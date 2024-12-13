Libérez la Créativité d'Équipe avec un Créateur de Vidéos Collaboratif
Rationalisez votre flux de travail créatif avec la collaboration vidéo en temps réel et les avatars AI pour une génération instantanée de vidéos.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo didactique dynamique de 90 secondes destinée aux monteurs vidéo à distance et aux équipes créatives distribuées, mettant en avant la puissance de la collaboration vidéo en temps réel. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et engageante, complétée par une narration inspirante et autoritaire. Soulignez comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut transformer des idées en contenu soigné, parfait pour les projets de montage vidéo à distance.
Développez une vidéo de formation d'entreprise informative de 2 minutes destinée aux professionnels du marketing et aux équipes de communication d'entreprise, détaillant un processus efficace de révision et d'approbation. Le style visuel et audio doit être soigné et autoritaire, transmettant confiance et fiabilité. Illustrez comment les "Sous-titres/captions" automatiques de HeyGen facilitent l'intégration fluide des retours et garantissent l'accessibilité à tous les projets vidéo.
Produisez une publicité énergique de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, mettant en avant la création simplifiée de vidéos en ligne. Cette vidéo nécessite un style visuel vibrant et accessible, associé à une voix enthousiaste et amicale. Démontrez comment les "Avatars AI" de HeyGen peuvent instantanément donner vie à un flux de travail créatif, rendant la vidéo professionnelle accessible à tous.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Collaborative de Vidéos pour les Réseaux Sociaux.
Les équipes peuvent produire rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux, améliorant leur production de contenu collaboratif.
Développement de Contenu de Formation Rationalisé.
Permettez aux équipes de créer ensemble des vidéos de formation alimentées par l'AI qui augmentent considérablement l'engagement et la rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la gestion des flux de travail vidéo pour les équipes ?
HeyGen simplifie le processus créatif en permettant une conversion efficace du texte en vidéo à partir de script et une génération avancée de voix off. Cette plateforme assure une gestion de projet fluide pour la création vidéo, guidant votre contenu de l'idée à la réalisation avec facilité.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos professionnelles de haute qualité ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu grâce à des avatars AI réalistes et une sélection diversifiée de modèles & scènes. De plus, il propose des sous-titres/captions robustes et un redimensionnement & exportation flexibles des formats, vous permettant de créer facilement pour n'importe quelle plateforme.
HeyGen peut-il aider à maintenir une cohérence de marque sur tout le contenu vidéo ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets pour appliquer facilement votre logo et vos couleurs de marque à chaque vidéo. Cette fonctionnalité, combinée à un support étendu de bibliothèque de médias/stock, aide à garantir que tous vos actifs visuels représentent constamment votre identité de marque.
Quelles options de sortie technique sont disponibles dans HeyGen pour la création vidéo ?
HeyGen assure la polyvalence pour votre création vidéo en ligne en offrant des fonctionnalités techniques essentielles telles que la transcription et les sous-titres automatiques et le redimensionnement & exportation précis des formats. Ces outils aident à optimiser vos vidéos pour des exigences techniques et des canaux de distribution divers.