Générateur de Vidéos de Services Communautaires : Créez des Vidéos Impactantes

Exploitez les avatars AI pour transformer sans effort votre texte en vidéos engageantes qui résonnent avec votre communauté.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Rédigez un récit captivant de 60 secondes mettant en lumière une histoire de réussite émouvante de votre organisation, ciblant les donateurs, les parties prenantes et les bénéficiaires potentiels. Cette vidéo de style documentaire, authentique et émotive, doit présenter des visuels authentiques et une voix off professionnelle. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter des témoignages ou des commentaires d'experts, enrichis par une "Génération de voix off" précise pour un segment de têtes parlantes vraiment engageant, produit efficacement avec un générateur d'avatar AI.
Exemple de Prompt 2
Comment votre organisation peut-elle inspirer plus d'engagement local ? Produisez une vidéo de recrutement dynamique de 30 secondes, parfaite pour les réseaux sociaux, ciblant un public plus jeune, les étudiants et les personnes cherchant à contribuer. Cette pièce dynamique, énergique et moderne, accompagnée d'une musique de fond engageante et d'un appel à l'action clair, doit souligner la facilité de s'impliquer. Employez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour l'accessibilité et utilisez le "Redimensionnement & exportation des formats" pour optimiser la sortie de ce générateur de texte en vidéo pour diverses plateformes, stimulant un marketing vidéo efficace.
Exemple de Prompt 3
Un événement communautaire à venir mérite une annonce remarquable. Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour atteindre le grand public, les familles et les entreprises locales. Cette vidéo enthousiaste, invitante et riche en visuels, accompagnée d'une musique entraînante, doit clairement transmettre les détails et les avantages de l'événement. Intégrez des visuels de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen et transformez votre script d'événement en une vidéo soignée en utilisant "Texte en vidéo à partir de script", démontrant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour la promotion d'événements.
step previewstep preview
step previewstep preview
step previewstep preview
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de services communautaires

Créez sans effort des vidéos engageantes pour vos initiatives de services communautaires, en exploitant l'IA pour transformer le texte en contenu visuel professionnel avec des avatars et des scènes dynamiques.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script dans la plateforme. Nos puissants générateurs de texte en vidéo convertiront votre message en une histoire visuelle captivante.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles pour représenter votre message. Personnalisez les arrière-plans et les scènes pour correspondre à l'identité de votre communauté.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec un générateur de voix AI au son naturel. Vous pouvez également incorporer de la musique, des sous-titres et des éléments de marque pour une présentation soignée et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Générée par l'IA
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo générée par l'IA de haute qualité dans divers formats, optimisés pour le partage sur toutes vos plateformes de sensibilisation communautaire.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer la Formation des Bénévoles et du Personnel

Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour créer des modules de formation dynamiques, augmentant l'engagement et la rétention pour les bénévoles et le personnel dans les programmes communautaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo "généré par l'IA" de haute qualité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire facilement des vidéos professionnelles "générées par l'IA" en transformant des "suggestions de texte" en visuels engageants. Son interface intuitive et son puissant "générateur de vidéo AI" simplifient l'ensemble du processus de production, du script à la vidéo finale.

Le "générateur d'avatar AI" de HeyGen peut-il être personnalisé pour représenter ma marque ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour son "générateur d'avatar AI", vous permettant de créer des "têtes parlantes" uniques qui s'alignent sur l'identité de votre marque. Vous pouvez même utiliser le "clonage de voix" pour faire parler les avatars avec votre ton spécifique.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour les "générateurs de texte en vidéo" ?

HeyGen excelle en tant que "générateur de texte en vidéo", convertissant vos scripts ou "suggestions de texte" en vidéos dynamiques avec une narration par "générateur de voix AI" et une technologie de "synchronisation labiale". Cela rend la production de "Script en Vidéo" incroyablement efficace et créative.

Comment HeyGen peut-il aider avec le "montage vidéo" et l'amélioration de la production créative ?

Au-delà de la génération de base, HeyGen soutient le "montage vidéo" créatif en offrant divers "modèles", des fonctionnalités "Auto Caption" et des options pour personnaliser votre "vidéo générée par l'IA". Cette "automatisation alimentée par l'IA" aide les utilisateurs à créer des vidéos plus rapidement et plus professionnellement.

