Créateur de Vidéos Communautaires : Créez des Vidéos Engagantes avec l'AI
Créez du contenu vidéo généré par les utilisateurs de manière engageante avec une personnalisation fluide grâce à nos modèles et scènes intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 90 secondes conçue pour les community managers, mettant en avant diverses histoires vidéo générées par les utilisateurs de leurs membres. Le style visuel et audio doit être engageant et authentique, avec divers avatars AI pour représenter les voix de la communauté, favorisant un sentiment d'identité partagée et d'appartenance.
Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux équipes marketing, agissant comme un créateur de vidéos pour les réseaux sociaux, qui présente rapidement une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être moderne et accrocheur avec une musique de fond énergique, utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour adapter rapidement le contenu à diverses plateformes.
Produisez une vidéo explicative complète de 2 minutes destinée aux éducateurs et formateurs, détaillant un concept technique complexe. Le style visuel doit être professionnel et clair, soutenu par une voix off AI calme et autoritaire, démontrant la puissance de la génération de voix off pour une instruction détaillée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Communautaires Engagantes.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'interaction et la portée de la communauté.
Inspirez Votre Communauté.
Créez des vidéos motivationnelles percutantes pour favoriser une atmosphère positive et inspirer les membres de la communauté.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour simplifier la création de vidéos ?
HeyGen exploite une AI avancée en tant que générateur de vidéos AI, transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI réalistes et des voix off AI à sonorité humaine. Cela simplifie considérablement le processus de production, vous permettant de créer du contenu vidéo authentique de manière efficace.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec HeyGen ?
HeyGen offre des outils d'édition vidéo robustes, y compris un éditeur glisser-déposer convivial et des modèles personnalisables. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque et intégrer du contenu à partir d'une bibliothèque de médias stock complète pour obtenir l'apparence souhaitée.
Puis-je utiliser des avatars AI spécifiques et des voix off dans mes vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et offre des voix off AI avancées à sonorité humaine. Ces capacités vous permettent d'adapter la présentation de votre vidéo pour correspondre parfaitement à votre message et à votre public.
À quelle vitesse HeyGen peut-il générer une vidéo prête à l'emploi ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen est conçu pour la rapidité et l'efficacité. En utilisant ses modèles intuitifs et la fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script, vous pouvez créer des vidéos de haute qualité pour divers usages, tels que des vidéos explicatives ou promotionnelles, dans un délai considérablement réduit.