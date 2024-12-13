Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Rapide et Professionnel

Créez rapidement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles. Utilisez des avatars AI avancés pour transmettre votre message avec une touche humaine convaincante.

Créez une vidéo de lancement de produit de 30 secondes à haute énergie en utilisant un créateur de vidéos d'annonces d'entreprise pour enthousiasmer les clients existants et les clients potentiels à propos de notre dernière innovation. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des graphismes dynamiques et des coupes rapides, complétés par une voix off entraînante et confiante. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement un récit visuel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes destinée aux employés internes et aux recrues potentielles, mettant en avant notre culture d'entreprise dynamique et les récentes réalisations de l'équipe. Cette création vidéo doit inclure des témoignages authentiques et chaleureux des employés ainsi que des images des coulisses, accompagnés d'une voix off amicale et accueillante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration claire et cohérente tout au long.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de célébration de 60 secondes pour le grand public et les parties prenantes, mettant en lumière une étape ou une réalisation importante de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être inspirant et grandiose, incorporant des vidéos de stock de haute qualité et une musique de fond entraînante, tandis qu'un narrateur professionnel transmet les messages clés. Maximisez l'impact en intégrant des visuels convaincants de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative concise de 30 secondes expliquant notre déclaration de mission principale aux nouvelles recrues et aux investisseurs, en utilisant une approche sophistiquée de texte à vidéo. Les visuels doivent être épurés, professionnels et conformes à la marque, avec des animations subtiles qui renforcent les messages clés, délivrés par un avatar AI calme et autoritaire. Cela garantit la cohérence de la marque en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise

Créez rapidement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles avec des outils alimentés par l'AI, du script à des visuels époustouflants, pour engager efficacement votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script d'annonce ou taper votre message. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour générer automatiquement les scènes initiales.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles personnalisables conçus pour les annonces d'entreprise afin de définir rapidement le ton visuel de votre vidéo.
3
Step 3
Améliorez avec la Voix
Générez des voix off professionnelles pour votre message en utilisant notre AI avancée. Vous pouvez également intégrer des visuels convaincants de la bibliothèque multimédia ou ajouter un avatar AI.
4
Step 4
Marquez et Exportez
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise avec des logos et des couleurs personnalisés. Auto-générez des sous-titres, puis exportez facilement votre vidéo de haute qualité pour la partager.

Cas d'Utilisation

Présentez des Étapes et Réalisations

Partagez efficacement les étapes, lancements de produits et réalisations de l'entreprise à travers des vidéos d'annonces dynamiques alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour réaliser une vidéo d'annonce ?

HeyGen facilite la création de vidéos créatives en transformant votre script en une vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles personnalisables rendent la conception de vidéos d'annonces engageantes simple, même pour des idées complexes. Cela rationalise l'ensemble du flux de travail de création vidéo.

L'agent vidéo AI de HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonces d'entreprise diversifiées ?

Absolument. L'agent vidéo AI avancé de HeyGen permet la création de vidéos d'annonces d'entreprise très diversifiées, en adaptant divers styles et messages. Vous pouvez exploiter une large gamme de fonctionnalités AI, y compris les capacités de texte à vidéo et différents avatars AI, pour correspondre parfaitement aux besoins de communication de votre marque.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour personnaliser une vidéo d'annonce avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que votre vidéo d'annonce s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des polices spécifiques, tout en utilisant une riche bibliothèque multimédia avec des vidéos de stock, le tout dans un éditeur vidéo en ligne professionnel.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo d'annonce professionnelle en utilisant la plateforme en ligne de HeyGen ?

La plateforme en ligne efficace de HeyGen permet une génération rapide de vidéos d'annonces professionnelles. En saisissant simplement votre script, l'AI de HeyGen le traite rapidement en une vidéo, avec des sous-titres auto-générés et des voix off de haute qualité, accélérant considérablement votre calendrier de création vidéo.

