Générateur de Vidéos Publicitaires : Créez des Annonces qui Convertissent

Transformez votre script en publicités vidéo engageantes sans effort et boostez vos ventes avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Imaginez une vidéo publicitaire de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent renforcer leur présence en ligne et augmenter leurs taux de conversion. Cette vidéo dynamique et amicale mettrait en scène un avatar IA relatable présentant comment ils peuvent créer facilement des publicités vidéo professionnelles en utilisant le créateur de publicités vidéo facile de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et engageant, utilisant des couleurs vives et des animations simples, complété par une voix off chaleureuse et humaine générée directement à partir d'un script, mettant en avant la capacité de génération de voix off de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo produit captivante de 45 secondes destinée aux équipes marketing lançant de nouveaux produits innovants. Cette vidéo arborera un style visuel moderne et élégant, intégrant des transitions dynamiques et des séquences de haute qualité issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés du produit. Le récit, élaboré via le texte-à-vidéo à partir d'un script, maintiendra un ton professionnel, démontrant comment HeyGen simplifie la création de contenu vidéo promotionnel soigné. Elle devrait se conclure par un appel à l'action fort, adapté pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le format d'image.
Exemple de Prompt 2
Créez une publicité vidéo vibrante de 15 secondes de style UGC spécifiquement pour les marketeurs des réseaux sociaux cherchant à créer rapidement du contenu court et engageant. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle authentique, énergique et légèrement informelle, imitant de véritables avis d'utilisateurs. Elle utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour un assemblage rapide, avec des sous-titres dynamiques à l'écran pour capter l'attention même sans son, accompagnée d'une voix off texte-à-vidéo entraînante. Cette suggestion met l'accent sur la génération de vidéos tendance sur les réseaux sociaux qui semblent authentiques et augmentent l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo génératrice de publicités IA sophistiquée de 60 secondes pour les entreprises ou agences cherchant à créer une publicité avec une sensation cinématographique haut de gamme, tout en maintenant une solution rentable. La vidéo utilisera des avatars IA avancés de HeyGen dans des environnements professionnels, délivrant un récit captivant. Son style visuel doit être soigné et professionnel, enrichi par une musique de fond riche et un flux homogène de scènes issues de la bibliothèque de médias/stock. Une voix off claire et autoritaire, améliorée par la génération de voix off de HeyGen à partir d'un script détaillé, soulignera la proposition de valeur du produit, mettant en avant le processus de création de vidéos publicitaires sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires

Créez sans effort des publicités vidéo captivantes et des vidéos produits avec des outils alimentés par l'IA. Transformez vos idées en publicités soignées en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Vision
Commencez par saisir votre script ou idée. Notre générateur de publicités IA transforme votre texte en une première ébauche vidéo, posant les bases de votre publicité captivante.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre publicité en intégrant vos couleurs, polices et logo de marque uniques. Nos outils d'édition intuitifs garantissent que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Sélectionnez les Améliorations
Rehaussez l'attrait de votre vidéo en intégrant des avatars IA pour présenter votre message. Choisissez parmi une variété de styles pour créer une publicité dynamique et engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement selon le format d'image pour adapter votre vidéo à diverses plateformes. Exportez votre publicité vidéo soignée et partagez-la sur les réseaux sociaux pour engager votre audience et stimuler les conversions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients Convaincantes

.

Créez des vidéos de témoignages clients persuasives et des vidéos produits avec l'IA pour renforcer la confiance et augmenter les ventes de votre entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo commerciales de haute qualité ?

La technologie avancée d'IA de HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production de publicités vidéo, vous permettant de transformer des idées en publicités vidéo commerciales soignées grâce à des outils d'édition intuitifs et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Cela permet une création de vidéos publicitaires sans effort, même pour ceux sans expérience préalable en montage.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos produits convaincantes ?

HeyGen propose des outils puissants alimentés par l'IA, y compris des avatars IA réalistes et des capacités de synthèse vocale humaine, pour créer des vidéos produits dynamiques. Vous pouvez également intégrer des vidéos stock, divers choix musicaux et une typographie cinétique pour un contenu marketing véritablement convaincant.

HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos de marque pour les réseaux sociaux de manière cohérente ?

Absolument. HeyGen vous permet de maintenir une forte identité de marque sur toutes vos vidéos de réseaux sociaux en intégrant facilement vos couleurs, polices et logo de marque. Cela garantit un contenu de marque cohérent et professionnel qui résonne efficacement avec votre public cible.

Comment les avatars IA et les voix off de HeyGen peuvent-ils améliorer l'impact de mes publicités vidéo ?

Les avatars IA de HeyGen offrent des visuels et des expressions réalistes, tandis que la fonctionnalité de synthèse vocale génère des voix off humaines dans plusieurs langues, rendant vos publicités vidéo plus engageantes et accessibles. Cette technologie avancée d'IA est conçue pour capter l'attention et renforcer l'impact global de vos publicités vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo