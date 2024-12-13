Créateur de Vidéos Commerciales : Créez des Publicités Époustouflantes Instantanément
Produisez facilement des publicités vidéo percutantes et des vidéos marketing pour développer votre entreprise en utilisant des modèles personnalisables et une génération de voix off puissante.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo publicitaire sophistiquée de 45 secondes conçue pour les responsables marketing des entreprises de taille moyenne, articulant la proposition de valeur unique de leur marque avec un style visuel élégant, une palette de couleurs chaudes, une musique de fond inspirante et un avatar AI professionnel délivrant les messages clés. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour créer une vidéo marketing soignée qui renforce l'image de marque personnalisable et améliore l'image de l'entreprise.
Développez une vidéo marketing engageante de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique afin de présenter un nouveau service complexe, avec des éléments animés, une voix off explicative amicale et des sous-titres cruciaux pour mettre en avant un appel à l'action fort. Utilisez la "Génération de voix off" et les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour simplifier l'information, rendant cet outil de création de vidéos publicitaires accessible et efficace pour la compréhension du public.
Produisez un clip promotionnel dynamique de 15 secondes pour les freelances et créateurs de contenu, conçu pour un partage rapide sur diverses plateformes, en utilisant un style visuel tendance, une musique de fond énergique et des graphismes modernes issus d'une bibliothèque multimédia complète. Profitez de la "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" et du "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour créer sans effort des publicités vidéo polyvalentes avec un contenu de stock percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez la vidéo AI pour produire rapidement des vidéos commerciales percutantes qui génèrent des résultats pour vos campagnes.
Produisez des Publicités Commerciales Engagantes pour les Médias Sociaux.
Générez rapidement des publicités vidéo et des clips convaincants parfaits pour diverses plateformes de médias sociaux, améliorant vos efforts marketing.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos commerciales ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos commerciales en offrant un éditeur intuitif par glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo personnalisables. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos commerciales convaincantes avec des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos marketing ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque et choisir parmi des modèles personnalisables pour maintenir une cohérence de marque sur tout votre contenu.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour améliorer les publicités vidéo ?
HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour améliorer considérablement vos publicités vidéo. Avec des avatars AI, une génération de voix off AI réaliste et des sous-titres automatiques, vous pouvez créer des publicités vidéo engageantes et accessibles qui captent l'attention et génèrent des résultats.
HeyGen peut-il aider mes vidéos commerciales à atteindre efficacement les plateformes de médias sociaux ?
Absolument, HeyGen est conçu pour aider vos vidéos commerciales à performer sur diverses plateformes de médias sociaux. Il inclut le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour différentes plateformes, ainsi qu'une bibliothèque multimédia complète de contenu de stock pour enrichir vos créations et inclure des appels à l'action forts.