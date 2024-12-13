Créateur de Vidéos Commerciales : Créez des Publicités Époustouflantes Instantanément

Produisez facilement des publicités vidéo percutantes et des vidéos marketing pour développer votre entreprise en utilisant des modèles personnalisables et une génération de voix off puissante.

Créez une publicité vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit avec des coupes rapides, une musique entraînante et un texte clair à l'écran pour les plateformes de médias sociaux. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo commerciale accrocheuse qui encourage l'engagement immédiat et aide à développer leur entreprise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo publicitaire sophistiquée de 45 secondes conçue pour les responsables marketing des entreprises de taille moyenne, articulant la proposition de valeur unique de leur marque avec un style visuel élégant, une palette de couleurs chaudes, une musique de fond inspirante et un avatar AI professionnel délivrant les messages clés. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour créer une vidéo marketing soignée qui renforce l'image de marque personnalisable et améliore l'image de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing engageante de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique afin de présenter un nouveau service complexe, avec des éléments animés, une voix off explicative amicale et des sous-titres cruciaux pour mettre en avant un appel à l'action fort. Utilisez la "Génération de voix off" et les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour simplifier l'information, rendant cet outil de création de vidéos publicitaires accessible et efficace pour la compréhension du public.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip promotionnel dynamique de 15 secondes pour les freelances et créateurs de contenu, conçu pour un partage rapide sur diverses plateformes, en utilisant un style visuel tendance, une musique de fond énergique et des graphismes modernes issus d'une bibliothèque multimédia complète. Profitez de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" et du "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour créer sans effort des publicités vidéo polyvalentes avec un contenu de stock percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Commerciales

Créez facilement des vidéos commerciales convaincantes et des publicités vidéo avec notre plateforme puissante et intuitive, conçue pour aider votre entreprise à se développer et à se connecter avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par sélectionner parmi une large gamme de modèles vidéo ou commencez avec une toile vierge pour donner vie à votre vision. Ajoutez facilement des scènes et structurez votre publicité.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre publicité avec notre éditeur intuitif par glisser-déposer. Intégrez vos éléments de marque, ajoutez du contenu de stock professionnel et sélectionnez une musique engageante pour rendre votre vidéo unique.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités AI
Élevez votre publicité avec des fonctionnalités AI de pointe. Générez des voix off AI naturelles et ajoutez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Prévisualisez votre vidéo commerciale pour vous assurer qu'elle répond à vos normes. Ensuite, exportez facilement votre vidéo finale dans divers formats, prête à être partagée sur toutes vos plateformes de médias sociaux et à générer des résultats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Client avec des Vidéos AI

Créez des vidéos témoignages engageantes pour renforcer la confiance et commercialiser efficacement vos produits ou services auprès de nouveaux clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos commerciales ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos commerciales en offrant un éditeur intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos commerciales convaincantes avec des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos marketing ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi des modèles personnalisables pour maintenir une cohérence de marque sur tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer les publicités vidéo ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour améliorer considérablement vos publicités vidéo. Avec des avatars AI, une génération de voix off AI réaliste et des sous-titres automatiques, vous pouvez créer des publicités vidéo engageantes et accessibles qui captent l'attention et génèrent des résultats.

HeyGen peut-il aider mes vidéos commerciales à atteindre efficacement les plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen est conçu pour aider vos vidéos commerciales à performer sur diverses plateformes de médias sociaux. Il inclut le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour différentes plateformes, ainsi qu'une bibliothèque multimédia complète de contenu de stock pour enrichir vos créations et inclure des appels à l'action forts.

