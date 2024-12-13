Générateur de Vidéos de Formation à la Construction Communautaire : Créez des Cours Engagés

Produisez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour les équipes de L&D avec des avatars AI, transformant le développement des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation de 45 secondes démontrant les meilleures pratiques pour l'écoute active au sein d'une communauté, ciblant les membres existants et les équipes de L&D. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec des exemples pratiques et des textes en surbrillance à l'écran, facilitant le suivi. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement le contenu, garantissant que ces vidéos de formation résonnent avec un public diversifié et favorisent une meilleure interaction.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 30 secondes mettant en avant les histoires de succès vibrantes de votre communauté, destinée aux nouveaux membres potentiels et aux parties prenantes. Le style visuel doit être inspirant et dynamique, avec un montage de visages divers et heureux et de réalisations, soutenu par une musique de fond entraînante. Assurez une portée maximale en incluant des sous-titres pour l'accessibilité, une fonctionnalité facilement ajoutée avec HeyGen, exploitant efficacement la puissance d'une plateforme AI générative pour raconter des histoires captivantes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 20 secondes offrant trois conseils rapides pour stimuler l'engagement dans les communautés en ligne, spécialement conçue pour le partage sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être énergique et très visuel avec des graphiques audacieux et du texte animé, avec une voix directe et engageante qui va droit au but. Utilisez la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos idées en cette vidéo explicative percutante, optimisée pour une consommation rapide sur diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation à la construction communautaire

Produisez sans effort des vidéos de formation de haute qualité pour votre communauté en utilisant l'AI. Rationalisez la création de contenu et boostez l'engagement avec des outils AI génératifs puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation directement dans l'éditeur. Notre générateur de texte en vidéo convertira instantanément votre script en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Avatars AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante pour votre communauté.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Engagantes
Améliorez votre message avec notre générateur de voix AI, produisant une narration au son naturel dans plusieurs langues et accents pour une portée mondiale.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Améliorez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques. Une fois votre vidéo de formation perfectionnée, exportez-la dans le format souhaité pour la partager avec votre communauté.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux

Cultivez une communauté dynamique en produisant rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la production créative de vidéos avec l'AI ?

La plateforme AI générative de HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos époustouflantes avec des avatars AI réalistes, transformant les scripts en contenu visuel engageant. Cette capacité permet aux équipes créatives de produire des visuels de haute qualité efficacement pour diverses vidéos marketing et campagnes sur les réseaux sociaux.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour une création rapide de contenu vidéo ?

HeyGen propose une génération de texte en vidéo puissante, vous permettant de convertir rapidement des scripts en vidéos professionnelles. Les utilisateurs peuvent exploiter une large gamme de modèles vidéo et un éditeur vidéo AI convivial pour rationaliser leur flux de travail et accélérer la production de contenu.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation efficaces ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour les équipes de L&D cherchant à produire des vidéos de formation engageantes et à soutenir le développement des employés. Avec des fonctionnalités comme la génération de voix AI et les sous-titres automatiques, il simplifie la création de matériel de formation technique et de SOPs avec l'AI.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos ?

HeyGen assure la cohérence de la marque grâce à des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans chaque projet. Cela est crucial pour créer des vidéos explicatives professionnelles et des vidéos marketing qui s'alignent avec votre identité d'entreprise.

