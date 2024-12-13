Créateur de Vidéos d'Annonce de Collaboration pour un Impact Instantané

Annoncez des partenariats sans effort avec des avatars AI, créant des vidéos d'annonce engageantes en quelques minutes.

Créez une vidéo d'annonce de collaboration dynamique de 30 secondes ciblant les entreprises et les marketeurs, mettant en avant le nouveau partenariat avec un style visuel professionnel et dynamique, complété par des voix off générées par l'IA pour présenter les principaux avantages. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre message avec une touche personnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce de partenariat engageante de 45 secondes, parfaite pour les petites entreprises et les startups. Utilisez un style visuel moderne et accessible avec une narration amicale, en soulignant comment cette collaboration résout un problème courant. Cette vidéo doit utiliser efficacement les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour simplifier la création et inclure la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour faciliter la production.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'annonce sophistiquée de 60 secondes pour les agences créatives et les clients d'entreprise, en mettant l'accent sur la cohérence de la marque et une haute valeur de production. Adoptez une esthétique visuelle cinématographique et soignée avec une musique de marque personnalisée, soulignant l'importance stratégique de la nouvelle entreprise. Assurez l'intégration de la marque en incorporant un support de bibliothèque de médias/stock pertinent et fournissez une accessibilité multilingue grâce aux sous-titres.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, annonçant un nouveau projet commun passionnant. Employez un style rapide et visuellement frappant, optimisé pour une consommation rapide sur des plateformes comme Instagram ou TikTok. Utilisez les sous-titres de HeyGen pour garantir l'accessibilité et permettre une création rapide en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement votre message.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonce de Collaboration

Créez des vidéos d'annonce de collaboration et de partenariat convaincantes avec la plateforme vidéo AI intuitive de HeyGen, conçue pour la rapidité et une finition professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez votre vidéo d'annonce en choisissant parmi une variété de modèles professionnels ou commencez avec une toile vierge dans l'interface intuitive de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre annonce en sélectionnant parmi divers avatars AI pour présenter votre message, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen, assurant un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Rendez votre vidéo d'annonce de collaboration terminée dans divers ratios d'aspect pour différentes plateformes et facilitez facilement le partage sur les réseaux sociaux en quelques clics.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez avec des Annonces Stratégiques

Diffusez des messages vidéo inspirants pour annoncer des collaborations, motivant les équipes et les partenaires avec un contenu clair et engageant généré par l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce de collaboration et de partenariat ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'annonce de collaboration de premier plan, offrant des modèles intuitifs et de puissants avatars AI pour simplifier votre processus créatif. Vous pouvez rapidement produire des vidéos d'annonce professionnelles qui reflètent l'identité de votre marque, rendant les communications de partenariat percutantes et engageantes.

Quels outils alimentés par l'IA HeyGen propose-t-il pour améliorer les vidéos d'annonce ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA tels que des avatars AI réalistes et des voix off AI fluides pour élever vos vidéos d'annonce. Ces fonctionnalités s'intègrent directement dans notre éditeur vidéo, permettant une création de texte en vidéo efficace sans outils de montage vidéo complexes.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos d'annonce ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos vidéos d'annonce. L'utilisation de nos divers modèles et de notre vaste bibliothèque de séquences stock garantit un aspect cohérent et professionnel pour toutes vos communications.

Comment puis-je optimiser mes vidéos d'annonce pour une portée et un engagement plus larges en utilisant HeyGen ?

HeyGen permet une optimisation facile pour le partage sur les réseaux sociaux avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour diverses plateformes. Vous pouvez efficacement incorporer un appel à l'action fort dans vos vidéos d'annonce pour stimuler l'engagement du public et maximiser l'impact de votre message.

