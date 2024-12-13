Une vidéo promotionnelle de 45 secondes, énergique et visuellement attrayante, ciblant les futurs étudiants et leurs parents, mettant en avant la vie dynamique du campus et l'excellence académique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes dynamiques des activités étudiantes, des installations à la pointe de la technologie et des interactions diverses entre étudiants, accompagnées d'une musique de fond inspirante et d'une voix off claire et professionnelle. Ce concept de "créateur de vidéo promo pour collège" utilisera efficacement la génération de voix off de HeyGen pour narrer les offres uniques du collège, rendant la création de vidéos facile pour les recruteurs.

