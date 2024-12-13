Créateur d'Annonces d'Entreprise : Concevez Votre Message
Créez des annonces d'entreprise époustouflantes avec facilité, en tirant parti des puissants contrôles de marque de HeyGen pour une cohérence visuelle parfaite.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo invitante de 45 secondes pour les départements RH et les chefs d'équipe afin de présenter les nouvelles recrues, en mettant l'accent sur un ton chaleureux et accueillant. Mettez en scène des "avatars AI" amicaux délivrant le message, accompagnés d'une musique de fond douce et positive et de graphismes épurés qui soulignent la facilité de création de vidéos personnalisées d'"annonce de nouveaux employés", aidant à "concevoir des annonces" qui favorisent la connexion d'équipe.
Produisez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes destinée aux équipes de communication interne et aux organisateurs d'événements, détaillant un événement d'entreprise à venir ou une mise à jour importante. Cette vidéo doit posséder un style visuel professionnel et engageant, avec un texte clair à l'écran et une voix off confiante générée à l'aide de la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen, illustrant la puissance d'un "créateur d'annonces d'entreprise" moderne pour des communications complètes d'"annonce d'événement".
Développez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes du marketing, mettant en avant la flexibilité des "templates personnalisables" pour toute communication d'entreprise. Employez une esthétique visuelle élégante et conviviale qui démontre divers éléments de design, soutenue par la vaste "Médiathèque/soutien de stock" de HeyGen pour les "ressources créatives", permettant aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs annonces avec des visuels percutants et une piste instrumentale positive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Produits & Services.
Développez rapidement des annonces vidéo percutantes pour les lancements de produits et les nouvelles offres de services en utilisant l'AI.
Partagez des Mises à Jour d'Entreprise sur les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des clips vidéo engageants pour diffuser des annonces et actualités d'entreprise sur les plateformes sociales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces d'entreprise engageantes ?
HeyGen sert de créateur d'annonces d'entreprise avancé alimenté par l'AI, permettant aux utilisateurs de concevoir facilement des annonces avec une touche professionnelle. Notre plateforme utilise des templates personnalisables et des fonctionnalités AI intelligentes pour générer rapidement et efficacement des communications vidéo captivantes.
Quelles options créatives et fonctionnalités de personnalisation sont disponibles dans HeyGen pour les annonces ?
HeyGen offre de vastes ressources créatives, une riche bibliothèque de design et des templates entièrement personnalisables pour rendre chaque annonce unique. Les utilisateurs peuvent personnaliser les designs avec des polices et des couleurs spécifiques, garantissant une annonce véritablement personnalisée qui correspond parfaitement à l'identité de leur marque.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos d'annonces d'entreprise ?
Oui, HeyGen est un créateur d'annonces d'entreprise polyvalent adapté à une large gamme de besoins d'entreprise, des lancements de produits importants et annonces d'événements à l'accueil de nouveaux employés. Il simplifie la création d'une annonce pour toute communication interne ou externe, offrant des résultats professionnels.
Quels sont les principaux moyens de distribuer les annonces générées avec HeyGen ?
Une fois votre vidéo d'annonce finalisée, HeyGen offre des options flexibles pour le partage et l'exportation. Vous pouvez facilement partager votre vidéo générée professionnellement en ligne sur diverses plateformes numériques ou la télécharger pour des présentations et une distribution plus large.