Créez une vidéo de sensibilisation communautaire de 45 secondes, ciblant les résidents locaux et les bénévoles potentiels, conçue pour mettre en lumière le besoin urgent d'une nouvelle initiative d'une organisation à but non lucratif locale. Le style visuel doit être authentique et empathique, mettant en avant des visages locaux et l'impact communautaire, complété par une voix off sincère et pleine d'espoir. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et tirez parti de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir la narration visuelle, créant ainsi une pièce engageante et efficace pour les campagnes à but non lucratif.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo éducative de 60 secondes destinée au grand public, en particulier aux étudiants et aux parents, expliquant les avantages d'une nouvelle ressource communautaire au format vidéo explicative. Cette vidéo devrait adopter un style visuel épuré, inspiré des infographies, avec des éléments animés conviviaux et un ton clair et accessible délivré par un avatar AI. Employez les avatars AI de HeyGen pour une présentation engageante et assurez l'accessibilité avec des sous-titres.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un clip de sensibilisation à la marque de 30 secondes qui met en avant l'impact positif d'une entreprise locale sur le bien-être de la communauté, ciblant spécifiquement les résidents locaux et les nouveaux clients potentiels sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, avec des coupes rapides d'engagement communautaire et de récits de réussite, sur une bande sonore optimiste. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour une création de contenu efficace et explorez divers modèles et scènes pour construire rapidement des visuels percutants.
Exemple de Prompt 3
Comment créeriez-vous une vidéo de 45 secondes conçue pour susciter l'enthousiasme pour un festival communautaire à venir, ciblant les familles locales et les amateurs d'événements ? La vidéo devrait présenter une palette visuelle festive et chaleureuse avec une musique entraînante et des transitions dynamiques, suggérant la joie et les activités du festival. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour rassembler des images pertinentes et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour optimiser pour diverses plateformes sociales, garantissant qu'elle soit engageante et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sensibilisation Communautaire

Créez facilement des vidéos de sensibilisation communautaire percutantes en utilisant notre générateur alimenté par AI, combinant des fonctionnalités puissantes avec un design convivial pour amplifier votre message.

1
Step 1
Créez Votre Message Principal
Commencez par définir votre message clé pour la sensibilisation communautaire. Notre générateur de vidéos AI vous aidera à transformer votre script en une vidéo dynamique, donnant vie à vos mots grâce aux capacités de texte à vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez une Base Visuelle
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes conçus professionnellement pour établir rapidement le style visuel et la structure de votre vidéo de sensibilisation communautaire.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et de l'Audio Engagés
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels captivants de notre vaste bibliothèque de médias stock. Vous pouvez également intégrer des voix off et de la musique pour créer une expérience audio plus riche, soutenue par notre bibliothèque de médias/stock.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Impact
Affinez votre vidéo à la perfection, en vous assurant que votre narration vidéo unique résonne avec votre public. Une fois terminée, exportez votre vidéo dans divers formats, prête à inspirer et informer votre communauté grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Campagnes Communautaires Inspirantes

Produisez des vidéos percutantes et engageantes qui motivent et unissent les membres de la communauté, renforçant la notoriété de la marque et soutenant efficacement les campagnes à but non lucratif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos de sensibilisation communautaire engageantes ?

HeyGen propose un générateur de vidéos AI intuitif qui permet une narration vidéo puissante. Avec une large gamme de modèles et la possibilité d'intégrer des médias stock, les utilisateurs peuvent rapidement produire des vidéos de sensibilisation communautaire engageantes et efficaces qui résonnent avec leur public.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour répondre à divers besoins de création vidéo ?

HeyGen prend en charge la création vidéo complète avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo fluides. Les utilisateurs peuvent tirer parti de voix off personnalisées et d'une bibliothèque de médias robuste, ce qui le rend idéal pour tout, des vidéos explicatives au contenu de stratégie marketing percutant.

HeyGen peut-il aider les campagnes à but non lucratif à renforcer la notoriété de la marque ?

Absolument. HeyGen est un outil puissant pour les campagnes à but non lucratif, aidant les organisations à développer des vidéos de sensibilisation à la marque convaincantes. Son éditeur vidéo piloté par AI simplifie le processus de création de contenu professionnel pour les réseaux sociaux et la sensibilisation éducative, rendant votre message engageant et efficace.

Comment HeyGen rationalise-t-il le flux de production vidéo et réduit-il les coûts ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, agissant comme un générateur de vidéos AI avancé qui réduit considérablement les coûts associés à la production traditionnelle. Avec des fonctionnalités telles que des modèles préconstruits et un redimensionnement facile des rapports d'aspect, les utilisateurs peuvent générer efficacement des vidéos de haute qualité pour diverses plateformes.

