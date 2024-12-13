Créez une vidéo explicative de 45 secondes sur la sécurité communautaire, conçue pour les résidents locaux et les groupes de surveillance de quartier. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible, en utilisant des avatars AI réalistes pour présenter des conseils de sécurité clés pour les situations quotidiennes, complétés par une génération de voix off claire et rassurante. L'objectif est de construire une base de connaissances en matière de sécurité publique.

Générer une Vidéo