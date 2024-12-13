Générateur de Vidéos de Recrutement Universitaire : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Atteignez plus de futurs étudiants avec des vidéos de recrutement dynamiques, en ajoutant facilement une génération de voix off professionnelle à chaque message.

Créez une vidéo de recrutement universitaire captivante de 45 secondes destinée aux futurs étudiants, mettant en avant la vie dynamique du campus et la diversité du corps étudiant. Le style visuel doit être dynamique et entraînant, rempli de montages énergiques d'activités, tandis que l'audio présente une musique moderne et inspirante accompagnée d'un ton encourageant. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un récit professionnel et engageant à l'aide du générateur de vidéos de recrutement universitaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement informative de 60 secondes destinée aux futurs étudiants et à leurs parents, mettant en avant l'excellence académique et les opportunités de carrière. L'approche visuelle doit être professionnelle et inspirante, avec des interviews d'anciens élèves réussis et des prises de vue engageantes des installations à la pointe de la technologie, soutenues par une voix off claire et autoritaire. Utilisez la capacité puissante de génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration soignée qui améliore vos efforts de création de contenu.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo élégante de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les futurs étudiants intéressés par des programmes uniques, offrant une visite virtuelle rapide des installations spécialisées. Le style visuel doit être épuré et informatif, avec des prises de vue nettes de laboratoires, studios et centres sportifs, accompagnées d'une musique de fond subtile et motivante. Améliorez vos vidéos de recrutement universitaire en intégrant des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement les zones clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de recrutement innovante de 50 secondes en utilisant les avatars AI de HeyGen, conçue pour guider personnellement les futurs étudiants férus de technologie à travers les opportunités du campus et les processus de candidature. Le style visuel et audio doit être à la pointe de la technologie et convivial, avec un avatar AI délivrant des informations clés dans un ton engageant et conversationnel. Commencez votre processus créatif à partir d'un script détaillé, puis convertissez-le efficacement en une vidéo complète avec le générateur de vidéos de recrutement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Recrutement Universitaire

Créez sans effort des vidéos de recrutement universitaire captivantes qui engagent les futurs étudiants et mettent en valeur les offres uniques de votre institution.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos professionnels spécialement conçus pour mettre en valeur votre université efficacement, assurant un point de départ solide pour votre vidéo de recrutement.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Intégrez les médias uniques de votre institution, logos et couleurs de marque depuis la bibliothèque de médias pour personnaliser votre message de recrutement et maintenir la cohérence de la marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités AI
Utilisez des outils alimentés par l'AI tels que la génération de voix off professionnelle pour narrer votre histoire, assurant une communication claire et engageante sans enregistrement de voix.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête pour un partage fluide sur les plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre un large public de futurs étudiants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Étudiants

Créez de puissants témoignages vidéo mettant en avant les expériences positives des étudiants actuels pour instaurer la confiance et inspirer les futurs candidats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de recrutement universitaire ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de recrutement universitaire engageantes à partir d'un simple script, en exploitant des fonctionnalités AI avancées et des avatars réalistes pour séduire les futurs étudiants.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos de recrutement universitaire ?

HeyGen offre une large gamme d'outils créatifs, y compris des modèles de vidéos personnalisables, une bibliothèque de médias complète, et des options pour la génération de voix off et de musique libre de droits, permettant une création de contenu unique pour vos vidéos de recrutement universitaire.

HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos de recrutement pour les plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen vous permet d'optimiser vos vidéos de recrutement pour diverses plateformes de réseaux sociaux en ajoutant facilement des légendes et sous-titres pour une accessibilité plus large, garantissant que votre message atteigne efficacement les futurs étudiants où qu'ils s'engagent en ligne.

À quelle vitesse puis-je produire une vidéo de recrutement professionnelle avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez transformer votre script en une vidéo de recrutement soignée de manière efficace, en utilisant ses outils intuitifs de montage vidéo et ses capacités AI pour produire un contenu de haute qualité qui maintient l'image professionnelle de votre institution.

