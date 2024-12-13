Créateur de Vidéos de Recrutement Universitaire : Assurez Votre Avenir

Impressionnez les entraîneurs universitaires avec des vidéos de présentation professionnelles. Les sous-titres automatiques de HeyGen garantissent que votre message est clair pour chaque spectateur.

Créez une "vidéo de présentation" dynamique de 60 secondes destinée spécifiquement aux "entraîneurs universitaires" et aux recruteurs, mettant en avant les prouesses athlétiques inégalées d'un étudiant-athlète. Visuellement, imaginez des coupes rapides de "séquences de jeu", des ralentis percutants et des graphiques "médias accrocheurs" soulignant les actions clés, le tout sur une bande sonore énergique et entraînante qui suscite l'excitation. Le professionnalisme soigné de la vidéo sera renforcé en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour garantir un produit final élégant et impressionnant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une "vidéo de recrutement" convaincante de 45 secondes destinée aux comités d'admission universitaire, présentant une vue d'ensemble des réalisations académiques, des rôles de leadership et de la personnalité unique d'un étudiant. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec des plans clairs de projets, de récompenses et d'anecdotes personnelles engageantes, accompagnés d'une musique chaleureuse et inspirante. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour narrer certaines sections ou introduire des "informations clés sur l'athlète" (réalisations académiques), ajoutant une touche innovante et personnalisée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une compilation "vidéo de recrutement" concise de 30 secondes pour un entraîneur cherchant à présenter plusieurs "étudiants-athlètes" à divers "entraîneurs universitaires" et recruteurs simultanément. L'esthétique visuelle doit être cohérente mais énergique, passant rapidement d'un "vidéo de compétences" d'athlètes à l'autre, superposée avec des informations essentielles du "tableau de statistiques". Une "génération de voix off" encourageante et autoritaire fournie par HeyGen introduira chaque athlète et soulignera leur potentiel, unifiant les segments divers.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour un service de "création de vidéos de recrutement universitaire", conçue pour attirer les étudiants potentiels et leurs parents en offrant une visite virtuelle d'un campus dynamique et en mettant en avant des programmes académiques uniques. Le style visuel doit être lumineux, optimiste et accueillant, avec des plans spontanés de la vie étudiante, des installations à la pointe de la technologie et des témoignages d'étudiants, le tout soutenu par une bande sonore amicale et informative. Assurez une accessibilité et une clarté maximales pour tous les spectateurs en utilisant les "Sous-titres/captions" de HeyGen tout au long du récit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Recrutement Universitaire

Créez des vidéos de présentation convaincantes pour attirer les entraîneurs universitaires avec notre plateforme intuitive et nos puissantes fonctionnalités AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo professionnellement conçu ou téléchargez vos séquences de jeu existantes et vos ressources médias dans notre bibliothèque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Intégrez vos meilleures actions et informations clés. Utilisez les fonctionnalités vidéo AI comme les sous-titres automatiques ou la génération de voix off pour mettre en valeur vos capacités athlétiques.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Élevez votre vidéo de recrutement avec des fonctionnalités de montage telles que de la musique libre de droits, des superpositions de texte personnalisées et des éléments graphiques pour que vos moments forts se démarquent vraiment.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois terminé, téléchargez facilement et partagez votre vidéo de recrutement de haute qualité sur diverses plateformes pour atteindre les entraîneurs universitaires et renforcer vos efforts de recrutement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu de Recrutement Motivant et Inspirant

.

Réalisez des vidéos motivantes qui mettent en avant les opportunités universitaires et inspirent les étudiants et athlètes potentiels à rejoindre votre établissement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les étudiants-athlètes à créer des vidéos de recrutement universitaire convaincantes ?

HeyGen permet aux étudiants-athlètes de créer des médias professionnels et accrocheurs pour les entraîneurs universitaires. Exploitez nos fonctionnalités vidéo AI et nos modèles vidéo personnalisables pour produire des vidéos de recrutement et de présentation percutantes qui attirent efficacement les meilleurs talents.

Quelles fonctionnalités vidéo AI spécifiques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de présentation dynamiques ?

HeyGen propose des fonctionnalités vidéo AI avancées, y compris des sous-titres automatiques et une génération de voix off réaliste, pour améliorer vos vidéos de présentation et de compétences. Nos outils de montage vidéo intuitifs permettent une personnalisation précise des séquences de jeu et des clips vidéo, rendant votre présentation unique.

Les utilisateurs de HeyGen peuvent-ils s'assurer que leurs vidéos de recrutement conservent un aspect professionnel et de marque ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de recrutement sont soignées et professionnelles. Utilisez nos divers modèles vidéo et outils de création vidéo personnalisés pour intégrer des informations clés sur l'athlète, une page Bio convaincante avec photo, et un branding cohérent, aidant à attirer les meilleurs talents.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage et de partage vidéo pour les étudiants-athlètes ?

L'éditeur vidéo en ligne convivial de HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, facilitant la création et l'affinement de leur contenu par les étudiants-athlètes. Téléchargez rapidement et partagez vos vidéos de recrutement professionnelles sur les plateformes de vidéos sociales pour être recruté efficacement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo