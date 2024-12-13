Créateur de Vidéos Éducatives Universitaires pour un Apprentissage Dynamique

Transformez des leçons complexes en vidéos captivantes sans effort avec des avatars AI qui captivent l'attention des étudiants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo pédagogique engageante de 45 secondes spécifiquement pour les enseignants, démontrant un concept pédagogique complexe de manière simple. Le style visuel doit être clair et concis, incorporant des diagrammes animés et des superpositions de texte, complétés par une voix off AI professionnelle mais accessible. Cette solution de création de vidéos éducatives doit tirer parti de la génération de voix off de HeyGen pour garantir des explications claires sans nécessiter de narration humaine, simplifiant ainsi la création de contenu pour une utilisation en classe.
Produisez une annonce rapide de 30 secondes pour les réseaux sociaux concernant un événement universitaire à venir, ciblant les étudiants actuels et les membres de la communauté locale. La vidéo doit avoir un style énergique et visuellement attrayant avec des couleurs vives et une musique de fond accrocheuse, en utilisant des mises en page préconçues pour capter rapidement l'attention. Utilisez la fonctionnalité Templates & scenes de HeyGen pour assembler rapidement cette pièce promotionnelle, rendant les vidéos éducatives accessibles pour le partage social.
Développez un segment de visite virtuelle du campus percutant de 60 secondes, conçu pour augmenter les inscriptions en offrant aux lycéens un aperçu réaliste de la vie universitaire. La présentation visuelle doit être cinématographique, mélangeant des images de drones avec des témoignages d'étudiants, le tout lié par un récit captivant élaboré avec un script alimenté par AI. Cet outil puissant de HeyGen, utilisant le Text-to-video à partir de script, garantira une histoire cohérente et engageante qui résonne avec les futurs étudiants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Éducatives Universitaires

Créez sans effort des vidéos éducatives engageantes pour les étudiants et les enseignants, parfaites pour les conférences, tutoriels ou promotions de campus, le tout à partir d'un outil basé sur le web.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos éducatives préconçus pour lancer votre projet ou commencez avec une toile vierge, assurant un aspect professionnel et cohérent pour votre contenu.
2
Step 2
Ajoutez un Script et une Voix Off AI
Collez votre script dans l'éditeur et laissez notre AI générer des voix off réalistes, garantissant une narration claire et engageante pour votre contenu éducatif.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez Votre Contenu
Adaptez votre vidéo en ajoutant des sous-titres, en incorporant les éléments de marque de votre université comme les logos et les couleurs, et en personnalisant les scènes pour correspondre à votre style éducatif unique.
4
Step 4
Exportez et Publiez Votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo éducative terminée dans les ratios d'aspect préférés, puis publiez et partagez-la sans effort sur diverses plateformes d'apprentissage ou réseaux sociaux pour atteindre votre audience.

Promouvoir les Programmes Universitaires

Créez sans effort un contenu attrayant pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les programmes universitaires et attirer les futurs étudiants.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos éducatives avancé basé sur l'AI qui transforme le texte en vidéos éducatives captivantes. Il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo avec des scripts alimentés par AI et des voix AI réalistes, ce qui le rend idéal pour les enseignants et les étudiants.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos éducatives dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de vidéos éducatives que vous pouvez entièrement personnaliser. Modifiez facilement les scènes, intégrez votre propre image de marque et choisissez parmi une vaste bibliothèque de photos et de clips vidéo pour créer un contenu éducatif unique.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos éducatives animées ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives innovantes telles que des voix off AI avec des voix ressemblant à celles des humains et la capacité de générer des visuels AI. Vous pouvez également incorporer des modèles et des personnages animés pour produire des vidéos éducatives animées captivantes, améliorant l'expérience d'apprentissage.

HeyGen est-il adapté à tous les types de créateurs de contenu vidéo éducatif ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être le meilleur créateur de vidéos éducatives pour une large gamme d'utilisateurs, des enseignants aux concepteurs pédagogiques. Son outil basé sur le web et ses fonctionnalités complètes soutiennent la création de vidéos éducatives de haute qualité pour divers objectifs, y compris le partage sur les réseaux sociaux.

