Créez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux fondateurs, montrant comment favoriser un engagement solide des employés et construire des cultures d'entreprise fortes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des avatars AI diversifiés et souriants interagissant dans un cadre de bureau dynamique, accompagnés d'une musique de fond entraînante et inspirante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie aux valeurs fondamentales de votre entreprise, rendant le message instantanément compréhensible et mémorable pour votre public.

