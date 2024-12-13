Votre Créateur Ultime de Vidéos Promo pour Collège
Attirez les meilleurs étudiants avec des visites de campus époustouflantes et une conversion de texte en vidéo dynamique à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes destinée aux lycéens intéressés par un programme STEM spécifique. Le style visuel doit être élégant et informatif, utilisant des graphiques animés pour mettre en avant les caractéristiques clés du programme, les projets étudiants et les débouchés professionnels, avec un ton professionnel et enthousiaste. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour souligner les statistiques importantes et les détails du programme, en utilisant des modèles pertinents pour assurer un aspect soigné.
Créez une vidéo émotive de 60 secondes partageant des histoires de réussite d'étudiants, conçue pour résonner avec les futurs étudiants à la recherche de témoignages authentiques. Le style visuel doit être chaleureux et personnel, avec des interviews sincères d'étudiants et d'anciens élèves, entrecoupées de clips de leurs réalisations. L'audio doit capturer une émotion authentique, avec un dialogue clair. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des introductions ou conclusions convaincantes, démontrant la simplicité de créer des vidéos promo qui inspirent confiance.
Concevez une vidéo sophistiquée de 50 secondes mettant en avant les laboratoires de recherche de pointe et les innovations technologiques du collège, ciblant les partenaires de recherche potentiels et les candidats aux diplômes avancés. Le style visuel doit être high-tech et professionnel, avec des plans cinématographiques de l'équipement, des chercheurs en action et des superpositions graphiques épurées. Une musique de fond subtile et intellectuelle complétera les visuels. Ce projet de "création de vidéo promo" bénéficiera du support de la bibliothèque de médias de HeyGen pour accéder à des images académiques de haute qualité, garantissant une présentation soignée et crédible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Publicités de Recrutement pour Collège Alimentées par l'IA.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles et des publicités performantes pour attirer les futurs étudiants et augmenter les inscriptions.
Réseaux Sociaux Engagés pour la Promotion du Campus.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant la vie sur le campus et attirer un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer vos invites textuelles et scripts en vidéos promotionnelles de qualité professionnelle sans effort. Ce Créateur de Vidéos Promo AI simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos facile pour tout le monde.
Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos promotionnelles ?
HeyGen propose une large gamme de modèles conçus par des professionnels, d'avatars AI et d'options de texte animé pour vous aider à personnaliser votre vidéo promotionnelle. Vous pouvez facilement intégrer vos propres séquences ou choisir parmi notre vaste bibliothèque de médias pour obtenir une vidéo unique et créative.
HeyGen peut-il créer des vidéos promo engageantes pour les collèges ?
Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos promo idéal pour les collèges, vous permettant de produire rapidement des visites virtuelles captivantes du campus et des vidéos éducatives. Utilisez nos outils polyvalents pour créer des vidéos promotionnelles qui mettent efficacement en valeur votre établissement.
HeyGen prend-il en charge les voix off et les sous-titres pour le contenu promotionnel ?
Oui, HeyGen prend entièrement en charge la génération de voix off de haute qualité et les sous-titres automatiques pour toutes vos vidéos promotionnelles. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen créera des voix off claires et des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.