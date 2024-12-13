Créez une vidéo de sensibilisation communautaire de 45 secondes, ciblant les résidents locaux et les bénévoles potentiels, conçue pour mettre en lumière le besoin urgent d'une nouvelle initiative d'une organisation à but non lucratif locale. Le style visuel doit être authentique et empathique, mettant en avant des visages locaux et l'impact communautaire, complété par une voix off sincère et pleine d'espoir. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et tirez parti de la bibliothèque de médias/stock pour enrichir la narration visuelle, créant ainsi une pièce engageante et efficace pour les campagnes à but non lucratif.

