le Développement Internes.
Créez des cours vidéo percutants et des modules de formation pour inculquer les valeurs fondamentales et favoriser le développement continu des employés.
Élevez la Formation et l'Intégration des Employés.
Stimulez l'engagement et la rétention dans les programmes de formation et d'intégration en utilisant l'AI pour communiquer efficacement la culture et les valeurs de l'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos initiatives de culture d'entreprise ?
HeyGen permet aux organisations de communiquer et de renforcer efficacement leur culture d'entreprise grâce à un contenu vidéo engageant. En utilisant des avatars AI réalistes et la technologie de texte-à-vidéo, vous pouvez créer des messages convaincants qui résonnent, favorisant un engagement plus fort des employés et un sens partagé de l'objectif. Cela aide considérablement à construire des cultures d'entreprise solides plus efficacement.
Quels outils spécifiques HeyGen offre-t-il pour communiquer les valeurs fondamentales ?
HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme des avatars AI personnalisables et une génération de texte-à-vidéo fluide pour articuler vos valeurs fondamentales à travers l'organisation. Vous pouvez rapidement produire des vidéos de marque qui exemplifient votre culture d'entreprise unique, assurant clarté et compréhension cohérente parmi tous les employés. Utilisez des modèles et des scènes pour simplifier la création de contenu.
HeyGen soutient-il la création de contenu pour un environnement de travail positif et la sécurité psychologique ?
Absolument. HeyGen facilite la production de vidéos sensibles et percutantes pour promouvoir un environnement de travail positif et la sécurité psychologique. Avec des avatars AI et la génération de voix off, vous pouvez délivrer des modules éducatifs ou des messages francs qui construisent la confiance et favorisent une culture robuste d'appartenance pour tous les membres de l'équipe.
Comment HeyGen aide-t-il à attirer les meilleurs talents grâce aux messages culturels ?
HeyGen permet aux entreprises de mettre en avant leur culture de travail authentique auprès des candidats potentiels, aidant ainsi considérablement à attirer les meilleurs talents. Développez des vidéos de recrutement de haute qualité en utilisant des avatars AI et vos contrôles de marque pour mettre en valeur vos valeurs et la satisfaction des employés, laissant une forte première impression sur les futurs membres de l'équipe.