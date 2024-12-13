Créez des Candidatures Gagnantes avec un Créateur de Vidéos pour Admissions Universitaires

Créez des histoires captivantes avec des capacités de texte en vidéo pour impressionner les responsables des admissions.

Créez une vidéo de candidature universitaire captivante de 60 secondes où un étudiant partage son parcours personnel, mettant en avant des expériences clés et ses aspirations pour le domaine choisi. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des photos personnelles et de courtes séquences vidéo, accompagnées d'une voix off authentique générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, ciblant les responsables des admissions universitaires qui valorisent les récits individuels et les perspectives uniques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un portfolio vidéo dynamique de 45 secondes mettant en valeur la créativité et les talents divers d'un étudiant dans une discipline artistique ou technique spécifique. Cette pièce visuellement riche doit incorporer divers médias de la bibliothèque de médias de HeyGen, démontrant des compétences avec un style visuel et audio vibrant et énergique, et utiliser la conversion de texte en vidéo à partir de script pour des descriptions de projet fluides, visant les membres des comités d'admission à la recherche de candidats innovants et talentueux.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo personnalisée enthousiaste de 30 secondes expliquant pourquoi un étudiant potentiel est un candidat idéal pour un collège ou un programme particulier, en articulant des raisons spécifiques et des contributions futures. Le style visuel et audio doit être professionnel mais personnel, utilisant des visuels nets et engageants et une narration claire et persuasive basée sur les modèles et scènes de HeyGen pour impressionner les équipes d'admission spécifiques avec un message ciblé et bien préparé.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 90 secondes réfléchie pour l'admission à l'université où un étudiant discute de la manière dont il a surmonté un défi important et de sa croissance personnelle ultérieure, en mettant l'accent sur la résilience et la détermination. L'esthétique visuelle doit être honnête et émotionnellement résonnante, utilisant une combinaison réfléchie de séquences personnelles et de musique de fond subtile, complétée par les sous-titres/captions de HeyGen pour la clarté et l'accessibilité, attirant les responsables des admissions qui privilégient le caractère, l'authenticité et la persévérance.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Admissions Universitaires

Créez un portfolio vidéo captivant pour mettre en valeur votre personnalité et vos réalisations, vous démarquant facilement dans le processus de candidature universitaire.

1
Step 1
Choisissez Votre Fondation
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour les admissions universitaires. Alternativement, commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Téléchargez vos propres photos et clips vidéo depuis votre bibliothèque de médias, ou enregistrez des vidéos directement sur la plateforme. Incluez des capacités de texte en vidéo pour un contenu dynamique qui met en avant vos réalisations et passions.
3
Step 3
Personnalisez Votre Narratif
Améliorez votre vidéo avec des voix off personnalisées ou intégrez des avatars AI pour présenter votre histoire de manière engageante. Utilisez les contrôles de branding pour aligner votre vidéo avec votre style personnel et vos aspirations académiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Revoyez votre vidéo d'admission universitaire complétée pour vous assurer que chaque détail brille. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, puis exportez facilement votre portfolio vidéo de haute qualité pour les soumissions universitaires.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur le Succès des Étudiants et Anciens Élèves

Développez des vidéos AI engageantes présentant des témoignages d'étudiants actuels et d'anciens élèves, renforçant efficacement les efforts de recrutement et d'inscription universitaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer un portfolio vidéo unique pour l'admission à l'université ?

HeyGen permet aux étudiants de créer un portfolio vidéo de haute qualité pour les candidatures universitaires en utilisant des modèles vidéo personnalisables et des avatars AI, montrant leur personnalité et leur créativité de manière authentique.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de candidature universitaire personnalisées ?

HeyGen propose des outils intuitifs de glisser-déposer, des capacités de texte en vidéo et des voix off personnalisées, permettant aux étudiants de créer des vidéos hautement personnalisées qui reflètent véritablement leur histoire unique et leurs aspirations pour le recrutement étudiant.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos d'acceptation universitaire percutantes ?

Pour rendre une vidéo d'acceptation universitaire percutante, HeyGen fournit des outils d'édition vidéo robustes, une bibliothèque de médias complète et des options de sous-titres, permettant aux étudiants de montrer efficacement, plutôt que de simplement raconter, leurs expériences et réalisations uniques.

HeyGen peut-il produire des vidéos d'admission universitaire de qualité professionnelle adaptées aux meilleures universités ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'admission universitaire professionnel qui permet la création de portfolios vidéo de haute qualité, avec des contrôles de branding et un redimensionnement des ratios d'aspect, garantissant une soumission soignée et impressionnante aux responsables des admissions.

