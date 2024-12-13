Outil Vidéo Collaboratif : Créez Plus Vite, Ensemble
Donnez à vos équipes les moyens d'utiliser un outil vidéo collaboratif, simplifiant les boucles de rétroaction et accélérant la création de contenu avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les équipes techniques et les concepteurs pédagogiques, mettant en avant la facilité de collaboration vidéo. La vidéo doit adopter un style visuel éducatif engageant et précis, soutenu par une narration claire et calme. Soulignez comment la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen facilite l'accessibilité et les boucles de rétroaction lors des révisions d'équipe, en intégrant des séquences d'archives pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour illustrer efficacement les concepts techniques clés.
Créez une vidéo de démonstration de 2 minutes à destination des spécialistes de la communication interne et des équipes de documentation produit. Cette vidéo doit adopter un style visuel innovant et professionnel, avec des transitions élégantes et un audio clair et synthétisé. Illustrez comment les "Avatars AI" de HeyGen peuvent présenter des mises à jour techniques complexes ou des fonctionnalités de produit, rendant la "création vidéo alimentée par l'IA" accessible et évolutive. Utilisez divers "Modèles et scènes" pour adapter rapidement le contenu aux besoins de différents départements, en montrant une communication efficace.
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux responsables de la conformité et aux professionnels du marketing, en mettant l'accent sur la robustesse d'un outil vidéo collaboratif pour le contenu réglementé. Le style visuel doit être corporatif et soigné, utilisant des graphiques nets et une voix off directe et confiante. Mettez en avant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour garantir le "soutien des sous-titres" et la conformité en matière d'accessibilité, et démontrez comment le "Redimensionnement et exportation des formats" simplifie la distribution sur plusieurs plateformes après le processus de "Révision et approbation".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez le Développement de la Formation en Équipe.
Permettez aux équipes de créer ensemble des vidéos de formation engageantes avec l'IA, améliorant la rétention des connaissances et les résultats des apprenants.
Accélérez la Production Collaborative de Publicités.
Donnez aux équipes marketing les moyens de produire rapidement des vidéos publicitaires performantes grâce à une collaboration sans faille et une création alimentée par l'IA, augmentant l'efficacité des campagnes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il le montage vidéo collaboratif pour les équipes ?
HeyGen fonctionne comme un puissant outil vidéo collaboratif, permettant aux équipes de simplifier leur flux de travail pour la création vidéo alimentée par l'IA. Il permet une collaboration vidéo efficace, garantissant que tous les membres peuvent contribuer sans heurts aux projets.
HeyGen offre-t-il un soutien pour les sous-titres et des capacités d'exportation flexibles ?
Absolument, HeyGen propose un soutien robuste pour les sous-titres, générant automatiquement des légendes pour améliorer l'accessibilité des vidéos. Ses capacités d'édition avancées permettent également aux utilisateurs d'exporter des vidéos dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes, assurant une présentation professionnelle.
Quel type de technologie d'avatar AI HeyGen propose-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen offre une technologie d'avatar AI de pointe, vous permettant de transformer des scripts en récits vidéo engageants avec des présentateurs numériques réalistes. Cette capacité de création vidéo alimentée par l'IA aide à élaborer des récits captivants de manière efficace.
Comment puis-je intégrer une image de marque personnalisée et utiliser des modèles dans les projets HeyGen ?
HeyGen rend l'intégration de l'image de marque personnalisée simple, permettant l'incorporation facile de votre logo et de vos couleurs de marque pour maintenir une cohérence visuelle dans toutes vos vidéos. De plus, notre vaste bibliothèque de modèles professionnels offre un point de départ rapide pour toute création vidéo alimentée par l'IA, assurant l'alignement de la marque.