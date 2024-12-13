Votre Générateur Ultime de Vidéos d'Annonces Communautaires

Transformez vos messages en vidéos dynamiques rapidement. Tapez simplement votre script et générez des annonces époustouflantes avec la puissance du texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'annonce de santé publique de 45 secondes est nécessaire pour éduquer efficacement le grand public sur la prévention de la grippe saisonnière. La vidéo adoptera un style visuel clair et informatif, avec des tons rassurants dans la voix off pour garantir une accessibilité maximale pour des groupes d'âge divers. Il est important que la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen fournisse un texte automatique, améliorant la compréhension et la portée de ce message vital d'éducation à la santé publique.
Exemple de Prompt 2
Pour le projet à venir d'une association locale à but non lucratif, nous devons produire une vidéo inspirante de 60 secondes pour stimuler l'engagement des bénévoles et des donateurs. Destiné aux contributeurs potentiels, ce contenu convaincant nécessite un style visuel et audio sincère et personnel, utilisant des visuels créatifs pour raconter une histoire puissante d'engagement communautaire. Notre stratégie inclut l'utilisation des "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer des messages clés avec un ton sincère et cohérent, rendant ainsi la narration vraiment percutante.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes pour l'ouverture de "The Daily Dough" boulangerie, ciblant spécifiquement les résidents locaux et les clients potentiels. Le style visuel souhaité est moderne et excitant, avec des transitions élégantes et un jingle de fond accrocheur, garantissant une vidéo époustouflante qui capte l'attention. Intégrez le "Support de bibliothèque multimédia/stock" de HeyGen pour enrichir les visuels avec des prises de vue alléchantes de nourriture et des images emblématiques de monuments locaux, créant une vidéo promo irrésistible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Communautaires

Créez facilement des annonces communautaires percutantes en quelques minutes, transformant vos messages en vidéos engageantes qui résonnent avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Notre AI utilisera ce texte pour la voix off automatisée et pour alimenter le processus de génération de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Ces avatars livreront votre annonce avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez l'identité de votre organisation en appliquant des contrôles de marque, y compris votre logo et vos couleurs de marque, pour garantir un aspect cohérent et professionnel à votre annonce.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement du format d'image et d'exportation pour générer votre annonce dans divers formats adaptés à différentes plateformes, puis partagez-la avec votre communauté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Informez Votre Communauté

Diffusez des annonces vidéo inspirantes et informatives qui motivent votre communauté, favorisant l'engagement et la participation positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonces engageantes pour ma communauté ?

Le Générateur de Vidéos AI de HeyGen simplifie le processus, vous permettant de créer facilement des vidéos d'annonces communautaires captivantes avec des modèles personnalisables, des avatars AI, et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts, rendant la narration sans effort.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'annonces uniques ?

HeyGen offre de vastes contrôles créatifs, y compris des modèles personnalisables, une bibliothèque multimédia diversifiée avec des séquences stock, et des options pour ajouter des graphiques, du texte animé, et le logo de votre marque pour garantir que vos vidéos d'annonces soient époustouflantes et conformes à votre image de marque.

Les fonctionnalités AI de HeyGen peuvent-elles améliorer la qualité et l'efficacité de la production de mes annonces de service public ?

Oui, HeyGen utilise des Avatars AI avancés et la fonctionnalité de Texte-à-Vidéo à partir de Script pour générer des voix off professionnelles et des sous-titres automatiques, améliorant considérablement la qualité et l'efficacité de la création de vos vidéos de service public.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonces polyvalentes optimisées pour différentes plateformes ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos élégantes en utilisant divers modèles vidéo, avec des fonctionnalités comme le redimensionnement du format d'image pour garantir que votre contenu soit superbe sur toutes les plateformes sociales et promotionnelles, maximisant ainsi votre portée.

