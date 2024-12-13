Créateur de Vidéos d'Annonces d'Entreprise : Rapide et Professionnel
Créez rapidement des vidéos d'annonces d'entreprise professionnelles. Utilisez des avatars AI avancés pour transmettre votre message avec une touche humaine convaincante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes destinée aux employés internes et aux recrues potentielles, mettant en avant notre culture d'entreprise dynamique et les récentes réalisations de l'équipe. Cette création vidéo doit inclure des témoignages authentiques et chaleureux des employés ainsi que des images des coulisses, accompagnés d'une voix off amicale et accueillante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration claire et cohérente tout au long.
Produisez une vidéo de célébration de 60 secondes pour le grand public et les parties prenantes, mettant en lumière une étape ou une réalisation importante de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être inspirant et grandiose, incorporant des vidéos de stock de haute qualité et une musique de fond entraînante, tandis qu'un narrateur professionnel transmet les messages clés. Maximisez l'impact en intégrant des visuels convaincants de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen.
Développez une vidéo informative concise de 30 secondes expliquant notre déclaration de mission principale aux nouvelles recrues et aux investisseurs, en utilisant une approche sophistiquée de texte à vidéo. Les visuels doivent être épurés, professionnels et conformes à la marque, avec des animations subtiles qui renforcent les messages clés, délivrés par un avatar AI calme et autoritaire. Cela garantit la cohérence de la marque en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des annonces d'entreprise captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'informer et d'engager efficacement votre audience.
Produisez des Mises à Jour d'Entreprise à Fort Impact.
Générez des mises à jour vidéo professionnelles et performantes pour la communication interne ou externe, garantissant un message clair et percutant.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour réaliser une vidéo d'annonce ?
HeyGen facilite la création de vidéos créatives en transformant votre script en une vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses modèles personnalisables rendent la conception de vidéos d'annonces engageantes simple, même pour des idées complexes. Cela rationalise l'ensemble du flux de travail de création vidéo.
L'agent vidéo AI de HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'annonces d'entreprise diversifiées ?
Absolument. L'agent vidéo AI avancé de HeyGen permet la création de vidéos d'annonces d'entreprise très diversifiées, en adaptant divers styles et messages. Vous pouvez exploiter une large gamme de fonctionnalités AI, y compris les capacités de texte à vidéo et différents avatars AI, pour correspondre parfaitement aux besoins de communication de votre marque.
Quels contrôles de branding sont disponibles pour personnaliser une vidéo d'annonce avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que votre vidéo d'annonce s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement intégrer votre logo d'entreprise, des couleurs personnalisées et des polices spécifiques, tout en utilisant une riche bibliothèque multimédia avec des vidéos de stock, le tout dans un éditeur vidéo en ligne professionnel.
À quelle vitesse puis-je générer une vidéo d'annonce professionnelle en utilisant la plateforme en ligne de HeyGen ?
La plateforme en ligne efficace de HeyGen permet une génération rapide de vidéos d'annonces professionnelles. En saisissant simplement votre script, l'AI de HeyGen le traite rapidement en une vidéo, avec des sous-titres auto-générés et des voix off de haute qualité, accélérant considérablement votre calendrier de création vidéo.