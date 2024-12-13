Créez une "vidéo de présentation" dynamique de 60 secondes destinée spécifiquement aux "entraîneurs universitaires" et aux recruteurs, mettant en avant les prouesses athlétiques inégalées d'un étudiant-athlète. Visuellement, imaginez des coupes rapides de "séquences de jeu", des ralentis percutants et des graphiques "médias accrocheurs" soulignant les actions clés, le tout sur une bande sonore énergique et entraînante qui suscite l'excitation. Le professionnalisme soigné de la vidéo sera renforcé en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour garantir un produit final élégant et impressionnant.

