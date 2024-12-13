Générateur de Vidéos pour le Bénéfice Communautaire : Histoires Impactantes, Création Sans Effort

Transformez instantanément vos histoires d'impact communautaire en vidéos professionnelles et engageantes. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script assure une création rapide et évolutive pour les organisations à but non lucratif.

512/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes pour les bénévoles potentiels et le grand public, détaillant comment une organisation à but non lucratif spécifique répond à un besoin critique de la communauté. Le style visuel doit être épuré et informatif, utilisant des éléments animés et une musique de fond entraînante mais professionnelle, avec un avatar AI amical présentant les informations clés pour expliquer les histoires d'impact communautaire et la mission de l'organisation, en utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de remerciement de 30 secondes émouvante pour les donateurs, ciblant les soutiens existants afin de renforcer leur contribution au succès des campagnes et à l'engagement communautaire. Cette vidéo doit présenter un montage de photos et de courts clips d'impact positif authentiques provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnés d'une musique de fond festive et de textes clairs à l'écran soulignant les réalisations, renforcés par des sous-titres faciles à lire pour garantir une large accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'appel à l'action dynamique de 15 secondes pour les campagnes sur les réseaux sociaux, incitant les utilisateurs à participer à un événement de collecte de fonds à venir. La vidéo doit utiliser un style visuel rapide et accrocheur avec des superpositions de texte audacieuses et une musique entraînante et énergique, optimisée pour un engagement rapide. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création, assurant un attrait visuel fort et suscitant un intérêt immédiat pour les capacités du générateur de vidéos communautaires pour un déploiement rapide de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos pour le bénéfice communautaire

Transformez sans effort vos histoires d'impact en vidéos engageantes qui résonnent avec votre audience et suscitent le soutien, le tout via une plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Histoire avec le Texte-à-Vidéo
Commencez par élaborer votre message. Utilisez la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour transformer rapidement votre script en une vidéo dynamique, racontant l'histoire unique de votre organisation pour le bénéfice communautaire.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI Engagés
Améliorez l'attrait de votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI". Ces présentateurs virtuels donnent vie à votre message, assurant une livraison professionnelle et relatable pour votre audience.
3
Step 3
Ajoutez l'Identité de Votre Marque
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant les "contrôles de marque (logo, couleurs)" uniques de votre organisation. Incorporez votre logo, vos couleurs et vos polices pour garantir que chaque vidéo reflète votre image professionnelle et votre mission.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Réseaux Sociaux
Finalisez votre vidéo captivante et utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour l'optimiser pour diverses plateformes. Partagez facilement votre impact sur tous vos "réseaux sociaux" pour maximiser la portée et l'engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Messages Communautaires Inspirants

.

Développez des vidéos inspirantes et motivantes pour élever votre communauté et encourager la participation à des initiatives bénéfiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la narration pour les organisations à but non lucratif ?

HeyGen sert de moteur créatif puissant, permettant aux organisations à but non lucratif et communautaires de produire des vidéos de narration captivantes. Notre générateur de vidéos AI vous permet de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant des avatars AI et une génération de voix off engageante pour articuler efficacement votre message lors de campagnes de collecte de fonds et de sensibilisation du public.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour des besoins de contenu divers ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création de texte-à-vidéo, la rendant accessible à tous. Avec nos outils alimentés par l'AI, les utilisateurs peuvent rapidement générer des vidéos professionnelles, y compris du contenu explicatif, tout en utilisant des fonctionnalités comme les avatars AI, le support multilingue et les voix off synchronisées pour répondre à divers besoins créatifs et de médias sociaux.

HeyGen peut-il soutenir une image de marque cohérente à travers diverses campagnes ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo de votre organisation, des couleurs spécifiques et des modèles personnalisés dans vos vidéos. Cela garantit la sécurité et la cohérence de la marque à travers toutes vos initiatives de médias sociaux et de marketing, aidant à augmenter les taux de succès des campagnes et la fidélisation des donateurs avec une identité visuelle unifiée.

Comment les Avatars AI et les Voix Off de HeyGen contribuent-ils à l'engagement émotionnel ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen et la génération de voix off de haute qualité sont conçus pour créer un engagement émotionnel puissant avec votre audience. En combinant des visuels cinématographiques, des voix off professionnelles et des sous-titres dynamiques, vous pouvez créer des vidéos axées sur la narration qui résonnent profondément, favorisant des connexions plus fortes et une communication percutante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo