Générateur de Vidéos d'Engagement Communautaire : Créez des Vidéos Impactantes
Créez des vidéos dignes d'être publiées pour votre communauté qui résonnent vraiment, en utilisant nos divers Modèles & scènes pour un impact instantané.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de mise à jour interne de 45 secondes pour les chefs de projet, introduisant de nouveaux changements de flux de travail. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel délivrant des informations clés avec un ton enjoué mais informatif, tout en maintenant une image de marque cohérente. Utilisez la capacité "AI avatars" de HeyGen pour personnaliser le message sans avoir besoin d'un présentateur humain, contribuant à des "vidéos de formation" efficaces et à des "contrôles de marque".
Produisez une annonce engageante de 30 secondes sur les réseaux sociaux pour un événement communautaire local, destinée au grand public. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, mettant en avant les moments forts de l'événement avec une voix AI amicale, tout en assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres clairs à l'écran. Employez la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour maximiser la portée et les "vidéos d'engagement sur les réseaux sociaux" pour un impact plus large du "générateur de vidéos d'engagement communautaire".
Développez un guide complet de 2 minutes "comment faire" pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, illustrant une fonctionnalité spécifique. La vidéo nécessite une approche visuelle étape par étape avec une voix calme et instructive, enrichie par des séquences d'archives utiles qui contextualisent chaque étape. Utilisez la "Médiathèque/support d'archives" de HeyGen pour intégrer facilement des visuels pertinents, créant des "vidéos explicatives" soignées et informatives pour les "matériaux de formation".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de stimuler un engagement communautaire durable.
Mettez en Valeur les Histoires et Témoignages de la Communauté.
Mettez en avant les réussites des membres et des expériences authentiques avec des vidéos AI engageantes, renforçant un lien communautaire plus fort.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la conversion de texte en vidéo ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques sans effort. Notre générateur de vidéos AI avancé traite votre script, le convertissant en contenu vidéo de qualité professionnelle avec des voix AI réalistes et des avatars AI expressifs, permettant un storytelling captivant sans montage vidéo complexe.
Quels contrôles de personnalisation et de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos professionnelles ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus et un éditeur glisser-déposer convivial pour créer des vidéos professionnelles. Vous pouvez intégrer sans effort votre kit de marque, y compris les logos et palettes de couleurs spécifiques, avec nos modèles engageants, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
À quel point les avatars AI générés par HeyGen sont-ils réalistes pour le contenu vidéo ?
HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI hautement réalistes qui délivrent des voix off à sonorité humaine. Notre générateur de vidéos AI de pointe garantit que ces avatars présentent des expressions faciales et des gestes naturels, offrant une expérience authentique et engageante pour votre audience dans les vidéos d'engagement sur les réseaux sociaux.
HeyGen inclut-il un générateur de sous-titres AI pour l'accessibilité des vidéos ?
Oui, HeyGen dispose d'un générateur de sous-titres AI intégré qui crée automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos. Cette capacité de sous-titres automatiques améliore l'accessibilité et l'engagement, soutenant la communication multilingue pour un public plus large.