Créateur de Vidéos de Service Communautaire : Créez des Vidéos Impactantes

Produisez facilement des vidéos professionnelles d'éducation à la santé publique et des annonces de service public avec des avatars AI qui donnent vie à votre message.

Développez une vidéo convaincante d'une minute destinée aux organisations à but non lucratif et aux leaders communautaires, illustrant la facilité de création de vidéos de service public percutantes. Le style visuel doit être inspirant et de type documentaire, montrant un impact réel, soutenu par une voix off inspirante et claire. Mettez en avant les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir d'un script" et "Génération de voix off" de HeyGen pour démontrer la rapidité de création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une annonce de service public de 45 secondes ciblant les agences gouvernementales locales et les éducateurs en santé publique. Cette vidéo doit présenter un style visuel graphique informatif et épuré, présenté par un avatar AI professionnel délivrant des messages clés de santé. Soulignez l'efficacité de l'utilisation des "Avatars AI" de HeyGen et des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour l'accessibilité dans vos projets de "créateur de vidéos de service communautaire".
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction enthousiaste de 90 secondes pour les bénévoles et les petits groupes communautaires, les guidant sur la façon de "créer des vidéos" rapidement pour le recrutement ou la promotion d'événements. Le style visuel doit être rapide et présenter un montage d'activités communautaires sur une musique entraînante. Montrez la simplicité de démarrer avec les "Modèles & scènes" diversifiés de HeyGen et l'accès à la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock."
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo sociale de 30 secondes engageante destinée aux coordinateurs de projets communautaires cherchant des sponsors ou des participants pour leurs "vidéos marketing". Le style visuel et audio doit être moderne, vibrant et percutant, optimisé pour diverses plateformes. Démontrez comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen garantit que votre contenu est superbe partout, tandis que la "Génération de voix off" ajoute une touche professionnelle à vos "vidéos sociales" brèves et percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de service communautaire

Créez facilement des annonces de service public percutantes et des vidéos d'engagement communautaire en quelques minutes avec des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par choisir parmi une variété de modèles professionnels ou collez simplement votre script pour tirer parti des capacités de texte en vidéo de HeyGen pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels et Votre Voix
Renforcez votre message en sélectionnant dans une bibliothèque diversifiée de médias de stock ou en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter efficacement votre message de service communautaire.
3
Step 3
Appliquez les Finitions
Assurez l'accessibilité et l'impact en ajoutant des sous-titres automatiques à votre vidéo, rendant vos informations importantes claires pour tous les publics.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à atteindre un large public à travers les vidéos sociales et autres plateformes pour créer des vidéos avec impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Engagement et le Soutien Communautaire

.

Développez des vidéos puissantes et motivantes qui résonnent avec votre public, encourageant la participation des bénévoles, la collecte de fonds et le soutien communautaire pour votre cause.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour l'engagement communautaire ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui vous permet de créer des vidéos directement à partir de texte. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi divers avatars AI, et HeyGen produira des vidéos engageantes avec une génération de voix off réaliste, parfaites pour l'éducation à la santé publique et les initiatives de service communautaire.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux efficacement ?

Absolument. HeyGen offre une interface intuitive de glisser-déposer avec une large gamme de modèles pour produire rapidement des vidéos pour les réseaux sociaux. Il inclut également la génération automatique de sous-titres, garantissant que votre contenu est accessible et professionnel sur toutes les plateformes.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing ?

HeyGen offre aux utilisateurs des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos marketing. De plus, vous pouvez accéder à une vaste bibliothèque de médias de stock pour personnaliser davantage votre contenu et maintenir la cohérence de votre marque.

HeyGen prend-il en charge diverses méthodes de création de vidéos ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent prenant en charge plusieurs méthodes de création, y compris le texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez également utiliser les capacités d'enregistrement d'écran directement sur la plateforme pour créer un contenu dynamique et informatif, faisant de lui une solution complète pour créer des vidéos pour divers besoins.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo