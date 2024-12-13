Pour les propriétaires de petites entreprises, une vidéo attrayante de 30 secondes peut montrer comment un créatif "créateur de vidéos de commentaires" transforme les avis des clients en témoignages convaincants. Ce style visuel moderne et optimiste, avec des animations vibrantes, accompagné d'une piste musicale énergique et d'une voix off claire d'IA, met en évidence la fonctionnalité de "Texte en vidéo à partir d'un script" d'un "générateur de vidéos IA" pour donner vie rapidement aux commentaires écrits.

Générer une vidéo