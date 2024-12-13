Votre Créateur Ultime de Vidéos Promo pour Collège

Attirez les meilleurs étudiants avec des visites de campus époustouflantes et une conversion de texte en vidéo dynamique à partir de script.

Une vidéo promotionnelle de 45 secondes, énergique et visuellement attrayante, ciblant les futurs étudiants et leurs parents, mettant en avant la vie dynamique du campus et l'excellence académique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes dynamiques des activités étudiantes, des installations à la pointe de la technologie et des interactions diverses entre étudiants, accompagnées d'une musique de fond inspirante et d'une voix off claire et professionnelle. Ce concept de "créateur de vidéo promo pour collège" utilisera efficacement la génération de voix off de HeyGen pour narrer les offres uniques du collège, rendant la création de vidéos facile pour les recruteurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes destinée aux lycéens intéressés par un programme STEM spécifique. Le style visuel doit être élégant et informatif, utilisant des graphiques animés pour mettre en avant les caractéristiques clés du programme, les projets étudiants et les débouchés professionnels, avec un ton professionnel et enthousiaste. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour souligner les statistiques importantes et les détails du programme, en utilisant des modèles pertinents pour assurer un aspect soigné.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo émotive de 60 secondes partageant des histoires de réussite d'étudiants, conçue pour résonner avec les futurs étudiants à la recherche de témoignages authentiques. Le style visuel doit être chaleureux et personnel, avec des interviews sincères d'étudiants et d'anciens élèves, entrecoupées de clips de leurs réalisations. L'audio doit capturer une émotion authentique, avec un dialogue clair. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des introductions ou conclusions convaincantes, démontrant la simplicité de créer des vidéos promo qui inspirent confiance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 50 secondes mettant en avant les laboratoires de recherche de pointe et les innovations technologiques du collège, ciblant les partenaires de recherche potentiels et les candidats aux diplômes avancés. Le style visuel doit être high-tech et professionnel, avec des plans cinématographiques de l'équipement, des chercheurs en action et des superpositions graphiques épurées. Une musique de fond subtile et intellectuelle complétera les visuels. Ce projet de "création de vidéo promo" bénéficiera du support de la bibliothèque de médias de HeyGen pour accéder à des images académiques de haute qualité, garantissant une présentation soignée et crédible.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo pour Collège

Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre collège. Attirez de nouveaux étudiants et augmentez l'engagement grâce à des outils alimentés par l'IA et des modèles professionnels.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi des modèles conçus par des professionnels pour lancer votre projet, en construisant rapidement la base de votre "vidéo promotionnelle".
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Ajoutez vos propres clips ou sélectionnez dans notre vaste "bibliothèque de médias" pour enrichir vos scènes. Cela vous aide à enrichir facilement votre vidéo avec des visuels diversifiés.
3
Step 3
Améliorez avec l'IA et l'Audio
Générez une voix off au son naturel pour un audio captivant. Cela ajoute une touche professionnelle à votre message et améliore la clarté grâce à des "voix off" de qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo finale dans divers formats d'aspect grâce à notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Cela garantit que votre contenu est optimisé pour différentes plateformes et prêt à "partager en ligne".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises en Avant Dynamiques des Étudiants et Anciens Élèves

Créez des vidéos convaincantes mettant en avant les réalisations des étudiants et les témoignages d'anciens élèves pour inspirer les futurs candidats et renforcer la communauté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer vos invites textuelles et scripts en vidéos promotionnelles de qualité professionnelle sans effort. Ce Créateur de Vidéos Promo AI simplifie l'ensemble du processus de production, rendant la création de vidéos facile pour tout le monde.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos promotionnelles ?

HeyGen propose une large gamme de modèles conçus par des professionnels, d'avatars AI et d'options de texte animé pour vous aider à personnaliser votre vidéo promotionnelle. Vous pouvez facilement intégrer vos propres séquences ou choisir parmi notre vaste bibliothèque de médias pour obtenir une vidéo unique et créative.

HeyGen peut-il créer des vidéos promo engageantes pour les collèges ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos promo idéal pour les collèges, vous permettant de produire rapidement des visites virtuelles captivantes du campus et des vidéos éducatives. Utilisez nos outils polyvalents pour créer des vidéos promotionnelles qui mettent efficacement en valeur votre établissement.

HeyGen prend-il en charge les voix off et les sous-titres pour le contenu promotionnel ?

Oui, HeyGen prend entièrement en charge la génération de voix off de haute qualité et les sous-titres automatiques pour toutes vos vidéos promotionnelles. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen créera des voix off claires et des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.

