Générateur de Vidéos Publicitaires : Créez des Annonces qui Convertissent
Transformez votre script en publicités vidéo engageantes sans effort et boostez vos ventes avec notre fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit captivante de 45 secondes destinée aux équipes marketing lançant de nouveaux produits innovants. Cette vidéo arborera un style visuel moderne et élégant, intégrant des transitions dynamiques et des séquences de haute qualité issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés du produit. Le récit, élaboré via le texte-à-vidéo à partir d'un script, maintiendra un ton professionnel, démontrant comment HeyGen simplifie la création de contenu vidéo promotionnel soigné. Elle devrait se conclure par un appel à l'action fort, adapté pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le format d'image.
Créez une publicité vidéo vibrante de 15 secondes de style UGC spécifiquement pour les marketeurs des réseaux sociaux cherchant à créer rapidement du contenu court et engageant. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle authentique, énergique et légèrement informelle, imitant de véritables avis d'utilisateurs. Elle utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour un assemblage rapide, avec des sous-titres dynamiques à l'écran pour capter l'attention même sans son, accompagnée d'une voix off texte-à-vidéo entraînante. Cette suggestion met l'accent sur la génération de vidéos tendance sur les réseaux sociaux qui semblent authentiques et augmentent l'engagement.
Produisez une vidéo génératrice de publicités IA sophistiquée de 60 secondes pour les entreprises ou agences cherchant à créer une publicité avec une sensation cinématographique haut de gamme, tout en maintenant une solution rentable. La vidéo utilisera des avatars IA avancés de HeyGen dans des environnements professionnels, délivrant un récit captivant. Son style visuel doit être soigné et professionnel, enrichi par une musique de fond riche et un flux homogène de scènes issues de la bibliothèque de médias/stock. Une voix off claire et autoritaire, améliorée par la génération de voix off de HeyGen à partir d'un script détaillé, soulignera la proposition de valeur du produit, mettant en avant le processus de création de vidéos publicitaires sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des vidéos commerciales et des publicités vidéo percutantes avec l'IA pour captiver les audiences et augmenter les taux de conversion.
Publicités Commerciales Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos et clips accrocheurs pour les réseaux sociaux, parfaits pour le contenu de marque et atteindre un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo commerciales de haute qualité ?
La technologie avancée d'IA de HeyGen rationalise l'ensemble du processus de production de publicités vidéo, vous permettant de transformer des idées en publicités vidéo commerciales soignées grâce à des outils d'édition intuitifs et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Cela permet une création de vidéos publicitaires sans effort, même pour ceux sans expérience préalable en montage.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos produits convaincantes ?
HeyGen propose des outils puissants alimentés par l'IA, y compris des avatars IA réalistes et des capacités de synthèse vocale humaine, pour créer des vidéos produits dynamiques. Vous pouvez également intégrer des vidéos stock, divers choix musicaux et une typographie cinétique pour un contenu marketing véritablement convaincant.
HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos de marque pour les réseaux sociaux de manière cohérente ?
Absolument. HeyGen vous permet de maintenir une forte identité de marque sur toutes vos vidéos de réseaux sociaux en intégrant facilement vos couleurs, polices et logo de marque. Cela garantit un contenu de marque cohérent et professionnel qui résonne efficacement avec votre public cible.
Comment les avatars IA et les voix off de HeyGen peuvent-ils améliorer l'impact de mes publicités vidéo ?
Les avatars IA de HeyGen offrent des visuels et des expressions réalistes, tandis que la fonctionnalité de synthèse vocale génère des voix off humaines dans plusieurs langues, rendant vos publicités vidéo plus engageantes et accessibles. Cette technologie avancée d'IA est conçue pour capter l'attention et renforcer l'impact global de vos publicités vidéo.