

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les stratèges des réseaux sociaux et les créateurs de contenu, illustrant comment l'utilisation innovante des "avatars IA" dans HeyGen peut générer un contenu captivant pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, mettant en scène divers avatars IA dans différents scénarios engageants, soutenu par une voix IA énergique et amicale et une bande sonore moderne pour souligner la facilité d'utilisation et l'impact pour tout créateur de vidéos IA.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes marketing, mettant en avant comment les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen simplifient le processus de montage vidéo, contribuant de manière significative à la croissance de l'audience. Le style visuel doit être soigné et professionnel, axé sur la personnalisation et la facilité d'utilisation, accompagné d'une voix IA inspirante et motivante et d'une musique orchestrale entraînante pour transmettre professionnalisme et efficacité.
Exemple de Prompt 3
Créez un tutoriel technique de 2 minutes pour les spécialistes de la production vidéo et les éditeurs multi-plateformes, détaillant l'application pratique de la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour distribuer la création vidéo sur diverses plateformes. Cette vidéo doit adopter un style visuel de capture d'écran détaillée, mettant clairement en évidence les éléments de l'interface et les étapes, accompagnée d'une voix IA calme et précise et de sons d'ambiance subtils pour garantir clarté et valeur pédagogique.
Comment fonctionne votre créateur de vidéos de culture communautaire

Produisez facilement des vidéos engageantes pour vous connecter avec votre audience et favoriser une communauté dynamique, stimulant la croissance de l'audience avec des outils de création vidéo IA intelligents.

1
Step 1
Créez Votre Histoire Vidéo
Commencez par convertir votre message communautaire d'un simple script en une vidéo dynamique en utilisant la fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script, posant les bases d'un récit captivant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Agent Vidéo IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque, assurant que votre message résonne de manière authentique et professionnelle avec votre audience.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Texte
Générez des voix off professionnelles pour articuler clairement vos messages communautaires, rendant vos vidéos plus engageantes et accessibles pour des audiences diverses.
4
Step 4
Optimisez et Partagez
Redimensionnez votre vidéo pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes de réseaux sociaux en utilisant le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, puis exportez et partagez-la largement pour cultiver votre communauté et stimuler la croissance de l'audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen est un créateur de vidéos IA avancé qui simplifie la création de vidéos. Les utilisateurs peuvent facilement générer un contenu vidéo captivant à partir de scripts en utilisant divers avatars IA et une génération de voix off réaliste, réduisant considérablement le temps et les efforts de production.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour le montage et la sortie vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes d'édition vidéo, y compris le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour convenir à n'importe quelle plateforme. Il génère également automatiquement des sous-titres/captions précis et offre un large éventail de modèles & scènes pour une personnalisation rapide.

HeyGen peut-il aider à la génération de voix off et à la localisation pour des audiences mondiales ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off, permettant aux utilisateurs de produire un audio professionnel pour leurs vidéos dans plusieurs langues. Cette capacité soutient la croissance de l'audience et la culture communautaire en rendant le contenu des réseaux sociaux accessible à un public mondial plus large.

De quelles manières l'Agent Vidéo IA de HeyGen peut-il être utilisé pour la communication professionnelle ?

L'Agent Vidéo IA de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des récits vidéo engageants pour divers besoins de communication professionnelle. Il est idéal pour les modules de formation & apprentissage, les mises à jour de collaboration interne, et le contenu dynamique des réseaux sociaux, assurant une cohérence du message de la marque.

