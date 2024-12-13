Créateur de Vidéos d'Amélioration Communautaire : Engagez Votre Audience

Créez facilement des récits visuels captivants et du contenu social engageant avec des modèles polyvalents.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes de contenu social communautaire engageant pour les réseaux sociaux, visant à informer les membres de la communauté d'un événement local à venir. Le style visuel doit être énergique avec des graphismes lumineux et une piste musicale entraînante, mettant en scène un avatar AI délivrant les détails clés de l'événement directement au public. Cette création de créateur de vidéos en ligne doit être concise et facilement partageable sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour des campagnes de collecte de fonds, conçue pour séduire les donateurs potentiels et les entreprises locales. Le style visuel et audio doit être empathique et émotionnellement résonnant, mettant en avant le besoin urgent et les résultats positifs de leurs contributions à travers un récit captivant. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message puissant et cohérent, renforçant son image de marque et sa personnalisation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo authentique de style documentaire de 50 secondes décrivant "une journée dans la vie" d'un projet réussi de créateur de vidéos d'engagement communautaire, destiné au grand public et aux nouveaux membres potentiels. Le style visuel doit être dynamique et réaliste, capturant des moments spontanés avec des sons naturels et une musique de fond positive et légère. Assurez la clarté et l'accessibilité pour tous les spectateurs en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour partager efficacement l'histoire de l'initiative.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Amélioration Communautaire

Transformez facilement vos idées communautaires en vidéos captivantes avec l'AI, favorisant la connexion et améliorant l'engagement pour votre cause ou organisation.

Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par élaborer votre message. Utilisez la fonctionnalité "Texte à vidéo depuis un script" pour convertir instantanément votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique.
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre message, ou sélectionnez un modèle approprié pour planter le décor de votre vidéo communautaire.
Step 3
Personnalisez et Marquez
Améliorez votre vidéo avec des "contrôles de branding" comme des logos et des couleurs personnalisés pour s'aligner avec l'identité de votre communauté, assurant un look professionnel et cohérent.
Step 4
Exportez et Engagez
Finalisez votre vidéo et "Exportez"-la dans divers formats. Partagez votre contenu social communautaire engageant sur les plateformes pour maximiser la portée et l'interaction.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez les Membres de la Communauté

Diffusez des messages vidéo puissants et inspirants pour favoriser un esprit communautaire positif et stimuler efficacement l'action collective.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen sert-il de puissant créateur de vidéos d'amélioration communautaire ?

HeyGen vous permet de créer facilement du contenu social communautaire engageant, en utilisant une large gamme de modèles et d'options de personnalisation et de branding robustes pour des récits visuels captivants.

Quelles fonctionnalités avancées de générateur de vidéos AI HeyGen propose-t-il ?

HeyGen utilise une AI de pointe pour transformer vos scripts en vidéos captivantes, avec des avatars AI réalistes et une fonctionnalité de texte à vidéo fluide pour une création de contenu dynamique.

HeyGen peut-il simplifier mon expérience de créateur de vidéos en ligne pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos en ligne intuitif, offrant des outils de montage vidéo faciles à utiliser comme les sous-titres automatisés et le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour optimiser le contenu pour toute plateforme de médias sociaux.

Comment puis-je efficacement marquer et personnaliser mes vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans les modèles, garantissant que chaque vidéo reflète puissamment votre récit visuel unique.

