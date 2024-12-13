Créateur de Vidéos Publicitaires d'Entreprise : Créez des Publicités Rapidement avec l'AI
Créez des publicités d'entreprise convaincantes en quelques minutes grâce à nos outils alimentés par l'AI, transformant vos scripts en visuels dynamiques.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes ciblant les agences de marketing digital et les directeurs créatifs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos publicitaires AI". L'esthétique visuelle doit être à la pointe et riche visuellement, accompagnée d'une musique de fond moderne et énergique. Mettez en avant l'intégration fluide des "avatars AI" et démontrez la génération de "voix off" supérieure pour produire des publicités personnalisées à fort impact sans effort.
Produisez une vidéo rapide d'une minute pour les responsables e-commerce et les spécialistes des réseaux sociaux, axée sur l'efficacité de la "création de publicités vidéo" pour diverses plateformes. Le style visuel doit être engageant et optimisé pour une consommation rapide, accompagné de musique électronique contemporaine. Mettez en avant le "redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen et les "Sous-titres/captions" automatiques pour créer des "publicités sur les réseaux sociaux" percutantes qui résonnent sur tous les canaux.
Concevez une vidéo sophistiquée de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux responsables de marque, soulignant comment HeyGen permet la création de "vidéos publicitaires" soignées qui maintiennent la cohérence de la marque. Le style visuel doit être autoritaire et élégant, complété par une musique instrumentale motivante. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour un message cohérent et le vaste "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour enrichir la narration visuelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Exploitez l'AI pour créer rapidement des vidéos publicitaires performantes et convaincantes, maximisant l'efficacité de votre campagne.
Publicités Vidéo pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des publicités vidéo engageantes pour les réseaux sociaux et des clips, capturant l'attention du public sur diverses plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos publicitaires ?
HeyGen simplifie le processus technique de création de vidéos publicitaires grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils alimentés par l'AI. Vous pouvez assembler efficacement des scènes, intégrer des médias et appliquer votre marque avec des fonctionnalités d'édition en un clic, rendant la création de vidéos publicitaires professionnelles accessible à tous.
HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des publicités de haute qualité pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est spécialement conçu pour vous aider à créer des publicités vidéo pour les plateformes de réseaux sociaux avec rapidité et qualité. Profitez d'une large gamme de modèles vidéo, d'avatars AI réalistes et de capacités robustes de génération de scripts pour produire du contenu engageant sans effort.
Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos publicitaires ?
HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI pour simplifier la création de vidéos publicitaires, y compris des avatars AI réalistes et une génération de scripts puissante. Notre plateforme permet également une conversion texte-en-vidéo fluide et une génération de voix off professionnelle, transformant vos idées en contenu visuel convaincant.
Comment puis-je assurer la cohérence de l'identité de ma marque dans toutes les vidéos publicitaires créées avec HeyGen ?
HeyGen assure une identité de marque cohérente dans tous vos projets de création de vidéos publicitaires d'entreprise grâce à des contrôles de marque automatiques complets. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour maintenir un aspect professionnel et cohérent pour chaque vidéo publicitaire que vous créez.