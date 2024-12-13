Votre créateur de vidéos commerciales : Efficacité alimentée par l'AI
Transformez des informations complexes en contenu clair et engageant grâce à la création vidéo AI, complète avec des modèles et scènes flexibles.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative concise de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise, conçue pour intégrer de nouveaux employés à un module logiciel complexe. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel et amical guidant les spectateurs à travers les fonctionnalités clés avec des enregistrements d'écran clairs, utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour une livraison pédagogique cohérente.
Créez une vidéo commerciale percutante de 45 secondes destinée aux équipes marketing qui ont besoin de générer rapidement des teasers cohérents pour les réseaux sociaux pour les campagnes à venir. Le style visuel et audio doit être rapide et visuellement engageant avec des graphismes vibrants et une musique de fond énergique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution multi-plateforme.
Formulez une vidéo détaillée de 2 minutes documentant une nouvelle procédure technique interne pour un département informatique, servant de documentation vidéo générée par AI complète. Le style de la vidéo doit être informatif et précis, combinant des partages d'écran clairs avec des superpositions graphiques détaillées, complétées par des sous-titres pour assurer l'accessibilité et la clarté pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation en entreprise.
Augmentez l'engagement et la rétention de l'apprentissage grâce à des vidéos de formation alimentées par l'AI, rendant les connaissances commerciales complexes accessibles.
Développez du contenu éducatif.
Créez et distribuez efficacement des cours éducatifs percutants, élargissant votre portée et partageant votre expertise à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo AI ?
HeyGen simplifie la création vidéo AI en permettant aux utilisateurs de convertir facilement du texte en vidéo en utilisant divers avatars AI et une génération de voix off réaliste. Cette plateforme alimentée par l'AI transforme efficacement les scripts en vidéos animées engageantes.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer du contenu vidéo personnalisé ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes, y compris l'édition par glisser-déposer avec des contrôles de marque étendus pour les logos et les couleurs. Les utilisateurs peuvent exploiter une riche bibliothèque de médias/soutien de stock et de nombreux modèles vidéo pour créer un contenu vidéo unique et professionnel.
HeyGen peut-il générer une documentation vidéo professionnelle ou des SOPs avec AI ?
Absolument, HeyGen sert d'excellent créateur de vidéos explicatives et de vidéos commerciales pour générer de la documentation vidéo et des SOPs avec AI. Sa plateforme vidéo AI unifiée facilite la production de vidéos pédagogiques claires, cohérentes et engageantes.
HeyGen assure-t-il une sortie professionnelle pour les vidéos animées sur toutes les plateformes ?
Oui, HeyGen assure une sortie de haute qualité pour vos vidéos animées avec des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement et l'exportation des formats. Cette capacité fait de HeyGen une plateforme de création vidéo complète pour divers besoins de distribution.