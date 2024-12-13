Créateur de Vidéos Promo Communautaires : Créez des Vidéos Engagantes Facilement

Créez sans effort des vidéos promotionnelles professionnelles pour votre communauté en utilisant la fonctionnalité puissante de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les organisateurs communautaires, montrant à quel point il est facile de construire une forte présence en ligne. Le style visuel doit être dynamique et coloré, avec des coupes rapides d'activités communautaires diverses, accompagnées d'une voix off AI énergique et amicale. Mettez en avant les capacités de HeyGen en tant que puissant "créateur de vidéos promo communautaires" en démontrant l'utilisation rapide de ses "Modèles & scènes" et de sa vaste bibliothèque de "modèles vidéo" pour produire un contenu engageant en quelques minutes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu numérique, en mettant l'accent sur la qualité professionnelle atteignable pour diverses plateformes. Cette pièce de "vidéos promotionnelles" doit adopter un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond engageante, et une voix off AI claire et concise. Illustrez comment "Texte-à-vidéo à partir de script" combiné avec "Redimensionnement & exportation des formats" simplifie la création de ressources professionnelles adaptées pour "les réseaux sociaux".
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo innovante de 60 secondes pour les plateformes d'apprentissage en ligne et les développeurs de produits, en mettant l'accent sur des messages personnalisés et percutants. Le style visuel et audio doit être futuriste mais accessible, avec des animations de haute qualité et une voix AI sophistiquée. Mettez en avant la puissance du "Créateur de Vidéos Promo AI" de HeyGen en présentant un "avatar AI" expliquant un concept complexe clairement, enrichi par des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux fondateurs de startups et aux éducateurs, illustrant la simplicité de créer un contenu pédagogique engageant. Le style visuel doit être épuré, illustratif et facile à suivre, avec une voix AI amicale mais autoritaire. Démontrez l'efficacité d'un "créateur de vidéos promo en ligne" en montrant comment "la bibliothèque de médias/support de stock" peut être exploitée avec "la génération de voix off" pour créer des "vidéos explicatives" convaincantes sans effort considérable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promo communautaires

Créez sans effort des vidéos promotionnelles percutantes pour votre communauté avec des outils alimentés par l'AI et un design intuitif, rendant la création de vidéos professionnelles accessible à tous.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Vidéo
Commencez avec un modèle personnalisable ou transformez un script en utilisant Texte-à-vidéo à partir de script, posant les bases de vidéos promotionnelles convaincantes.
2
Step 2
Ajoutez l'Identité de Votre Marque
Appliquez facilement vos éléments de marque, y compris les logos et les couleurs spécifiques, garantissant que votre vidéo représente authentiquement votre communauté.
3
Step 3
Générez des Récits Engagants
Utilisez les voix off AI de HeyGen pour donner vie à votre message avec des voix diversifiées, captivant votre audience avec une narration dynamique alimentée par un Créateur de Vidéos Promo AI.
4
Step 4
Exportez et Amplifiez Votre Message
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête pour un partage fluide sur tous vos canaux de réseaux sociaux pour maximiser la portée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès Communautaires

.

Produisez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour présenter les réalisations des membres, renforçant la confiance et la valeur communautaire.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos promo en ligne intuitif, offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisables et un éditeur glisser-déposer convivial. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos promotionnelles professionnelles pour n'importe quel objectif, des campagnes sur les réseaux sociaux aux lancements de produits.

HeyGen propose-t-il des outils alimentés par l'AI pour la création de vidéos promo ?

Absolument, HeyGen est un Créateur de Vidéos Promo AI avancé qui intègre des outils puissants alimentés par l'AI. Vous pouvez exploiter des avatars AI réalistes et générer des voix off AI naturelles directement à partir de votre script texte-à-vidéo, améliorant vos vidéos promotionnelles avec une technologie de pointe.

Comment les équipes marketing peuvent-elles assurer la cohérence de la marque avec HeyGen ?

HeyGen permet aux équipes marketing de maintenir une forte cohérence de marque en incorporant facilement des éléments de marque comme les logos et les palettes de couleurs spécifiques dans vos vidéos promo communautaires. Vous pouvez également télécharger vos propres médias ou utiliser notre vaste bibliothèque de stock pour vous aligner sur l'esthétique de votre marque.

HeyGen peut-il aider avec l'accessibilité et les formats vidéo divers pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen prend en charge les sous-titres et captions automatiques, garantissant que vos vidéos promotionnelles sont accessibles à un public plus large. De plus, vous pouvez facilement redimensionner et exporter vos vidéos dans divers formats d'aspect, les rendant parfaites pour des plateformes variées comme les réseaux sociaux.

