Créez des publicités d'entreprise convaincantes en quelques minutes grâce à nos outils alimentés par l'AI, transformant vos scripts en visuels dynamiques.

Créez une vidéo lumineuse et informative de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, démontrant comment HeyGen simplifie la création de "vidéos publicitaires d'entreprise". Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un ton audio encourageant et amical, mettant en avant la facilité d'utilisation des "Modèles & scènes" prêts à l'emploi et de l'éditeur intuitif par glisser-déposer pour produire rapidement des publicités vidéo convaincantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes ciblant les agences de marketing digital et les directeurs créatifs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que "créateur de vidéos publicitaires AI". L'esthétique visuelle doit être à la pointe et riche visuellement, accompagnée d'une musique de fond moderne et énergique. Mettez en avant l'intégration fluide des "avatars AI" et démontrez la génération de "voix off" supérieure pour produire des publicités personnalisées à fort impact sans effort.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo rapide d'une minute pour les responsables e-commerce et les spécialistes des réseaux sociaux, axée sur l'efficacité de la "création de publicités vidéo" pour diverses plateformes. Le style visuel doit être engageant et optimisé pour une consommation rapide, accompagné de musique électronique contemporaine. Mettez en avant le "redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen et les "Sous-titres/captions" automatiques pour créer des "publicités sur les réseaux sociaux" percutantes qui résonnent sur tous les canaux.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux responsables de marque, soulignant comment HeyGen permet la création de "vidéos publicitaires" soignées qui maintiennent la cohérence de la marque. Le style visuel doit être autoritaire et élégant, complété par une musique instrumentale motivante. Mettez en avant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour un message cohérent et le vaste "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" pour enrichir la narration visuelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Publicitaires d'Entreprise

Créez des vidéos publicitaires convaincantes pour votre entreprise avec notre créateur de vidéos publicitaires AI intuitif, conçu pour la rapidité et l'impact sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez un modèle vidéo professionnel ou commencez par un script pour définir le message central de votre publicité. Notre plateforme facilite le démarrage de votre processus créatif pour une publicité percutante.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels et Votre Marque
Incorporez vos ressources médiatiques, personnalisez le texte et ajoutez facilement un avatar AI professionnel pour présenter votre message. Affinez les éléments pour correspondre à l'identité unique de votre marque.
3
Step 3
Créez et Améliorez avec l'AI
Exploitez les outils alimentés par l'AI pour générer des voix off, ajouter des sous-titres dynamiques et perfectionner le flux de votre publicité. Nos fonctionnalités intelligentes garantissent que votre message est clair et engageant pour les publicités sur les réseaux sociaux.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Publicité
Finalisez votre publicité avec une édition en un clic et exportez-la dans des formats optimaux pour diverses plateformes. Publiez votre vidéo publicitaire de haute qualité pour engager efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités de Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI puissantes, renforçant la confiance et la crédibilité pour la publicité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos publicitaires ?

HeyGen simplifie le processus technique de création de vidéos publicitaires grâce à son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses outils alimentés par l'AI. Vous pouvez assembler efficacement des scènes, intégrer des médias et appliquer votre marque avec des fonctionnalités d'édition en un clic, rendant la création de vidéos publicitaires professionnelles accessible à tous.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des publicités de haute qualité pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est spécialement conçu pour vous aider à créer des publicités vidéo pour les plateformes de réseaux sociaux avec rapidité et qualité. Profitez d'une large gamme de modèles vidéo, d'avatars AI réalistes et de capacités robustes de génération de scripts pour produire du contenu engageant sans effort.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos publicitaires ?

HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI pour simplifier la création de vidéos publicitaires, y compris des avatars AI réalistes et une génération de scripts puissante. Notre plateforme permet également une conversion texte-en-vidéo fluide et une génération de voix off professionnelle, transformant vos idées en contenu visuel convaincant.

Comment puis-je assurer la cohérence de l'identité de ma marque dans toutes les vidéos publicitaires créées avec HeyGen ?

HeyGen assure une identité de marque cohérente dans tous vos projets de création de vidéos publicitaires d'entreprise grâce à des contrôles de marque automatiques complets. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour maintenir un aspect professionnel et cohérent pour chaque vidéo publicitaire que vous créez.

