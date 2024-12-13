Vidéos de Formation aux Compétences en Communication pour Réussite Professionnelle

Atteignez le succès professionnel et améliorez les relations grâce à des vidéos de micro-apprentissage engageantes, facilement créées avec des avatars AI.

502/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation convaincante de 60 secondes pour les chefs d'équipe et les managers, illustrant comment la compréhension de la communication non verbale améliore significativement la cohésion d'équipe et la transmission des retours. La vidéo devrait utiliser un style visuel dynamique, potentiellement avec des écrans partagés pour contraster les indices non verbaux efficaces et inefficaces, et une voix off précise et confiante. En utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script, vous assurerez des transitions fluides et un message clair, soutenu par des sous-titres facilement lisibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux représentants du service client, offrant des conseils pratiques sur l'utilisation de compétences verbales assertives pour gérer professionnellement les interactions difficiles avec les clients. Le style visuel doit être moderne et direct, utilisant des graphiques animés pour mettre en évidence les phrases clés et les exemples de langage corporel, associés à une voix amicale mais autoritaire. Cette vidéo transmettra efficacement son message en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour un son cohérent et clair.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 75 secondes ciblant les leaders en devenir et les équipes à distance, en se concentrant sur le rôle crucial d'une communication interpersonnelle forte pour réussir professionnellement dans un environnement de travail hybride. La vidéo devrait avoir une esthétique soignée et corporative, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock diversifiée pour présenter des scénarios de travail réalistes. L'audio comportera une voix encourageante et claire, offrant des stratégies pratiques pour établir des relations et favoriser la collaboration.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation aux Compétences en Communication

Renforcez votre équipe avec des compétences en communication efficaces grâce à des vidéos de micro-apprentissage engageantes, favorisant le succès professionnel et des relations interpersonnelles plus fortes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez un contenu engageant pour vos vidéos de formation aux compétences en communication, transformant vos idées en un script soigné prêt pour la production en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation, assurant une diffusion cohérente et engageante des leçons de compétences en communication.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Personnalisez vos vidéos de micro-apprentissage avec des contrôles de marque personnalisés, ajoutant votre logo et vos couleurs de marque pour créer une expérience d'apprentissage professionnelle et mémorable.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre formation en l'exportant dans les ratios d'aspect préférés, prête à être partagée sur votre plateforme d'expérience d'apprentissage, contribuant à une communication interpersonnelle plus forte.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez les Apprenants

.

Développez des vidéos puissantes générées par AI pour inspirer confiance et motiver les apprenants dans leur parcours pour maîtriser les "compétences verbales assertives".

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur les compétences en communication ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des "vidéos de formation aux compétences en communication" captivantes en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et choisir parmi divers modèles pour rendre votre contenu sur les "compétences en communication" très engageant.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour des vidéos de micro-apprentissage afin d'améliorer la communication efficace ?

HeyGen est idéal pour produire des "vidéos de micro-apprentissage" dynamiques qui améliorent significativement les compétences en "communication efficace". Sa plateforme intuitive permet une création rapide, aidant les individus à développer des compétences pour la "réussite professionnelle" et à "améliorer les relations" au sein d'une organisation.

HeyGen peut-il générer du contenu pour des compétences de communication spécifiques comme l'écoute active ou la communication non verbale ?

Absolument, la plateforme polyvalente de HeyGen permet la génération de contenu de "formation aux compétences en communication" très spécifique, comme des scénarios pour pratiquer "l'écoute active" ou démontrer la "communication non verbale". Il suffit d'entrer votre script, et les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen donneront vie à vos leçons.

Comment HeyGen soutient-il la formation et le développement des employés pour les compétences en communication ?

HeyGen soutient la "formation et le développement des employés" de manière globale en rendant simple la production de vidéos cohérentes et de haute qualité axées sur "communiquer avec confiance" et d'autres compétences essentielles en "communication interpersonnelle". Nos modèles personnalisables et contrôles de marque garantissent que vos supports d'apprentissage sont professionnels et facilement disponibles "à la demande" dans toute votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo