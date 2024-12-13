Créateur de Vidéos d'Annonces Communautaires : Créez des Mises à Jour Engagées
Réalisez des annonces professionnelles avec des avatars AI et des modèles vidéo époustouflants sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 45 secondes pour une annonce de service public visant à recruter des bénévoles pour un refuge animalier local, s'adressant directement aux personnes empathiques âgées de 18 à 55 ans. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et plein d'espoir, incorporant des avatars AI professionnels pour transmettre le message d'impact, soutenu par une musique de fond inspirante.
Concevez une vidéo d'annonce d'église accueillante de 60 secondes pour une collecte de fonds à venir, destinée à la fois aux fidèles réguliers et aux nouveaux visiteurs potentiels. Utilisez un style visuel serein et invitant avec un éclairage doux et des transitions fluides, en utilisant des modèles et des scènes conçus professionnellement pour structurer le message sur le soutien et l'implication communautaire, accompagné d'une musique instrumentale apaisante.
Produisez une vidéo rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux rappelant la prochaine réunion d'un club de lecture local, engageant spécifiquement les membres existants et les abonnés occasionnels sur Instagram. Le style visuel doit être moderne et engageant avec un texte animé dynamique, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre rapidement les détails clés sur une bande sonore joyeuse et légère.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Communautaires Engagées.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de partager efficacement les nouvelles et mises à jour communautaires avec votre audience.
Diffusez des Messages Communautaires Inspirants.
Concevez des vidéos motivantes et inspirantes pour mobiliser le soutien communautaire, partager des réussites ou encourager la participation à des initiatives.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos d'annonces communautaires ?
HeyGen est un créateur de vidéos d'annonces communautaires alimenté par l'AI qui vous permet de créer rapidement des annonces engageantes en ligne. Avec HeyGen, vous pouvez transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars AI réalistes et des fonctionnalités de texte en vidéo, rendant vos messages plus percutants. Notre plateforme vous aide à produire des vidéos d'annonces d'apparence professionnelle pour tout type d'événement, des annonces de service public aux événements d'église.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos d'annonces ?
HeyGen offre des outils AI puissants comme des avatars AI personnalisables et des voix off AI avancées pour donner vie à vos vidéos d'annonces. Vous pouvez simplement entrer votre script, et HeyGen générera une vidéo convaincante avec un présentateur réaliste, accompagnée de sous-titres et légendes générés automatiquement pour une accessibilité maximale. Ce processus simplifié permet une création rapide et de haute qualité de vidéos sans nécessiter de compétences complexes en montage.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos d'annonces dans HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation grâce à une large gamme de modèles vidéo et de scènes conçus professionnellement. Vous pouvez facilement intégrer vos éléments de marque, contrôler les couleurs et ajouter du texte dynamique pour que vos vidéos d'annonces reflètent parfaitement l'identité de votre organisation. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos outils d'édition complets vous donnent un contrôle créatif total sur le résultat final.
HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos d'annonces en ligne ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos incroyablement facile à utiliser, parfait pour créer des vidéos d'annonces en ligne sans expérience préalable en montage vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer, combiné à une vaste bibliothèque de modèles vidéo, rend le processus de création simple et efficace. Vous pouvez produire des vidéos d'annonces captivantes en quelques minutes, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux et autres plateformes.