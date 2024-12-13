Générateur de Vidéos pour Programmes Communautaires : Créez des Vidéos Engagantes

Générez rapidement des vidéos engageantes pour les programmes communautaires. Utilisez des avatars AI pour raconter votre histoire en quelques minutes.

Une vidéo promotionnelle réconfortante de 30 secondes est nécessaire pour les bénévoles potentiels et les résidents locaux, mettant en avant l'impact profond d'un programme communautaire. Ce "contenu communautaire inspirant" bénéficiera des fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen, présentant un style visuel dynamique avec des scènes vibrantes d'interaction communautaire, et une voix off amicale et encourageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment expliquer efficacement une nouvelle initiative locale aux responsables gouvernementaux et aux donateurs potentiels ? En créant une vidéo explicative informative de 45 secondes avec les avatars et modèles & scènes AI de HeyGen. Cette approche de "vidéos générées par AI" garantira une présentation professionnelle et claire, utilisant des graphiques épurés et un avatar AI autoritaire mais accessible pour détailler les objectifs et les avantages de l'initiative.
Exemple de Prompt 2
Pour capter l'attention des jeunes adultes et des utilisateurs des réseaux sociaux, une promo dynamique de 15 secondes sur les réseaux sociaux est essentielle pour notre prochain événement communautaire. Le redimensionnement des rapports d'aspect et les exports de HeyGen ainsi que les sous-titres/captions seront cruciaux pour optimiser ce visuel rapide, avec une bande sonore tendance et un avatar AI "tête parlante" livrant des informations clés avec des coupes rapides et énergiques.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une histoire d'impact émouvante de 60 secondes pour le grand public et les bénéficiaires potentiels, illustrant les changements positifs profonds apportés par un programme communautaire, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et la conversion de texte en vidéo. La vidéo devrait adopter une approche visuelle de style documentaire empathique avec une voix off douce, entrecoupée de témoignages textuels à l'écran, incarnant l'essence du "storytelling AI" pour transmettre une émotion authentique et un bénéfice réel.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Programmes Communautaires

Créez facilement des vidéos engageantes pour vos programmes communautaires en utilisant l'AI, transformant votre message en histoires visuelles captivantes en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script dans la plateforme. Notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo convertira vos mots en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentation
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou parcourez nos modèles de vidéos conçus professionnellement pour définir le ton visuel parfait pour votre programme communautaire.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Personnalisées
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, intégrez votre logo, ou générez automatiquement des sous-titres et captions pour garantir que votre message soit clair et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de programme communautaire de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes numériques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez les Histoires de Succès Communautaires

Mettez en avant l'impact positif et les histoires de succès de vos programmes communautaires à travers des vidéos engageantes et professionnelles générées par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma production de vidéos créatives pour les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des promos engageantes pour les réseaux sociaux en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez facilement transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes, augmentant considérablement l'attrait visuel et la portée de votre contenu.

Quels actifs créatifs et outils HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une suite complète d'actifs créatifs, y compris divers modèles de vidéos et des graphiques et animations riches. Son éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie l'ensemble du processus de création de vidéos, vous permettant de produire des vidéos professionnelles avec facilité.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo multilingue ?

HeyGen facilite la production de contenu multilingue en offrant des voix off robustes et des sous-titres et captions automatiques pour vos vidéos. Vous pouvez entrer votre script et laisser HeyGen générer un audio et un texte synchronisés, garantissant que votre message atteint efficacement un public mondial.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos professionnelles efficacement ?

Oui, HeyGen est conçu pour gagner du temps dans la création de vidéos grâce à son interface facile à utiliser et ses outils vidéo AI. Il rationalise la production de vidéos de haute qualité et professionnelles, permettant aux créateurs de contenu et aux entreprises d'atteindre rapidement leurs objectifs de stratégie de contenu vidéo.

